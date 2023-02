La Xunta financia una campaña en castellano por el 14 de febrero: “Es San Valentín, pero ¿y el anillo pa' cuándo?”

La campaña la componen varios carteles con mensajes que hacen referencia a canciones de éxito y personajes populares: “Ojalá me quieras como Rafa Nadal a su Richard Mille”. “Es San Valentín, pero ¿y el anillo pa' cuándo?”. “No importa si usas Casio o Rolex, me conformo con San Valentín”. “Claramente no es lo mismo una piedra que un pedrusco”. La iniciativa es de la Federación Galega de Xoieiros y del Colexio Oficial de Xoiaría. Aparece también el logo de la Xunta, que la ha financiado a través de una línea de ayudas para que los comerciantes difundan sus negocios y se promocionen. Todo, a pesar de ser una campaña apoyada con fondos públicos del Gobierno gallego, está en castellano, a excepción de la etiqueta #galicianamorada.

Fotos de los carteles comenzaron a circular el fin de semana en las redes sociales, con críticas a la elección del castellano, inusual en una campaña respaldada por la Xunta, que opta por el gallego en las campañas en Galicia. A Mesa pola Normalización Lingüística señaló a través de Twitter que el Gobierno gallego “vuelve a olvidar que la lengua que debe promover como institución es la gallega”.

Otros mensajes de usuarios de redes sociales ponen el foco en los valores que trasladan esos mensajes, relacionados con un modelo patriarcal de relaciones, sus estereotipos y el consumismo, y recuerdan otras campañas, como una reciente sobre violencia machista que señalaba a las mujeres por las agresiones sexuales con mensajes como: “Se viste con las mallas de deporte. Va a correr por la noche. ¿Qué sucede ahora? No debería pasar, pero pasa”.