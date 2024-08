El Consell de Mallorca defensa que va inspeccionar l'agroturisme il·legal vinculat al batle de Santa Margalida

El Consell de Mallorca va aixecar el maig del 2024 acta d'inspecció a Sa Talaia Blanca --l'agroturisme vinculat a la família del batle de Santa Margalida, Joan Monjo (Coalició Convergència)--, segons ha informat aquest dimarts el conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, que ha responsabilitzat els anteriors gestors de permetre que funcionés il·legalment des del 2019.

El conseller ha atribuït el retard en les actuacions a l'embús d'expedients i ha negat qualsevol “tracte de favor”. La inspecció es va realitzar dins d'una campanya específica en sòl rústic en què també es van aixecar deu actes més a altres negocis.

“Ni el meu president, ni el meu partit m'han exigit, ni en aquest cas, ni en cap altre, res”, ha dit i ha negat que el PP tingués interès a afavorir Monjo per l'acord de govern a Santa Margalida . “Si alguna cosa m'ha dit el meu president és que sigui rigorós amb la llei”, ha postil·lat.

D'altra banda, com avançava el 24 d'agost passat el Diario de Mallorca, Joan Monjo ha estat mantenint reunions amb el departament d'Ordenació turística del Consell de Mallorca, almenys en una ocasió directament amb la directora general del ram, Clara del Moral, en relació amb la situació de l'establiment.

Cronologia

Segons ha informat el conseller, l'activitat de l'agroturisme es va cancel·lar el març del 2019 per no disposar de la declaració d'explotació agrària prioritària. La interessada --és la filla de l'alcalde qui gestiona l'agroturisme-- va impugnar aquesta decisió per la via judicial i va sol·licitar a Agricultura (Govern balear) aquesta declaració. El conseller ha remarcat que la va obtenir el maig del 2022 amb caràcter retroactiu: “És que això no és tracte de favor?”, ha llançat.

Amb això, l'agroturisme va demanar revocar la cancel·lació. El llavors director insular de Transició i Ordenació Turística, Joan Gaspar Vallori, va sol·licitar al Govern que es posicionés --“amb bon criteri”, segons Rodríguez-- i es va decidir esperar la sentència del Jutjat, que més tard confirmaria la cancel·lació.

Rodríguez també ha indicat que el negoci va fer la reserva de places acollint-se a un article de la moratòria que va aprovar el Govern d'Armengol.

Per això, Rodríguez ha defensat que ha estat en el seu mandat quan s'ha actuat davant de la il·legalitat. En concret, es refereix a una campanya d'inspeccions en sòl rústic que va prendre com a base “tot allò que estava cancel·lat i allò que podia estar donat de baixa”, abastant 419 establiments.

D'ells, ja se n'han revisat 319, i se'n van aixecar 11 actes d'inspecció, entre elles la de Sa Talaia --si bé el conseller no ha especificat les irregularitats detectades emparant-se en la confidencialitat de l'expedient--. El conseller ha subratllat que ha estat “l'única” campanya d'aquest tipus “en els últims deu anys” i ha desmentit rotundament que es preavisés els interessats: “Nosaltres no avisem ningú”.

Així mateix, actualment el Consell revisa una nova Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Turística (DRIAT) presentada per l'agroturisme el juny de 2024. Després de l'anàlisi inicial es va obrir un termini de 15 dies per solucionar deficiències sense inscriure'l al registre.

Rodríguez ha recordat que també existeix un termini d'al·legacions que han d'estudiar, i ha apel·lat al caràcter “garantista” del procés en ser preguntat per què segueix en funcionament l'agroturisme: “Jo no dic als meus tècnics ni quant han de córrer, ni què han d'opinar, ni què han de decidir”. “No avanço ni un expedient, van amb el seu ordre rigorós”, abundava.

Censura el “cinisme” de l'oposició

Per tot això, Rodríguez ha retret a l'oposició el seu “cinisme espectacular”. “Qui els ha permès treballar il·legalment des de l'any 2019 no és el meu departament”, s'ha queixat.

A més, ha retret a l'esquerra que en el traspàs de carteres no se l'informés d'aquest cas. En aquesta línia, el conseller ha tornat a denunciar l'embús d'expedients a Turisme: “M'he trobat amb 5.000 declaracions responsables d'inici d'activitat que estan pendents de revisar”.

En aquest context Rodríguez ha criticat que es posi “en dubte l'honorabilitat” dels tècnics. De manera expressa ha manifestat la seva confiança “absoluta” a la directora insular, Clara del Moral.

Sobre això, Rodríguez ha negat haver-se reunit personalment amb l'alcalde Monjo, si bé ha reconegut que sí que ho va fer del Moral. Tot i això, el conseller ha assegurat que se'l va atendre com a qualsevol altre administrat, i amb tècnics del departament presents. També ha indicat que l'anterior equip es va reunir amb els representants de l'agroturisme “cinc cops”.

A més, la portaveu dels 'populars' a la institució insular, Núria Riera, ha criticat que l'esquerra tracti d'acusar l'actual equip de govern i demanar dimissions quan el Consell presidit per la socialista Catalina Cladera “va ser incapaç de fer ni una sola inspecció ni d'obrir un expedient, malgrat ser coneixedors de la situació”.

Crítiques del PSIB

El PSIB al Consell de Mallorca s'ha mostrat “decebut” després de les declaracions del conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, sobre Sa Talaia Blanca --l'agroturisme vinculat a la família de l'alcalde de Santa Margalida Joan Monjo--. “El PP continua sense contestar per què i quin tracte de favor ha donat a l'alcalde de Santa Margalida per la llicència turística del seu agroturisme”, ha criticat la portaveu socialista, Catalina Cladera.

En aquesta línia, la socialista ha retret el PP per “tornar a demostrar la seva forma de governar: mirar cap a un altre costat i no assumir responsabilitats”. A més, s'ha mostrat “sorpresa” per la inspecció que va haver-hi al maig a l'agroturisme, qüestionant que es permetés presentar la Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Turística (DRIAT) el mes de juny del 2024 si la inspecció havia estat al maig.

A més, ha afegit que “l'únic que ha fet Rodríguez en les seves declaracions és mirar cap a una altra banda i no assumir responsabilitats”. “No ha contestat perquè ha permès o quin tracte de favor ha donat perquè es permetés una Driat que no reunia els mínims requisits i que li ha permès operar aquest estiu”, ha dit.

Segons Cladera, quan governen els socialistes “sempre atenen qualsevol ciutadà que ho demani”. “Sempre s'ha tractat tots els ciutadans de la mateixa manera quan han sol·licitat informació o han gestionat amb el Consell de Mallorca, no com en el cas que ens ocupa”, ha considerat.

Finalment, ha demanat al PP de Santa Margalida que “expliqui clarament quin és el seu posicionament” i si vol continuar governant amb Joan Monjo. A més, ha afegit, “han d'explicar si la llicència turística de Monjo va ser moneda de canvi per al pacte de govern d'aquesta legislatura”.