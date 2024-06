La portavoz de Vox rompe a llorar y el PSOE abandona la sala en la comisión de investigación de las mascarillas en el Parlament balear

La comisión de investigación del Parlament balear en torno a la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión ha tocado a su fin este viernes entre las lágrimas de la líder de Vox Patricia de las Heras y el abandono de la sala por parte de los representantes del PSIB-PSOE. “Nos iremos ahora. Somos demócratas y haremos las cosas como las tenemos que hacer”, ha expresado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, después de acusar de “cobarde” a los populares: “El PP tiene un problema porque no acepta la democracia y mientras vaya con la ultraderecha todo el tiempo de la mano, no respetará las reglas del juego”, ha aseverado.

“Se han acostumbrado a destruir a las personas y al adversario. Nosotros somos gente decente y queremos aportar lo mejor de nosotros para mejorar la sociedad. Con la ultraderecha sólo se retrocede en calidad democrática. Fueron ellos los que nos trajeron las peores décadas de nuestro país. Haremos la campaña electoral en la calle y no aquí de forma torticera”, ha incidido el portavoz socialista.

Antes de retirarse de la sala, ha reprochado a los conservadores que provoquen que “el país sea cada vez peor, a base de bulos y noticias fake”. “No permitiremos que la gente decente se amedrante ante ustedes”, ha repetido el socialista, acusando también al PP de “ocultar” noticias “para destruir a su adversario”. Al respecto, ha señalado que para el PSIB “el PP era un rival con el que ir a las urnas, no un enemigo a destruir”.

Sobre las conclusiones de la comisión, Negueruela ha defendido que “la verdad es clara”: que “la forma del contrato era correcta” y la reclamación “se hizo en tiempo en forma”, en referencia a la compra de 1,5 millones de mascarillas durante la pasada legislatura por 3,7 millones de euros y la reclamación de 2,6 millones de euros de sobrecoste que supuso la adquisición.

“Nuestras conclusiones son claras. No han conseguido desvirtuar nada y queda claro que hacen bulos todo el rato”, ha recriminado al PP, además de criticar que Vox “tiene las conclusiones escritas desde el primer día”. Tras su exposición, de 15 minutos, Negueruela y los diputados socialistas Mercedes Garrido, Ares Fernández, Pilar Costa y Carles Bona han abandonado la sala.

Tras la intervención de otros miembros de la comisión, De las Heras ha roto a llorar ante las palabras lanzadas por Negueruela: “Nos ha llamado cobardes quien acaba de pedir la violencia contra nosotros. Cobarde a mí, que me han amenazado de muerte, pidiendo en redes sociales que vuelva ETA para poner una bomba”, ha manifestado, con la voz entrecortada, la diputada de Vox, quien ha asegurado que estando embarazada ha tenido que ser custodiada por la Policía.

De las Heras ha culpado al PSOE de estas amenazas por sus pactos políticos que “blanquean a los terroristas”. “Hasta hace poco lo que se combatía era el terrorismo y hoy piden su regreso para amenazarnos a nosotros con el blanqueamiento que hace el PSOE”, ha continuado. Ante este escenario, el portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha afeado al portavoz socialista que es “un cobarde”. “Es incapaz de escuchar las conclusiones, es un espectáculo bochornoso”, ha afirmado el 'popular'.

Finamente, la comisión ha aprobado, con nueve votos a favor y uno en contra, el documento conjunto de conclusiones definitivas de PP y Vox, que incluye dos aportaciones de los ecosoberanistas de Més per Mallorca. Las dos propuestas recogen que se ocultó el informe sobre la cualificación de las mascarillas y que no se informó de la personación de la UCO en la sede del Servicio de Salud balear (IB-Salut).

Por su parte, el escrito de los socialistas ha sido rechazado con diez votos en contra; el de Més per Mallorca ha recibido nueve votos en contra y uno a favor, y el de Més per Menorca no se ha votado porque no se han presentado a defender las conclusiones. Por último, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha adelantado su voto en contra a las conclusiones conjuntas de PP y Vox, y ha reiterado que la finalización de la comisión ha sido “precipitada” y “priva de poder llegar a conclusiones más consistentes”.

Igualmente, ha lamentado el “uso partidista de los turnos de palabra”, concluyendo, con todo, que “los responsables políticos de este Govern y el anterior no han sido conscientes, en ningún caso, de que con sus actuaciones podrían estar potenciando una trama de presunta corrupción”.