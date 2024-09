El Constitucional tomba la llei balear que obliga a contractar els VTC amb mitja hora d'antelació

El Constitucional ha decidit anul·lar la llei de les Balears que obliga a contractar els serveis d'un cotxe VTC amb almenys 30 minuts d'antelació. Segons indiquen fonts del tribunal de garanties a elDiario.es, el ple ha estimat la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada fa mesos pel Tribunal Suprem i entén que aquesta norma no és compatible amb el dret constitucional a la llibertat d'empresa.

Els magistrats entenen que els objectius perseguits pel Govern el 2019 eren legítims: “Cercar un equilibri entre el sector del taxi i el del VTC i la gestió de la mobilitat”, explica. Però l'obligació de reservar un VTC amb una mitja hora d'antelació almenys no és raonable: “No hi ha cap explicació sobre com contribueix a la consecució dels objectius que la normativa balear diu perseguir”.

Aquesta mesura, segons el Constitucional, també suposa un “desavantatge competitiu” per als VTC i no ofereix “una tutela del consumidor, ja que suposa una restricció per a l'activitat”.

El Parlament balear va aprovar la norma el 2019 amb els vots a favor dels partits que llavors formaven part del Govern però també del Partit Popular i l'oposició dels dos diputats de Ciutadans. Una normativa tirada endavant després d'un acord amb el sector del taxi amb l'objectiu de controlar el desembarcament de les plataformes de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) a les illes.

La norma incloïa, entre altres restriccions, l'obligació de reservar aquest tipus de vehicles amb almenys mitja hora d'antelació, oferint a més dades com la matrícula del cotxe o el principi i el final del contracte per fer el viatge. El cas va arribar fins al Tribunal Constitucional des del Tribunal Suprem arran d'un plet iniciat per dues empreses: Ares Capital i Aucona Servicios Integrales. La primera controla diversos milers de llicències VTC a tot el país.

L'antecedent més clar per a la mobilitat a Balears va arribar del mateix Tribunal Suprem el febrer del 2023, quan els jutges van tombar el decret basc que imposava la mateixa prohibició de contractar aquests vehicles amb menys de 30 minuts d'antelació. L'alt tribunal va ser contundent en aquest cas: la limitació temporal no era compatible amb el dret a la llibertat d'empresa “ni supera el cànon de necessitat, adequació i proporcionalitat” que exigeixen les lleis que regulen el mercat a Espanya.

La convivència entre el taxi i els vehicles VTC s'ha convertit en un dels grans conflictes empresarials de Balears en els darrers anys, tant a l'arribada a Mallorca com a Eivissa. Un sector vinculat al turisme que, segons les últimes dades disponibles, deixa més de 2.500 llicències de taxi i 739 més de VTC a les illes. Segons el Govern, al llarg del 2023 l'administració va rebre més de 10.000 noves sol·licituds per adjudicacions d'aquestes llicències VTC.

La norma que ara anul·la el Constitucional va ser aprovada el 2019, durant el mandat de la socialista Francina Armengol, mentre que l'actual executiu de Marga Prohens i el PP ha optat per esperar la sentència per executar la idea que va lliscar poc després d´arribar al poder l´any passat: eliminar els 30 minuts d´antelació. Ja el desembre de l'any passat, el portaveu governamental Antoni Costa va explicar que esperarien la sentència del Constitucional abans de negociar un nou text davant de l'allau de peticions de llicència.