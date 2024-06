La portaveu de Vox plora i el PSOE abandona la sala a la comissió d'investigació de les mascaretes al Parlament balear

La comissió d'investigació del Parlament balear al voltant de la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión ha arribat a la fi aquest divendres entre les llàgrimes de la líder de Vox Patricia de las Heras i l'abandonament de la sala per part dels representants del PSIB-PSOE. “Ens anirem ara. Som demòcrates i farem les coses com les hem de fer”, ha expressat el portaveu parlamentari socialista, Iago Negueruela, després d'acusar de “covard” els populars: “El PP té un problema perquè no accepta la democràcia i mentre vagi amb la ultradreta tot el temps de la mà, no respectarà les regles del joc”, ha asseverat.

“S'han acostumat a destruir les persones i l'adversari. Nosaltres som gent decent i volem aportar el millor de nosaltres per millorar la societat. Amb la ultradreta només es retrocedeix en qualitat democràtica. Van ser ells els que ens van portar les pitjors dècades del nostre país. Farem la campanya electoral al carrer i no aquí”, ha incidit el portaveu socialista.

Abans de retirar-se de la sala, ha retret als conservadors que provoquin que “el país sigui cada vegada pitjor, a base de bulos i notícies fake”. “No permetrem que la gent decent s'acovardeixi davant vostre”, ha repetit el socialista, acusant també el PP “d'amagar” notícies “per destruir el seu adversari”. Sobre això, ha assenyalat que per al PSIB “el PP era un rival amb què anar a les urnes, no un enemic a destruir”.

Sobre les conclusions de la comissió, Negueruela ha defensat que “la veritat és clara”: que “la forma del contracte era correcta” i la reclamació “es va fer en temps en forma”, en referència a la compra de 1,5 milions de mascaretes durant la passada legislatura per 3,7 milions d'euros i la reclamació de 2,6 milions d'euros de sobrecost que va suposar l'adquisició.

“Les nostres conclusions són clares. No han aconseguit desvirtuar res i queda clar que fan 'bulos' tota l'estona”, ha recriminat al PP, a més de criticar que Vox “té les conclusions escrites des del primer dia”. Després de la seva exposició, de 15 minuts, Negueruela i els diputats socialistes Mercedes Garrido, Ares Fernández, Pilar Costa i Carles Bona han abandonat la sala.

Després de la intervenció d'altres membres de la comissió, De las Heras ha plorat davant les paraules llançades per Negueruela: “Ens ha anomenat covards qui acaba de demanar la violència contra nosaltres. Covard a mi, que m'han amenaçat de mort, demanant en xarxes socials que torni ETA per a posar una bomba”, ha manifestat, amb la veu entretallada, la diputada de Vox, qui ha assegurat que estant embarassada ha hagut de ser custodiada per la Policia.

De las Heras ha culpat al PSOE d'aquestes amenaces pels seus pactes polítics que “blanquegen als terroristes”. “Fins fa poc el que es combatia era el terrorisme i avui demanen el seu retorn per a amenaçar-nos a nosaltres amb l'emblanquiment que fa el PSOE”, ha continuat. Davant aquest escenari, el portaveu del PP en la comissió, José Luis Mateo, ha dit al portaveu socialista que és “un covard”. “És incapaç d'escoltar les conclusions, és un espectacle vergonyós”, ha afirmat el 'popular'.

Finament, la comissió ha aprovat, amb nou vots a favor i un en contra, el document conjunt de conclusions definitives de PP i Vox, que inclou dues aportacions dels ecosoberanistes de Més per Mallorca. Les dues propostes recullen que es va ocultar l'informe sobre la qualificació de les mascaretes i que no es va informar de la personació de la UCO a la seu del Servei de Salut balear (IB-Salut).

Per la seva banda, l'escrit dels socialistes ha estat rebutjat amb deu vots en contra; el de Més per Mallorca ha rebut nou vots en contra i un a favor; i el de Més per Menorca no s'ha votat perquè no s'han presentat a defensar les conclusions. Finalment, el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha avançat el seu vot en contra de les conclusions conjuntes de PP i Vox, i ha reiterat que la finalització de la comissió ha estat “precipitada” i “priva de poder arribar a conclusions” més consistents“.

Igualment, ha lamentat “l'ús partidista dels torns de paraula”, concloent, amb tot, que “els responsables polítics d'aquest Govern i l'anterior no han estat conscients, en cap cas, que amb les seves actuacions podrien estar potenciant una trama de presumpta corrupció”.