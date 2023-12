Uber desembarca en Ibiza y los taxistas temen una guerra abierta: “No cumplen la normativa”

La llegada de Uber a Eivissa era cuestión de tiempo. Después de su desembarco en Mallorca, el 7 de junio de este año, la empresa tecnológica con sede en Silicon Valley ha empezado a operar este miércoles, a las 9 de la mañana, con algo más de una decena de licencias. Uber no puede operar en la isla, en estos momentos, con sus propios coches, sino que tiene que utilizar aquellos vehículos (vehículos de turismo con conductor –VTC, por su acrónimo– o taxis) que ya operan en Eivissa con licencia.

Las diferentes asociaciones de taxistas han advertido durante estos días que se mantendrán “vigilantes” para que la empresa estadounidense cumpla la legislación, algo que también ha recordado el Consell Insular, que dispone de las competencias en materia de inspección y sanción. Uber volvió a estar en el punto de mira en julio del año pasado, cuando una filtración desveló las estrategias de la compañía para implantarse en España: “A veces hay problemas porque somos jodidamente ilegales”, podía leerse en los documentos publicados por la prensa. Entre las críticas, la empresa tecnológica es acusada de entrar en los mercados locales obviando la legislación en materia laboral, de transportes y competencia. Además, se le imputa de ejercer como un ‘lobby’ con el fin de presionar a los gobiernos para librarse de las sanciones y liberalizar el sector del transporte.

En el archipiélago balear, la legislación vigente obliga a las empresas VTC a que sus clientes precontraten el servicio con, al menos, 30 minutos de antelación. Es decir, que si un usuario se descarga la app de Uber y contrata un viaje, el servicio no puede llegar antes de esta limitación de media hora. “De momento, no lo están cumpliendo, y no sé qué más requisitos estarán infringiendo en apenas cuatro horas que llevan trabajando”, lamenta a elDiario.es Lolo Ruiz, portavoz de la asociación Élite Taxi.

Según recuerdan las asociaciones de taxistas consultadas, Uber –ni ninguna empresa VTC– puede llevar a cabo un servicio en carretera, algo que solo está reservado a los taxis. “No suelen respetar las normas”, afirma a este diario Toni Riera, presidente de la Federación Insular del Taxi de Eivissa (FITIE), en referencia a los “precedentes” que existen, apunta Riera, sobre las “prácticas” de Uber en otros lugares. “El intrusismo existe en todos los sectores en Eivissa y ellos pretenden saltarse prácticamente todo”, advierte. El presidente de la asociación que representa a unos 400 taxistas de la isla añade que el sector ya ha pedido a las autoridades que estén “muy pendientes de que se respetan los tiempos de precontratación”.

Uber podría estar incumpliendo la ley

Durante las primeras horas de Uber en Eivissa, la prensa local publicó que la plataforma estadounidense no estaba respetando los 30 minutos de preaviso, como avanzó La Voz de Ibiza. elDiario.es ha comprobado durante los primeros días de servicio, sin haberlo contratado directamente, que la empresa prevé la entrega del viaje que se quiere contratar con una espera mucho menor a la que exige la normativa. Uber, en cambio, niega que estén incumpliendo la ley. “Es falso, cumplimos estrictamente con la regulación en todos los lugares en los que operamos y, por supuesto, también en Eivissa”, afirman fuentes de la tecnológica a este diario. A la pregunta sobre si le constan dichos incumplimientos, fuentes del Consell Insular explican que los inspectores de transporte “vigilarán que se cumple la normativa y, si corresponde, levantarán actas en caso de infracciones”.

El requisito de precontratación, sin embargo, podría ser eliminado por el Govern. Cabe recordar que fue el anterior Ejecutivo progresista, con Marc Pons (PSOE) al frente de la Conselleria de Movilidad, el que introdujo la limitación. Marta Vidal (PP), quien controla ahora dicha cartera, está trabajando en una “nueva regulación de manera coordinada con los consells”, afirman fuentes del Govern a elDiario.es. “Es una regulación abierta que está en fase de negociación”, destaca la Conselleria de Movilidad. Estas modificaciones están encaminadas, según el Govern, a introducir “mejoras en sostenibilidad, tráfico y movilidad” y en permitir mejoras “en la competitividad y modernización del sector del taxi”, teniendo en cuenta “la necesaria adaptación de la regulación de las VTC a las sentencias judiciales”, con el objetivo de “mejorar la movilidad”.

El nuevo Govern de derechas podría eliminar el requisito de tener que contratar los servicios de Uber con al menos media hora de antelación

El Govern se refiere al caso de Euskadi, donde Uber ganó la batalla al Gobierno vasco después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara la precontratación de 30 minutos de antelación de los coches de Uber. Según Movilidad, es necesario realizar la adaptación de la norma después de que el Tribunal Supremo planteara al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad al Decreto–Ley 1/2019, de Balears, que exige la limitación mediante la precontratación. La resolución de dicha sentencia no ha llegado todavía. El Govern, sin embargo, recuerda que el Alto Tribunal ya declaró, en el caso de Euskadi, la nulidad de los artículos que se referían tanto a la obligación de precontratar como a la geolocalización de dichos vehículos porque consideraba que vulnera “el principio de libertad de empresa” regulado en el artículo 38 de la Carta Magna.

Por otro lado, las mismas fuentes apuntan a que la ley también tendrá que adaptarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se opuso a establecer una limitación de licencias VTC (una por cada 30 licencias de taxi) en el área metropolitana de Barcelona. Un fallo que abre la posibilidad a que se tramiten más licencias que beneficiarán a plataformas como Uber y Cabify. “Si hay inconstitucionalidad, lo tiene que dictaminar el Tribunal Constitucional”, afirmó Riera, presidente de FITIE, en declaraciones a IB3 Ràdio y añadió que esta resolución todavía puede tardar unos años en llegar. “Les dijimos [al Govern] que no tienen por qué anticiparse hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Hay que hacer mucho trabajo previo”, insistió.

Las fuentes de la Conselleria de Movilidad consultadas explican que “es necesaria una regulación para evitar el aluvión de nuevas licencias VTC solicitadas que se deberían conceder a partir de una eventual sentencia en este sentido”. Del mismo modo, cabe recordar que solo en el caso de Eivissa, el Consell Insular ha recibido más de 12.000 solicitudes de licencias que serán denegadas, según informó la Conselleria insular de Transportes que dirige Mariano Juan (PP).

Las intenciones del Govern no están del todo claras. Por un lado, asumen que “la normativa debe adaptarse a las sentencias”, pero por otro apuntan a que “no está cerrado” e inciden en que la nueva regulación deberá estar “basada en criterios de sostenibilidad, movilidad y gestión del tráfico”. En el caso de Eivissa, hay más coches registrados que personas residentes, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). Los datos apuntan a que la isla tiene uno de los mayores índices de motorización del Estado.

La posible regulación de entrada de vehículos

El grado de saturación ha llegado hasta tal punto que una de las medidas que se plantea el gobierno insular del PP es limitar la entrada de vehículos en Eivissa. Es una medida que Vicent Marí (PP), presidente del Consell Insular, ya anunció en su discurso de investidura de 2019, aunque dicha promesa no se cumplió la pasada legislatura, cuando Javier Torres (Ciudadanos) era conseller insular de Transportes. Estas restricciones, que ya se aplican a Formentera debido a una normativa aprobada por el Parlament balear, dificultarían la expansión de plataformas como Uber en una isla que tiene problemas ligados a la masificación, sobre todo, entre junio y septiembre.

Por este motivo, las dos asociaciones de taxistas consultadas consideran que algún tipo de limitación se tiene que introducir, tanto por motivos medioambientales como por las reglas que las regulan –no hay que olvidar que son un servicio público– y que son diferentes a las VTC. Por ejemplo, un viaje del puerto de Eivissa a Santa Eulària puede costar unos 20 euros, en función del tiempo, si se coge un taxi. Ahora mismo, con Uber, se pueden pagar dos euros menos en un vehículo en el que caben hasta seis viajeros, ya que la empresa privada fija sus precios en relación a la oferta y demanda. “Me asusta el aumento de precios que durante las horas de alta demanda se podría aplicar”, afirma Pau (nombre ficticio), taxista asalariado, en conversaciones con este diario. “Además, los viajeros podrían verse afectados por las políticas de cancelación de Uber, sin previo aviso, dejando a los pasajeros en espera o sin transporte”, considera Pau.

“Tiene que haber límites”, opina Ruiz, portavoz de Élite Corsarios, ya que “las administraciones no pueden permitir que las carreteras se llenen de más coches”. “La isla ya está saturada: más coches no será beneficioso para la circulación ni para la salud porque habrá más contaminación”, asevera. Los cambios normativos, según Ruiz, deben ser para “mejorar” y no “complicar” la movilidad. “Tiene que haber un equilibrio”, resume. Por otro lado, Riera, presidente de FITIE, remarca que si la limitación de una VTC por cada 30 taxis se acaba eliminando debido a nuevas sentencias se pueden introducir limitaciones en base a criterios medioambientales, territoriales o de densidad del tráfico.

Tiene que haber límites. Las administraciones no pueden permitir que las carreteras se llenen de más coches. La isla ya está saturada: más coches no será beneficioso para la circulación ni para la salud porque habrá más contaminación Lolo Ruiz — Portavoz de Élite Corsarios

Es decir, la sentencia del TJUE abre la posibilidad a introducir restricciones si los objetivos de la medida están encaminados a conseguir una “buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbación, así como de protección del medio ambiente”, ya que constituyen “razones imperiosas de interés general”, argumentaba el tribunal con sede en Luxemburgo. “Estos criterios son aplicables a Eivissa y Formentera –donde ya se aplica una regulación–, Mallorca y Menorca”, afirma Riera, que se pregunta qué pasaría si la limitación que sigue vigente es tumbada por el TC y las instituciones se ven obligadas a tramitar las miles de peticiones de licencia que se registrarían. “Primero, hay que regular cuántos vehículos podemos tener porque estamos en una isla y tiene que haber algún tipo de limitación”, concluye el presidente de FITIE.

“Conquistar cada rincón del planeta”

La expansión de Uber a todos los rincones del globo seguirá su curso, según el periodista Ekaitz Cancela, autor de Utopías Digitales (Verso Libros, 2023) e investigador del capitalismo digital. “Uber, tras millones de euros en pérdidas, ha conseguido beneficios por primera vez en la historia. Eso indica que no cesará en su estrategia de conquistar cada rincón del planeta, cada isla donde no opere”, analiza Cancela, que apunta al dinero que recibe la compañía de fondos como el de Arabia Saudí como parte de su exitosa estrategia.

“Puede no preocuparse de ganar dinero y conquistar el mercado del transporte global, convirtiéndose en un cuasi monopolio en los desplazamientos de todo tipo por las urbes globales”, incide Cancela, y recuerda que Uber tiene, además de coches, helicópteros y barcos e invierte en startups de patinetes y otros métodos de transporte. “Uber seguirá expandiéndose allá donde haya perspectivas de negocio, como en las Islas, y llevará a cabo todas las demandas judiciales que sean necesarias para conseguirlo”, concluye el investigador.