Rueda admite que el PP gallego ha empezado a contratar actos de campaña mientras esconde la fecha electoral

Las elecciones gallegas se tienen que celebrar en los próximos meses y eso es algo sabido. En este contexto, y aunque no se ha anunciado la fecha, el PP gallego ha empezado ya a contratar actos para hacer campaña, según ha reconocido el presidente de la formación, Alfonso Rueda. “Se van a celebrar durante el primer semestre y hay trabajos que se empiezan a hacer con antelación”, dijo. Añadió que supone que el resto de los partidos están operando de la misma forma. Pero hay una diferencia: él, como presidente de la Xunta, es el responsable de fijar el día en que se votará, algo que sigue sin revelar, mientras que el resto de actores del panorama político no saben con certeza siquiera si serán más a principios de año o más a mediados.

A pesar de las repetidas preguntas -hasta tres- para afinar si serán en el primer trimestre o no, Rueda ha vuelto a reservarse cualquier pista en la rueda de prensa tras la reunión semanal de su gabinete. “La convocatoria en Galicia será en función de los intereses de Galicia”, repitió. Y negó que vaya hacer el cálculo en función de sus propias perspectivas como candidato -se presenta por primera vez en el primer puesto de la lista a la Presidencia de la Xunta. Si esa fuese la prioridad, razonó, hubo otros momentos en los que había “enormes garantías” de ganar las elecciones.

Rueda ha negado contactos con el PNV para hablar de la fecha electoral. En las últimas convocatorias, con Feijóo como presidente de la Xunta, Galicia y Euskadi celebraron sus elecciones en la misma jornada. En esta ocasión, las declaraciones tanto de Rueda como de responsables del PNV apuntan en otra dirección. El presidente de esa formación vasca, Andoni Ortuzar, aseguró que las gallegas “parece que sí van a ir a toda pastilla”, en alusión a que se convocarán para inicios de 2024. El presidente gallego, sin embargo, dice que no sabe “a qué vienen” esas palabras porque él no habla con Urkullu desde el pasado verano, cuando se informaron mutuamente de que no iban a llamar a las urnas coincidiendo con las generales de julio.

No aclaró si algún otro miembro de su equipo ha tenido contactos con miembros del PNV. Insistió en que él no y en que no le consta tampoco que nadie en el PP de Euskadi lo hiciese. En cualquier caso, ha repetido que “estaría bien” si la fecha vuelve a ser la misma en los dos territorios, pero “no es imprescindible” y su elección se guiará por las circunstancias internas de Galicia.

Tampoco quiso concretar más sobre la fecha cuando se le preguntó si confía en aprobar antes de la convocatoria un decreto sobre carrera investigadora y una ley sobre inteligencia artificial que anunció que va a elaborar la Xunta. Sobre el texto legislativo indicó que “no se puede hacer apresuradamente”, mientras que sobre el decreto se reafirmó en que se le dará luz verde en enero. Ese tipo de textos puede sacarlos adelante un gobierno en funciones. “Nosotros vamos a gobernar hasta el último momento”, afirmó Rueda.