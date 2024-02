Los taxistas de Ibiza, hartos de las prácticas de Uber: “Tienen que cumplir la ley, les parezca mal o bien”

“Desde el primer día se veía que estaban incumpliendo la precontratación de 30 minutos del servicio”. En estos términos se expresa Lolo Ruiz, portavoz de la asociación Élite Taxi, en referencia a Uber, la plataforma tecnológica que desembarcó en Eivissa el 29 de noviembre de 2023 con algo más de una decena de licencias. Aquel primer día la empresa con sede en Silicon Valley ya incumplió la legislación balear que hay en vigor y que obliga a las empresas VTC a que sus clientes precontraten, a través de la app, el servicio con al menos 30 minutos de antelación. Eso implica, desde luego, que las VTC no pueden cargar clientes en las paradas de taxi, como ha ocurrido en el caso de Uber, según figura en las imágenes difundidas por los taxistas.

La última modificación de la ley balear para la mejora de la regulación de los vehículos de transporte, a propuesta del PSOE, establece que en el vehículo VTC se debe llevar, de forma obligatoria, la documentación acreditativa de la contratación. En caso de que la contratación previa se haya realizado telemáticamente habrá que acreditar, a través de la aplicación, servicio o documento digital correspondiente, la reserva previa de treinta minutos.

“Ya ha quedado bien claro que no pueden utilizar las paradas de taxi para descargar ni quedar con los clientes para recogerlos”, afirma Ruiz, quien insiste en que “no están cumpliendo”, en referencia a la plataforma digital. “Tienen que cumplir la ley, les parezca mal o bien”, asegura el portavoz de Élite Taxi en declaraciones a elDiario.es.

El líder de la asociación en Barcelona, Tito Álvarez, que estuvo hace unas semanas en la isla reunido con el Consell Insular, explicó los cuatro pilares esenciales de la nueva ley catalana. Entre los cambios, Álvarez destacó, en una entrevista en Periódico de Ibiza y Formentera, que el taxi va a tener “una actualización para modernización y digitalización del sector y, sobre todo, control”. En el caso de la VTC tradicional pasará a llamarse “gran turismo”, mientras que la VTC autorizada por el Estado “solo podrá hacer viajes interurbanos y se regulará algo tan importante como el operador”.

“Les sale más rentable hacerlo mal”

Por otro lado, Álvarez indicó al diario local que también se modificará “el régimen de comunicación por el de autorización”. “Ahora mismo, en cualquier parte del país, si yo soy una aplicación que quiere operar con taxis o VTC solo necesito una declaración responsable y conseguir los vehículos”, señaló el líder de Élite Taxi. En el caso de la legislación catalana, además de la autorización, se necesita cumplir con una serie de requisitos. “Y esto le dará herramientas a la Administración para el control, porque ahora no pueden por mucho que quieran. Las 300 VTC de Eivissa no las va a controlar nadie, porque no hay medios, es imposible. En Barcelona hay más de 10.000 expedientes sancionadores abiertos y siguen operando porque les sale más rentable hacerlo mal. Son fondos que tienen dinero ilimitado y vienen a reventar el mercado”, manifestó Álvarez.

Durante la reunión entre el líder de Élite Taxi Barcelona, los miembros de la asociación en la isla y el Consell d’Eivissa, Ruiz asegura que el gobierno insular del Consell les informó de que se habían abierto expedientes sancionadores a Uber por incumplir la ley balear de transportes que obliga a respetar los 30 minutos de precontratación antes de aceptar un servicio. Concretamente, son seis los expedientes que han sido abiertos, según tal como informó Diario de Ibiza y han confirmado fuentes del departamento de Transportes del Consell Insular a este diario.

Ruiz asegura a elDiario.es que Uber lo que defiende es que hay jurisprudencia que ha tumbado esta obligación. Es el caso, por ejemplo, de Euskadi, donde Uber ganó la batalla al Gobierno vasco después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara la precontratación de 30 minutos de antelación de los coches de Uber. “Mientras que el Tribunal Constitucional no anule la ley, es ley”, afirman, a este respecto, las fuentes del departamento de Transportes consultadas por elDiario.es. Es decir, que Uber tiene que respetar la legislación balear mientras se encuentre en vigor.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo planteó al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad al Decreto–Ley 1/2019, de Balears, que exige la limitación mediante la precontratación. La resolución de dicha sentencia no ha llegado todavía aunque el Alto Tribunal ya declaró, en el caso de Euskadi, la nulidad de los artículos que se referían tanto a la obligación de precontratar como a la geolocalización de dichos vehículos porque consideraba que vulnera “el principio de libertad de empresa” regulado en el artículo 38 de la Constitución.

Uber niega las acusaciones

Asociaciones como Élite Taxi ven con preocupación que estas infracciones estén ocurriendo en temporada baja, cuando hay menos trabajo en el sector. Si hay dificultades para controlar y vigilar lo que hacen plataformas como Uber en el contexto actual, la situación se puede complicar todavía más durante los meses de temporada alta, donde prolifera la ilegalidad y la competencia desleal en el transporte. “Hay que marcarles la línea desde ya para que en verano cumplan también”, valora Ruiz. “Confiamos en que se siga sancionando si se incumplen las normas”, asevera el portavoz de Élite Taxi en la isla.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Uber para contrastar la información recabada sobre las presuntas infracciones de la plataforma digital, pero la multinacional con sede en San Francisco niega las acusaciones. “Los conductores de Uber no cargan pasajeros en las paradas de taxi porque todos los servicios que realizan se precontratan a través de la aplicación. Ninguno de ellos se realiza recogiendo a pasajeros a mano alzada en la calle. Nunca”, afirma Uber a este diario e insiste en que la plataforma global “cumple con la normativa vigente en todas las regiones en las que opera, incluidas las Illes Balears”.

“Somos jodidamente ilegales”

Uber ya estuvo en el punto de mira en julio de 2022, cuando una filtración desveló las estrategias de la compañía para implantarse en España: “A veces hay problemas porque somos jodidamente ilegales”, podía leerse en los documentos publicados por la prensa. Entre las críticas, la empresa tecnológica es acusada de entrar en los mercados locales obviando la legislación en materia laboral, de transportes y competencia. Además, se le imputa de ejercer como un ‘lobby’ con el fin de presionar a los gobiernos para librarse de las sanciones y liberalizar el sector del transporte. Unas tensiones que continúan agudizándose debido a los enfrentamientos que mantienen con los trabajadores, asociaciones y patronales del taxi.