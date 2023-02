La Xunta defiende la permanencia de Ence en la ría antes del fallo del Supremo: “Es mucho más que una empresa”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a salir en defensa de Ence y de su permanencia en su actual ubicación en la ría de Pontevedra en la víspera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la prórroga concedida a la polémica fábrica para continuar allí hasta 2073. “Ence es muchísimo más que una empresa; son cientos de familias y es la potencia industrial de Pontevedra”, manifestó.

La Xunta se vuelca con Ence pese al rechazo social de la fábrica de Pontevedra y las dudas legales sobre su permanencia en la ría

Este martes está previsto que el Supremo vote sobre si considera legal o no esa prórroga, concedida por un gobierno en funciones dirigido por Mariano Rajoy -lo que le valió ser nombrado persona non grata en su propia ciudad-. Pontevedra, dijo Rueda, se juega “muchísimo” con esa decisión. El futuro de la ciudad está, en su opinión, comprometido si las instalaciones, que han generado oposición y protestas sociales durante décadas, tienen que dejar su emplazamiento: “Pontevedra no puede ser una isla que no quiere empresas”. Las declaraciones las hizo en un acto del Partido Popular en la ciudad con empresarios, entre ellos el director territorial de Ence, Antonio Casal.

La Xunta de Galicia, añadió, va a hacer “todo lo posible” para que “Pontevedra tenga futuro” sea cual sea el fallo del Supremo, aunque no ha concretado en los casi 10 meses que lleva al frente del Gobierno gallego medidas en este sentido. Su postura, que ha mantenido en estos años, es que la pastera debe continuar en el mismo sitio. Lo contrario supondría “dar un paso atrás” para la ciudad porque “si falla lo económico, no hay futuro posible”. “Espero no tener que lamentar nada”, zanjó.

Además, el presidente gallego criticó al Gobierno central porque considera que no hay un “plan B” para hacer frente a las consecuencias de un posible cierre.