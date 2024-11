Una diputada balear de Vox acusa Sánchez de “deixar morir la gent com a gossos” arran de la DANA de València

“La gestió del PP ha estat nefasta i la de Pedro Sánchez, demoníaca, deixant morir la gent com a gossos”. Amb aquestes paraules s'ha pronunciat aquest dimarts, durant el ple del Parlament balear, la diputada de Vox Patricia de las Heras en referir-se a les actuacions dutes a terme des de les institucions després de la DANA que la setmana passada va assolar la Comunitat Valenciana i que, de d'acord amb les xifres que s'utilitzen fins ara, s'han cobrat més de 200 vides.

En línia amb el discurs propagat aquests dies per l'extrema dreta, que busca capitalitzar la tragèdia mitjançant fakes, denúncies i querelles i assenyala el president del Govern central com a responsable de la crisi social i humanitària desencadenada a València, De las Heras ha criticat que [des de l'Executiu], “com ja van fer en pandèmia, ens oculten les xifres de morts, sense decretar l'emergència nacional, sense enviar a l'Exèrcit. Només els veïns i els voluntaris traient fang amb pales i cubs”.

La diputada de Vox, que el mes de juny passat trencava a plorar durant una Comissió parlamentària després d'acusar en fals el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, de “demanar la violència” contra els de Santiago Abascal, ha prosseguit la seva intervenció recriminant que “els polítics professionals estan tan allunyats de la realitat dels carrers... A la gent el que el preocupa és pagar la quota d'autònom, la cistella de la compra, arribar a final de mes, la tragèdia, la catàstrofe de València”. De les Heras ha recordat, a més, les inundacions ocasionades el 9 octubre de 2018 en què ha considerat “la pitjor castàstrofe de la història recent de Mallorca, la torrentada de la devastació i el dolor de les pèrdues, especialment les humanes, amb 13 víctimes mortals”

Aquest mateix dimarts, la Cambra balear reclamava a totes les administracions “coordinació , respecte i lleialtat institucional” per respondre a la tragèdia de la DANA i que es posin en marxa les mesures necessàries per fer front a aquesta catàstrofe, posant a disposició dels territoris afectats tots els recursos a l'abast de l'Estat i d'altres entitats per salvar vides, atendre els afectats i oferir el màxim suport a les famílies que han perdut casa seva.

Tots els grups han donat suport a una declaració institucional llegida abans del ple, en què defensen que la coordinació i lleialtat institucional “garanteixen una millor capacitat de resposta a les exigències ciutadanes”, afavorint la ràpida reconstrucció de les zones afectades i fent un crida a que les administracions públiques activin totes les eines i recursos necessaris per prevenir futurs desastres com aquest. En aquesta línia, el Parlament ha expressat el seu condol a totes les persones afectades per la tragèdia, a qui han perdut éssers estimats i també el suport a aquelles persones que estan desolades, que ho han perdut tot.

“Davant aquest panorama desolador i de commoció, és imperatiu que totes les administracions activin els mecanismes necessaris i posin tots els recursos disponibles per donar la resposta més eficaç i coordinada, per salvar vides, atendre totes les necessitats de les famílies que han vist arrasades casa seva i la seva manera de vida, així com per reconstruir i restaurar els territoris afectats”, sentencia el text.