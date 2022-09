Llegan las Fiestas de la Elipa 2022: programa completo, Ruta de la Tapa y La Pegatina

Las fiestas de La Elipa llegan con todas las actividades diversas para el disfrute de sus vecinos y transeúntes durante todo un mes: después de tres años de suspensiones por las circunstancias debidas a la pandemia, las fiestas populares de Ciudad Lineal llegan con la ruta de la tapa como, nunca mejor dicho, aperitivo principal que acompañará a todo un cartel de actividades deportivas, mercadillos, pasacalles, infantiles y las actuaciones de La Pegatina y Los Enemigos sobre todo el cartel.

Arranca el 8 de septiembre con la XII ruta de la tapa, que dura hasta el día 11, desde el Bar Gladys y hasta el Rincón del Berro. También regresa el tradicional concurso de música Elipa Rock, con el XXII Mercadillo de Artesanía, en la avenida Marqués de Corbera, junto al metro La Elipa (línea 2), entre las opciones más destacadas. También sería el turno de la XLIII Carrera Popular, que este año ha sufrido retrasos por coincidencia con otras actividades deportivas.

La carrera popular de La Elipa tiene que cambiar de fecha por seguridad al coincidir con otros eventos deportivos

La tradicional carrera popular de La Elipa prevista para este domingo tiene que cambiar de fecha “por seguridad” al coincidir con otros dos grandes eventos deportivos, han aclarado fuentes del Ayuntamiento de Madrid a Europa Press, después de que la asociación vecinal del barrio haya criticado que se trata de una “suspensión” y “a tres días” de la carrera.

“La celebración de dos grandes eventos deportivos en la ciudad de Madrid este domingo 11 de septiembre imposibilita que se pueda garantizar la seguridad en una de las actividades programada durante las fiestas de Ciudad Lineal, la 43 Carrera Popular de La Elipa”, han apuntado desde el Ayuntamiento.

La Junta de Ciudad Lineal sigue “criterios técnicos que, en ningún caso, se pueden ignorar ya que se pondría en riesgo el entorno urbano y vial del barrio de Ventas, así como a las personas que participen activa o pasivamente”, como corredores y vecinos.nAnte esta situación, la Junta de Ciudad Lineal ha propuesto trasladar la celebración de la carrera a otra de las jornadas festivas contempladas en la programación.

“En ningún caso se ha planteado como primera opción la suspensión del evento, que depende de la negativa de la Asociación Vecinal La Nueva Elipa a aceptar el ofrecimiento de la Junta”, esgrimen desde el Ayuntamiento, que han señalado que hasta el momento no han recibido respuesta en firme de la entidad ciudadana sobre la opción de trasladar la carrera a otra fecha “en la que se pueda garantizar la seguridad de la actividad”.

“Otros eventos deportivos regionales han modificado su día de celebración, el 11 de septiembre, por la misma causa. Autorizar la Carrera Popular no solo supondría un riesgo en materia de seguridad, también un agravio comparativo con respecto a los eventos que sí se han trasladado a otro día”, han indicado.

La Asociación de Vecinos Nueva Elipa ha contestado que no han servido de nada “tres meses de trabajo de organización, compromisos, patrocinadores por la intención del Ayuntamiento de suspender este carrera popular, una de las más antiguas de Madrid”, con 43 ediciones.

“Al Ayuntamiento no le causa ningún problema querer suspender la carrera con la excusa de que no hay suficientes efectivos de Policía Municipal, con el agravante de que quince días antes nos habían asegurado que todo estaba perfectamente coordinado y no había ningún problema”, han apostillado sumando que en la Junta “tienen conocimiento y las solicitudes de la carrera desde hace casi tres meses”. La Junta de Ciudad Lineal ha comunicado a asociación “la imposibilidad de celebrar la carrera este domingo tan pronto como ha tenido conocimiento de los criterios técnicos en materia de seguridad”, han alegado desde el Ayuntamiento.

“Cuando todos los preparativos de la carrera están hechos, con todo cerrado, organización, empresa cronometraje, compromisos, patrocinadores y participantes inscritos, nos parece una auténtica barbaridad y un desprecio absoluto al barrio, al deporte popular y a las personas que participan, entre ellos muchos niños ilusionados con la prueba”, han recriminado al Ayuntamiento.

Advierten de que con esta “actitud irresponsable” por parte del Ayuntamiento “sería muy posiblemente la puntilla a una carrera popular, que podría desaparecer después de 43 años de existencia”.

La Ruta de la Tapa de La Elipa: bares y oferta

La Asociación Vecinal de la Nueva Elipa va detrás de la organización de los eventos gastronómicos de sus bares y restaurantes, y, por supuesto, de la tradicional Ruta de la Tapa de la Elipa, con su total de 17 bares participantes en varios puntos del barrio. También habrá premios para las personas que visiten un número mínimo de locales de las diferentes zonas, con un Tapaporte sellado por bar visitado.

Con estos sellos, se opta a la participación de dos sorteos: un primero donde los participantes deberán pasar por al menos dos locales de cada una de las zonas, y un segundo para las personas que consigan reunir todos los sellos. Las zonas de las tapas se desarrollarán de la siguiente manera:

Zona 1

Bar Gladys. Calle Francisco Villaespesa, 7

Cassanova. Avenida Daroca, 21

Casa Ismael. Calle Pedrezuela

Rincón de Sarah. Calle Apóstol Santiago, 49

Zona 2

Bar Don Vito. Calle Santa Felicidad, 17

Bar RyJ. Calle Poeta Blas Otero, 34

Argayo Restaurante. Calle María Teresa Saenz de Heredia, 50

Los Chikis. Calle Poeta Blas Otero, 52

Zona 3

Cafetería Rebeca. Avenida Marqués de Corbera, 37

Mesón Los Charros. Avenida Marqués de Corbera, 32

Bravísimo. Avenida Marqués de Corbera, 53

Akela. Avenida Marqués de Corbera, 32

Dos Hermanos. Avenida Marqués de Corbera, 37

Zona 4

Bar Vargas. Avenida Marqués de Corbera, 10

Spa Kedarse. Calle Montejurra, 25

Bar Felipe. Calle Montejurra, 25

Rincón del Berro. Calle Ricardo Ortiz, 60

En cada caso también se ofrecen tapas veganas, vegetarianas y aptas para celiacos. El precio de cada cual se establece en 3€, precio que incluye un acompañamiento de vino, refresco, caña o botellín. Toda esta oferta acompañará el desarrollo de las fiestas, cuya programación por días se desglosa a continuación:

Viernes 9 de septiembre

19.00 - Concurso Elipa Rock 2022 en Avda. Trece Rosas

20.00 - Torneo de fútbol 7 en las pistas de IDBM Trece Rosas y San Lamberto

Lunes 12 de septiembre

12.30 - Mercadillo de Artesanía en Marqués de Corbera, metro Elipa (hasta 15.30)

20.00 - Torneo de baloncesto masculino en la pista de baloncesto de la calle Santa Genoveva

Martes 13 de septiembre

19.00 - Fiesta día del Mayor en Marqués de Corbera, Parque del Dragón

20.00 - Torneo de baloncesto femenino en la pista de baloncesto de la calle Santa Genoveva

Jueves 15 de septiembre

19.30 - Pasacalles de Peñas con la Charanga La Joven Mafia

19.00 - Pase Elipón en Caseta Arroba, recinto ferial

21.00 - Entrega de Premios de la Ruta de la Tapa, recinto ferial

21.00 - Partido de exhibición de Ultimate Frisbee en las pistas de IDBM Trece Rosas y San Lamberto

21.15 - Pregón, recinto ferial

21.30 - Orquesta Alta Versión

Viernes 16 de septiembre

18.00 - Festival infantil interactivo

20.00 - Infantil Máximo Óptimo

21.30 - Concurso Elipa Rock. Actuación segundo ganador

22.30 - Concierto La Pegatina

0.15 - Discoteca móvil

Sábado 17 de septiembre

11.00 - ¡A Pintar!

12.00 - Zumba adultos

13.00 - Hora del Vermú en la Caseta La Arroba

19.00 - El Pequeño Musical (actuación infantil)

21.00 - Actuación del ganador del concurso Elipa Rock

22.30 - Concierto de Los Enemigos

00.30 - Actuación de Mario San Román

Domingo 18 de septiembre