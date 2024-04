Detinguts quatre turistes per una violació grupal a una dona a Palma

Quatre joves, d'origen italià, han estat detinguts per una violació grupal a una altra jove a Platja de Palma. Tots els arrestats han passat aquest dimarts a disposició judicial.

Els fets van passar diumenge a la matinada, entre les 02.00 i les 06.00 hores, segons ha relatat la Policia Nacional en un comunicat.

La dona va conèixer un dels turistes i tots dos van decidir traslladar-se a l'apartament del jove, ubicat a Platja de Palma, on s'allotjava juntament amb tres amics més.

Un cop a l'apartament, aquestes tres persones van accedir presumptament a l'habitació on hi havia la dona i la van agredir sexualment, subjectant-la i forçant-la.

La víctima va abandonar l'hotel, agafant el passaport d'un d'ells, i es va dirigir en taxi a la comissaria de la Policia Nacional, on va explicar els fets i va interposar la denúncia.

A partir d'aquell moment es va activar el protocol establert per a les víctimes de violència sexual, traslladant la jove a un centre mèdic i iniciant-se una investigació per part de la Policia Nacional, en concret per la Brigada Provincial de Policia Judicial i que va concloure la UFAM.

Els agents van recollir informació sobre els fets i van esbrinar que els quatre joves eren turistes i tenien previst sortir de l'illa el mateix diumenge, per la qual cosa es van accelerar les gestions, aconseguint identificar-los i procedir a la seva detenció com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual.

Els van investigar també van dur a terme una inspecció ocular a l'apartament juntament amb Policia Científica..