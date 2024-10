Varios testigos declaran que escucharon insultos de “maricón de mierda” después de la paliza a Samuel Luiz

Testigos que vieron a una pareja tras la agresión mortal a Samuel Luiz, presuntamente Diego M.M. y Catherine S.B., entonces novios, confirmaron en el juicio que escucharon al chico utilizar expresiones como “maricón de mierda” y que también le vieron manchas de sangre. De la mujer dijeron que estaba “alterada” y que le recriminaba a él su comportamiento. “Ella no paraba de repetir que cómo lo habían dejado”, aseguró una de las testigos en el juicio por asesinato que se desarrolla en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Varios jóvenes que iban en un mismo grupo aquella noche se cruzaron con una pareja que discutía en tono “alterado”, informa Europa Press. Iban por la avenida de Linares Rivas en dirección al parque Europa donde, según las acusaciones, los procesados habían quedado tras la agresión a Samuel Luiz. Una de las testigos explicó que la chica parecía “enfadada con él, le decía que se habían pasado”.

Aunque al declarar tras los hechos sí identificó a estas dos personas como Diego M.M. y Catherine S.B., ante el tribunal dijo no poder hacerlo por el tiempo transcurrido. Sobre la mujer dijo que le oyó recriminarle a él algo similar a: “Cómo lo dejasteis o cómo lo has dejado”. Él, según esta testigo, replicó: “Me da igual, era un maricón de mierda”.

Como los demás, otro testigo confirmó que oyó la expresión “maricón de mierda” por parte del chico, presuntamente Diego M.M. Preguntado por la acusación popular si dijo “se lo merecía ese maricón”, ha contestado que sí. Lo mismo ha dicho al ser cuestionado por la defensa de la acusada sobre si ella le echaba en cara a él lo ocurrido.

Y es que, en sus preguntas, el letrado de Catherine S.B. ha incidido en su argumento de que ella buscó evitar que su pareja agrediese a la víctima y le reprochó su actitud, mientras que el de Diego M.M. ha insistido, en las cuestiones a los testigos, sobre la ropa de este y otros acusados para tratar de exculpar a su cliente.

Los menores ya condenados

En la jornada de este jueves declararon por videoconferencia y como testigos los dos jóvenes que eran menores de edad en el momento de la brutal paliza y que cumplen condena -tres años y medio en régimen de internamiento cerrado- tras haberse declarado culpables de asesinato. A la mayor parte de las cuestiones han respondido que no recordaban lo ocurrido. Uno de ellos, Marco F.O., manifestó también que esa noche habían consumido alcohol el grupo con el que estaban, desde que llegaron y hasta que se marcharon. Ya sobre el exterior del local de ocio donde, según las acusaciones, comenzó la agresión a la víctima, dijo que vio “como una trifulca”.

Manifestó que no vio a Catherine S.B. “hacer nada” ni tampoco a otro de los procesados Kaio A.S.C., al que no identificó en las fotos aportadas en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña. “No vi a Diego abalanzarse, pero escuché gritos, como una trifulca y me acerqué”, algo que hizo, precisó, con Alejandro M.R., del que señaló que tampoco hizo “nada”. “Llego tarde a la trifulca y me fui antes de que acabase”, agregó.

Dijo no recordar si Diego M.M. le había pedido borrar del teléfono las conversaciones que, según los investigadores, mantuvieron tras los hechos. Tampoco escuchó decir a otro de los acusados, Alejandro F.R. que “solo le había dado unos puñetazos”. De la víctima, indicó que se enteró al día siguiente de su muerte. “Vi mucha gente, había gritos, gente corriendo”, delcaró, por su parte, David R.V., el otro joven que era menor cuando Samuel fue asesinado.