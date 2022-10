Robos en mansiones y conexiones con la mafia: así operan los taxis ilegales de Ibiza

Durante los meses de la temporada turística, especialmente entre junio y septiembre, Balears sufre una presión demográfica muy elevada, lo que genera problemas de saturación en las carreteras, además de una masificación generalizada. Mientras que la población de Eivissa era de 152.820 residentes en 2021, según datos del Instituto Balear de Estadística (IBESTAT), la población flotante en la isla durante julio de 2022 ha alcanzado las 296.540 personas (todavía no hay datos oficiales de agosto, el mes con mayor presión turística).

En el sector del transporte, esta situación es aprovechada por taxistas ilegales, vehículos de transporte con conductor (VTC) deslocalizados (son empresas que vienen de la Península y por ley solo pueden trabajar 18 días cada tres meses, condición que muchas de ellas han incumplido sistemáticamente), así como VTC que se hacen pasar por legales ante sus clientes, pero que en realidad no lo son.

La situación ha llegado hasta tal punto que el departamento de Transportes del Consell d’Eivissa puso a disposición de la Guardia Civil en 2021 un servicio de grúa y un nuevo depósito para vigilar los vehículos retirados de la circulación por operar como taxis ilegales ya que, tanto los depósitos municipales como el que gestiona el propio Consell Insular, estaban saturados. El problema del transporte ilegal va más allá y fuentes autorizadas aseguran a elDiario.es que estos conductores pirata se organizan con mafias para cometer robos en casas de campo y mansiones.

Un taxista ilegal: “Van a traer Uber y te vas a cagar”

En un vídeo difundido por la asociación Élite Taxi Corsaris d’Eivissa el 18 de agosto se aprecia cómo un taxista legal recrimina a uno ilegal su actuación. “Que ya se ha terminado, hombre, ya puedes irte para casa”, le dice desde su taxi. “¿Te puedo decir algo?”, le pregunta el “pirata”. “Sí. Con confianza, eh”, responde el taxista. “Lo que tú haces, para mí, no te sirve, pero te felicito porque haces lo que crees que hay que hacer”, le explica el taxista ilegal desde la ventanilla. “Tengo que defender lo mío”, interrumpe el taxista.

“Para mí, tú te perjudicas, si quieres te explico por qué”, continúa el taxista ilegal. Acto seguido, el ilegal entra en el taxi y se sienta al lado del taxista. “Si todos hicieran como tú, sería perjudicial para ustedes, para mí, para ti y para todos. Porque van a traer Uber, o van a traer otra cosa y te vas a cagar porque no hay suficientes ‘blancos’ (legales)”, argumenta el ilegal. “Es culpa de los políticos, este año tendrían que haber salido más taxis”, responde el taxista. El ilegal le da la razón al taxista, pero le responde que mientras no haya más taxis legales, ellos seguirán existiendo y cifra en unos 300 los que actúan en la isla.

Este año se han realizado varias operaciones contra el transporte ilegal. “Esta temporada hemos recogido 52 coches denunciados por transporte ilegal, de los cuales quedan nueve en nuestro depósito, más uno del año pasado”, explican fuentes del departamento de Transportes del Consell d’Eivissa. En el caso de los vehículos VTC que incumplen la ley, su inmovilización y traslado al depósito es posible desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativa al arrendamiento de vehículos con conductor, explican las mismas fuentes del Consell. “El año pasado se impusieron 372 (denuncias) en materia de transportes, de las cuales 251 fueron a empresas VTC, cifra que supone un 67,5% del total. El 50% de las VTC eran deslocalizadas”, detallan.

“El mismo sector reconoce que nunca antes se había luchado tanto contra el intrusismo. Hemos duplicado el servicio de inspección y el personal que teníamos haciendo instrucción de los expedientes sancionadores”, explica Javier Torres (Ciudadanos), conseller insular de Transportes a elDiario.es. El Servicio de Inspección de Transportes del Consell cuenta con tres agentes y tres inspectores.

Cae la “Perla Negra”, buque insignia del pirateo taxista

Otra operación importante que se ha llevado a cabo esta temporada ha supuesto la caída de la “Perla Negra”, el buque insignia del pirateo taxista. La Policía Local de Sant Josep interceptó al “pirata” el 25 de junio, tras comprobar que había accedido al aeropuerto d’Eivissa en 72 ocasiones en un solo mes. “En este caso, el señor Sparrow en un mes, hasta en 72 ocasiones, ha accedido al aeropuerto (145 lecturas por entrada y salida)... ¡Hagan sus cuentas!”, ironizaba el cuerpo policial.

El aeropuerto d’Eivissa ha sido, históricamente, uno de los lugares preferidos de los taxistas ilegales para hacer su negocio por la cantidad de turistas que llegan a diario a la isla por esta vía. Por este motivo, la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil, así como los inspectores del Consell d’Eivissa, han incrementado en los últimos años los controles en la zona, con dispositivos en la rotonda de entrada y salida al aeródromo. Las autoridades disponen de un sistema de control de vehículos mediante lectura de matrículas para vigilar las irregularidades, así como colaboradores en el sector del taxi.

“No hemos visto más (taxis ilegales) que en otros años. Hace tiempo, cuando no había taxis estacionales, había muchos más”, explica a elDiario.es Toni Riera, presidente de la Federación Insular del Taxi d’Eivissa y Formentera (FITIE), la patronal mayoritaria de las islas. “Es verdad que ahora están instaurados, hay una serie de mafias que se dedican a esto. Utilizan las nuevas tecnologías, grupos de Whatsapp, etc. Entre las administraciones y nosotros, les intentamos poner coto”, afirma. En el caso específico del aeropuerto, asegura que hay menos debido al control de las matrículas que se ha establecido. “Ellos buscan otro tipo de cliente (clientes fijos) e intentan imitar los servicios VTC”, asevera.

No hemos visto más taxis ilegales que en otros años. Es verdad que ahora están instaurados, hay una serie de mafias que se dedican a esto. Utilizan las nuevas tecnologías, Whatsapp, etc. Entre las administraciones y nosotros les intentamos poner coto Toni Riera — Presidente de la Federación Insular del Taxi d’Eivissa y Formentera

Marina (nombre ficticio), trabajadora asalariada de 28 años, asegura que, pese a que estamos a finales de la temporada turística, “sigue habiendo muchos (taxis ilegales), sobre todo, en la salida de las discotecas, las zonas (de ocio) como Platja d’en Bossa, el centro de la ciudad de Eivissa… Este año se han puesto las botas”. Entre los meses de julio y septiembre es cuando más taxistas ilegales ha visto en acción.

Sigue habiendo muchos taxis ilegales, sobre todo, en la salida de las discotecas, las zonas de ocio como Platja d’en Bossa, el centro de la ciudad de Eivissa… Este año se han puesto las botas Marina — Trabajadora asalariada del sector del taxi

Otro verano de atracos en mansiones

Pau (nombre ficticio), taxista asalariado, explica a elDiario.es que este verano ha tenido dos clientes que le han pedido desplazarse a la comisaría de la Policía Nacional o al cuartel de la Guardia Civil para poner una denuncia por robos en las casas de campo o mansiones. “El ‘pirata’ se entera de lo que hay dentro de la casa; cuando se lleva a los clientes avisa a la mafia, y la mafia vacía la casa. Esto me lo han contado muchos clientes”, asegura Pau.

Un relato que corrobora Riera, presidente de la FITIE: “Son mafias que se dedican, no solo al transporte ilegal, sino al tráfico de drogas, la explotación sexual, etc”. Riera afirma que ofrecen diferentes paquetes a sus clientes. “Me ha pasado varias veces que se sube un cliente al taxi que me dice que tiene que ir a poner una denuncia porque le han robado en su casa”, comienza a detallar. Según Riera, cuando esto ocurre, pregunta a su cliente en qué condiciones ocurrió el robo. La escena es la siguiente: un turista alojado en una casa de campo contrata los servicios de un taxi ilegal. Normalmente se va de fiesta, lo que significa que, como mínimo, durante tres o cuatro horas no estará en la casa que tiene alquilada. El taxista ilegal deja a su cliente en la zona de ocio y, mientras esto ocurre, avisa a su compañero para que vacíe la casa.

Esto ha sido incluso reconocido por Roberto San Esteban, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Eivissa y Formentera (AVAT), en una entrevista en Noudiari. “Han notado (AVAT) que hay un montón de robos en casas y que el porcentaje es mucho más alto cuando los clientes contratan servicios de taxi o catering ilegales”, manifiesta.

Las VTC que vienen de la Península

A la pregunta de si hay mafias organizadas alrededor de los taxis ilegales, Torres, conseller insular de Transportes, afirma que seguramente sea así. “Tienen plataformas de grupos de Whatsapp e incluso webs en las que se organizan. Se avisan entre ellos cuando hay controles. Esto lo vemos y lo sabemos. Intentamos adaptarnos a esta manera de actuar que tienen. La administración tiene una capacidad limitada, pero creo que se ha dado un impulso muy importante”, explica.

El conseller de Transportes d’Eivissa pone como ejemplo las VTC deslocalizadas (con licencia autonómica de fuera de las Illes Balears). Legalmente, estas VTC solo pueden trabajar un 20% de días cada tres meses, es decir, 18 días. El problema, sin embargo, es que en muchos casos excedían este tiempo, según Torres: “Una de las primeras cosas que hicimos fue conseguir la colaboración de las navieras, porque había VTC deslocalizadas que pretendían justificar estos 18 días cada tres meses con tarjetas de embarque que estaban falsificadas. Lo verificamos con las navieras y lo enviamos a Fiscalía, que abrió procedimiento por (presunta) falsedad de documento mercantil”.

Además, se han endurecido los controles entre las policías locales de los ayuntamientos, la Guardia Civil y los inspectores de Transportes del Consell Insular, que ahora pueden inmovilizar a las VTC que operan irregularmente. “En palabras de nuestros inspectores, este verano prácticamente se ha erradicado el problema concreto de estas VTC (deslocalizadas)”, manifiesta Torres.

Este año han operado más de 300 VTC legalmente

Más de 250 licencias de VTC (asunto que se ha resuelto por la vía judicial), que se suman a las 50 que ya existían, han operado legalmente en 2022. Torres considera positivo que se amplíe la oferta legal porque ello implicaría una mejora del servicio. Una medida que, sostiene, tiene que ir acompañada de otras que dificulten que aquellos que operan ilegalmente lo puedan seguir haciendo. Sin embargo, la cuestión de las VTC, especialmente el posible desembarco de empresas tecnológicas como Uber o Cabify en Eivissa (que cuentan con financiación proveniente de grandes fondos de inversión) genera una gran preocupación en el sector del taxi (tanto entre los asalariados como entre los propietarios de licencias), que se opone en bloque a su llegada.

“Hay mucha gente que reclama que lleguen estas plataformas (Uber y Cabify) porque las han usado en otros sitios y les puede parecer que les han dado un servicio adecuado. Al final, es una alternativa más que tienen los usuarios si pensamos exclusivamente en ellos. Puede llegar a ser interesante. ¿Cómo? Regulando como toca”, afirma Torres. No obstante, matiza que tiene que ser un servicio diferenciado del taxi, “porque tiene unas condiciones legales diferentes” y recuerda que el asunto ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que puede haber cambios legales.

Torres explica que hace casi dos años el Consell Insular mandó una serie de propuestas al Govern “para regular de manera más exhaustiva el sector de las VTC en las islas”. Entre estas propuestas, se incluía habilitar medidas para que las empresas establecidas en Eivissa desde hace años no tuvieran problemas para operar, la competencia leal con el sector del taxi, tener un mínimo de plantilla contratada todo el año, que los conductores VTC tengan que pasar algún tipo de examen como los taxistas y que tuvieran unas instalaciones y oficinas de atención al cliente mínimas. “No estoy a favor de que lleguen de cualquier manera”, puntualiza.

Los taxistas, preocupados por Uber y Cabify

“La gente tiene una visión un poco distorsionada de lo que puede suponer la entrada de Uber y Cabify. No va a estar al alcance de la mayoría de la población de Eivissa. A lo mejor a un turista que viene con más poder adquisitivo, no le importa gastar 100 o 200 euros con tal de moverse y llegar a un club o a un restaurante a cenar”, denuncia, en cambio, Aitor Morrás (Unides Podem), concejal de Movilidad del Ajuntament d’Eivissa.

Morrás asegura que con la alta demanda que hay, Uber y Cabify no fijarían precios más baratos que el del taxi para hacerles la competencia, sino que directamente, precisamente porque hay demanda, pondrían precios muy elevados. Sería, según Morrás, un servicio destinado a residentes o turistas con alto poder adquisitivo. “Debemos defender el servicio público del transporte por carretera, en este caso el taxi, que tiene precios tasados”, afirma.

Riera, presidente de la FITIE, explica que el problema no son las VTC que llevan años trabajando en la isla, para otro tipo de clientes (que normalmente contratan estos servicios para periodos de tiempo más largos), sino plataformas como Uber o Cabify, que les “hacen competencia desleal”.

En julio de 2022, The Guardian publicó la investigación Uber Files, una filtración de más de 124.000 documentos que el diario británico compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). “A veces hay problemas porque somos jodidamente ilegales”, tituló El País, en referencia a la estrategia de Uber para implantarse en decenas de países, que incluía, según esta investigación, “sortear las leyes mientras su red de ‘lobby’ buscaba presionar a políticos de primer nivel”. Estas conversaciones destapadas tuvieron lugar, supuestamente, en julio de 2014, en medio de las protestas mundiales de los taxistas para oponerse a la llegada de la empresa ubicada en Silicon Valley.