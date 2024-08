El Consell de Mallorca augmentarà un 50% el nombre d'inspectors de turisme per lluitar contra l'oferta il·legal, passant de 20 a 30 (deu més). A més, hi haurà 12 noves incorporacions al servei d'instrucció de sanció i cinc més al servei d'ordenació.

Així ho ha anunciat aquest divendres en roda de premsa el conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, que ha concretat que, “per donar un impuls en forma d'augment de la plantilla al departament de Turisme”, es procedirà a aquestes 27 incorporacions, previstes abans de finals d'any, a la Unitat d'Oferta i Qualitat, deu de les quals seran nous inspectors i les altres 17 es repartiran entre els serveis d'ordenació (cinc) i de sancions (12).

D'aquesta manera, la ràtio passarà d'un instructor de sancions per cada set inspectors, a un per cada dos. “Hem decidit donar un impuls en forma d'augment de la plantilla. Només així podem mitigar de manera important el desequilibri que hi havia quan vam arribar”, ha insistit el conseller insular.

En aquesta línia, ha sentenciat que l'oferta il·legal, a més de suposar “una competència deslleial” i ser “molt perjudicial per a la majoria dels que fan les coses bé”, és també “un dels problemes més importants dins d'aquest objectiu de millorar la convivència”.

Per això, ha recordat el pla impulsat a finals de l'any passat contra l'oferta il·legal, basat en quatre eixos per lluitar contra la mateixa i que, “el dia d'avui, dona bons resultats”.

Amb tot, s'han continuat detectant “més desequilibris” que a principis de legislatura, ja que el nombre d'establiments turístics de Mallorca ha crescut “de manera notable” els darrers anys i l'equip d'inspecció “no ho ha fet en la mateixa progressió o amb la mateixa intensitat”.

És a dir, “pugen les places turístiques, però no hi ha un increment de capacitat per tallar-lo de manera coherent”, ha afegit el responsable insular de Turisme, motiu pel qual s'ha decidit aquest impuls a la plantilla.

Durant la roda de premsa, el conseller insular ha detallat que un 80% de la tasca dels inspectors estarà centrada aquest estiu a l'oferta il·legal d'allotjament, que és la seva “prioritat”, i un altre 20% anirà dirigit a la resta d'activitat legal del sector turístic de Mallorca, per revisar possibles infraccions i il·legalitats dins dels establiments que operen legalment.

Igualment, ha avisat que s'ha detectat un augment “important” en la quantitat de caixetins de claus i, en aquesta línia, ha demanat la col·laboració de la ciutadania.