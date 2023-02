El PP vota en contra de una iniciativa del BNG para modificar la ley y obligar a cambiar el director de la CRTVG

La viceportavoz del Grupo del BNG, Olalla Rodil, ha defendido este martes la propuesta legislativa para modificar la ley de la CRTVG, un cambio con el que, entre otras cuestiones, los nacionalistas quieren que se elija al director de la corporación de forma “democrática”. “Lo que propone el BNG es democracia, transparencia, luz y taquígrafos”, ha manifestado Rodil en el turno de réplica, en la que contestó a la elección del director general actual, Alfonso Sánchez Izquierdo, cuyo mandato está caducado desde hace varios años, informa Europa Press.

La elección de Sánchez Izquierdo se hizo en 2009 bajo el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo, una elección que el entonces líder popular afirmó tener el visto bueno del PSdeG, dirigido entonces por Pachi Vázquez. Sin embargo, los socialistas públicamente negaron que hubiese ese acuerdo, lo cual fue llegó a ser tachado de “falsedad” por parte del ex presidente autonómico, quien se reafirmó en que se había pactado. Entonces, el BNG dirigido en el Parlamento por Carlos Aymerich censuró que no habían sido llamados para tratar de consensuar el nombre de la compañía. En esa misma legislatura, se reformó la ley que hoy en día está vigente, una negociación parlamentaria convulsa que acabó con un pacto de PPdeG y PSdeG, que votaron conjuntamente la normativa en 2011, la cual contó con el 'no' de la formación nacionalista.

En el debate de este martes, la portavoz del PPdeG en el debate, Raquel Arias, ha esgrimido los datos de audiencia de la CRTVG para afirmar que estos “avalan” la gestión de los medios públicos gallegos, mientras que la diputada socialista Noelia Otero afeó, de nuevo, situaciones como la sentencia de “vulneración de derechos” de un trabajador que trascendió recientemente.

El pasado 31 de enero, en comisión parlamentaria, el director xeral de la CRTVG, defendió que es “incuestionable” su legitimidad al frente de la corporación pública, cargo en el que lleva desde la llegada del PPdeG a la Xunta en 2009, ya que destaca que es “potestad” del Parlamento gallego conseguir una mayoría de dos tercios necesaria para el cambio. Así las cosas, la proposición legislativa impulsada por el BNG ha contado con los votos favorables del BNG y PSdeG y el 'no' de los 42 diputados del grupo mayoritario.