El festival de creadores jóvenes La Sub25 toma Madrid Río con circo, exposiciones y conciertos gratis

La cuarta edición de La Sub25, el mayor festival de talento joven de la capital, arranca este viernes en Madrid Río. Durante dos días, esta iniciativa permitirá a artistas menores de 25 años mostrar su fuerza creativa a través de exposiciones, talleres, música, moda, circo y otras muchas actividades.

Esta edición, que cuenta con la colaboración de MADO y Radio 3, se celebrará los días 28 y 29 de junio. Las actuaciones tendrán como escenario principal la Explanada Negra y el resto de actividades se llevarán a cabo en la Nave de Terneras.

En el escenario de la Explanada Negra, DJ Fukcnormal iniciará la velada musical el viernes 28, a las 20.30 horas, con una fusión de sonidos europeos y latinoamericanos en su ya clásico estilo, duro y sexy a la vez. Le seguirán la rapera Kyr4, joven artista coruñesa, Suu, una de las caras más visibles de la nueva hornada de músicos catalanes y españoles del género indie-pop y Lucía de la Puerta, talento revelación de la música y figura destacada del colectivo LGTBIQA+ en España y Latinoamérica. La noche culminará con una gran batucada a cargo de La Batucada Que Entiende, para después continuar el festival en El After, una propuesta para vivir la noche de una manera diferente.

El sábado, DJ Cerescente será el encargado de amenizar la previa aportando su visión personal sobre el hard dance en un set que promete ser dinámico y efervescente. Después se darán cita las propuestas musicales de Los Xavales, con su DJ set donde mezclan hits reggaetoneros, underground y alguna que otra sorpresa, Shego, tres jóvenes mujeres que desafían etiquetas con su música pop, rock, punk y electrónica, y Sofía Gabanna, la talentosa hermana rapera de Nathy Peluso. La jornada musical concluirá nuevamente con La Batucada Que Entiende, para después cerrar el festival con El After del sábado.

Un espacio para el arte y la creatividad

Durante las dos jornadas también se podrá disfrutar de otras actividades más allá de la música. El público dispondrá de la Zona Chill, un espacio dedicado a la experimentación y reflexión. Esta zona, ubicada en Nave de Terneras, albergará una exposición colectiva donde el arte se desplegará en forma de pintura, fotografías, diseño e ilustraciones, con la participación de artistas emergentes como Javiera.jpg, Claudia Antúnez, Pedro Romero y FERFER.

Los asistentes también podrán explorar una variada selección de fanzines de diferentes creadores, como Theo Corral, Cristina Moreno, Malena Leo, Alicia Esteso, Gustavo Gabriel, Cristina Gutiérrez y Cris Teresa Díaz, y sumergirse en sus obras. Asimismo, la ilustradora y autora de cómics Laura Pérez, ganadora de FanziMad 2024, creará un relato ilustrado especialmente para el festival La Sub25.

El viernes tendrá lugar la charla inaugural, bajo el título “La nueva escena de la autoedición en España”, que contará con la participación del humorista gráfico y creador de contenido en redes, Ruango. En paralelo, los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar con The Machine To Be Another (TMTBA), un sistema de realidad virtual que permite a dos personas intercambiar sus percepciones sensoriales.

La Sub25 también ofrecerá una amplia gama de experiencias para todas las edades en El After, situado en la Explanada Negra y la zona de carpas, con Cultura Inquieta al frente de algunas de ellas. Estas incluirán desde talleres artísticos hasta conversaciones inspiradoras con jóvenes psicólogos como Pablo R. Coca, más conocido como Occimorons, y activistas climáticas como Belén y Carmen de Climabar. Además, se llevarán a cabo talleres de grafiti y de confección de complementos con materiales reciclados.

Ambas noches contarán con actividades continuas, como la Experiencia Galáctica con el grupo de astrónomos de la Universidad Autónoma de Madrid, donde los participantes podrán explorar el universo utilizando telescopios avanzados. Además, la Carpa Circus de Sound & Circus ofrecerá talleres de circo durante todo el fin de semana.

En la zona de carpas artistas de diferentes disciplinas “tunearán” a las personas que lo deseen de forma gratuita, customizando ropa y con sesiones de maquillaje, tatuajes de henna, peinados y trenzas, uñas o body marbling, una técnica de impresión lavable sobre la piel. También habrá un fotomatón para hacerse fotos.

Todas las actividades y los conciertos son de entrada libre y gratuita, aunque algunas cuentan con un aforo reducido, por lo que se recomienda apuntarse en la carpa de inscripciones. A continuación puedes consultar el programa completo del festival La Sub25 2024:

Viernes, 28 de junio

19.30 - Charla inaugural con Ruango

19.30 a 23.30 - Zona Tunéate, Puntos Activos, Carpa Circus y Zona Chill

20.30 - DJ Fukcnormal

21.05 - Kyr4

22.00 - Suu

23.05 - Lucía de la Puerta

23.45 - Batucada que entiende

0.30 a 2.00 - El After

Sábado, 29 de junio