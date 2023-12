Com tothom sap, perquè ha estat portada dels diaris aquests dies, el passat ple de Palma un regidor de l’equip de govern del PP em va insultar de forma directa. El fet, totalment intolerable, és una mostra de les males maneres que la dreta extrema i l’extrema dreta han duit a les institucions. Els regidors, entre altres atribucions, tenim l’obligació i el deure de donar exemple. Les agressions, verbals o físiques, no son admissibles en les relacions humanes. Usar-les suposa normalitzar-les, multiplicar-les en altres àmbits, i fer que siguin cada vegada més greus. Segur que a totes i a tots ens venen exemples al cap. Per això ha arribat l’hora de dir prou.

No estam davant un cas aïllat. L’extrema dreta i la dreta extrema estan fent servir l’insult com a eslògan polític. De fet, el PP ha iniciat una campanya de marxandatge amb el lema “Me gusta la fruta”, al més pur estil barroer i maleducat del Trumpisme nordamericà. Per a ells està justificat tractar les persones que pensen diferent, i especialment les dones, amb menyspreu. Per això, tant el PP com Vox estan protagonitzant incidents amb insults i amenaces, i atiant la crispació contra adversaris polítics a tot l’estat espanyol.

No podem confondre mai el debat polític amb l’insult. Els polítics que ho fan demostren una enorme pobresa argumental i/o volen deshumanitzar i intimidar els qui no pensen com ells.

Tot això forma part d’una estratègia. El desprestigi de la política, de la cosa pública, és un objectiu de les dretes. I és el que volen aconseguir amb aquests espectacles. Però també es tracta d’amagar les polítiques que estan fent a favor dels poderosos i en contra de la majoria de la societat. Volen convertir els plens en una crònica de successos i no en l’espai de debat i decisió de les coses que afecten les veïnes i els veïns. Això no és acceptable i és socialment empobridor.

La nostra societat és molt més madura que l’equip de govern de Palma. Ha demostrat, ara i en nombroses ocasions, que rebutja de forma contundent les actituds de menyspreu, odi i masclisme que alimenten i practiquen alguns.

La situació creada és democràticament insostenible. Ja no n’hi ha prou amb dir “ha estat un error”. Aquests fets no poden passar com si res. Jaime Martínez té l’oportunitat de demostrar que és un batle d’ordre, respecte i seny. Ha de destituir el regidor insultador i demanar disculpes a tots els veïns i a totes les veïnes de Palma. S’ha acabat.