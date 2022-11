La secretaria de Estado de Igualdad: “Invito a Xunta y PP a reflexionar sobre la idea que tienen de la violencia machista”

La secretaria de Estado de Igualdad, la gallega Ángela Rodríguez, ha criticado la campaña de la Xunta que señala a las mujeres víctimas de violencia sexual por su indumentaria o sus hábitos: “Responsabilizan a las mujeres de ser agredidas. Nunca una persona que sufre violencia es responsable. Eso es no entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia machista”. La postura no es nueva en gobiernos del PP, añadió, e invitó al partido y al Gobierno gallego a “reflexionar sobre la idea que tienen” de esta violencia.

Rodríguez también se ha referido, en una entrevista en la Cadena SER, a la llamada 'ley del solo sí es sí' y ha matizado las críticas del Gobierno a los jueves que han rebajado penas y ordenado la salida de prisión de condenados por delitos sexuales aplicando la nueva norma. “Plantear que los jueces también necesitan más especialización creo que no se puede tomar como una crítica tan feroz. No se plantea que todos sean machistas; nadie dijo eso”, defendió.

Además, ha considerado que la postura de la Fiscalía General del Estado en favor de mantener las penas que tendrían cabida en la misma intensidad con la nueva norma “da la razón” al Ministerio de Igualdad. La secretaria de Estado sostiene que para las víctimas es “más importante” que esté garantizada su atención psicológica durante el tiempo que lo necesiten que las herramientas penales, que “son necesarias, pero tienen que ir acompañadas” de estos otros apoyos a las víctimas.

Rodríguez ha contestado también a las críticas de la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, que atacó la nueva ley: “Agradecería que expresase su opinión también en los lugares pertinentes; no acudió nunca a las reuniones que convoca el ministerio y es la única conselleira que lo hace”. Sí está presente la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, dijo. En cualquier caso, ha considerado que la postura de Lorenzana responde “a una estrategia comunicativa y no a una opinión real sobre la ley”, dado que, asegura, la Xunta no rechaza aplicar otros puntos.

Sobre el futuro de Podemos en Galicia y los movimientos políticos vinculados a las mareas de izquierdas, Ángela Rodríguez ha manifestado que “tiene todo el sentido” que sean aliados de Sumar, la iniciativa que impulsa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.