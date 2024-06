Armengol insisteix en la legitimitat de la compra de mascaretes a Balears: “Ningú del meu govern està sent investigat”

La presidenta del Congrés dels Diputats i exlíder socialista del Govern balear, Francina Armengol, ha insistit a defensar la legitimitat de l'adquisició d'1,5 milions de mascaretes per part de l'Executiu autonòmic, per 3,7 milions d'euros, a la mercantil instrumental implicada en el 'cas Koldo', Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. “La compra es va fer amb un contracte d'emergència avalat per decret llei, amb dos informes d'intervenció que diu que està ben feta i amb un informe de l'Oficina Anticorrupció que també diu que està ben feta”, ha recalcat Armengol, que ha recriminat que “han fet una condemna prèvia d'una cosa que no és veritat”.

Així ho ha posat de manifest aquest divendres durant la seva compareixença, la tercera que efectua sobre aquest assumpte, en el marc de la comissió d'investigació que es duu a terme al Senat sobre les diferents ramificacions del 'cas Koldo'. En la seva intervenció, la presidenta de la Cambra baixa ha insistit diverses vegades que “s'han descontextualitzat fets” i “creat bulos” per incriminar-la, mostrant-se “completament segura” que no hi va haver “corrupció” en l'adquisició de les mascaretes.

“Jo no estic ficada en cap cas de corrupció, ni ningú del meu govern ho està. Ningú del meu govern ha estat cridat mai per cap cas de corrupció”, ha incidit Armengol, asseverant que el que sí que està investigant l'Audiència Nacional és “si la suposada trama va influir a l'actual Govern [presidit per la popular Marga Prohens] per deixar caducar l'expedient [de reclamació del sobrecost de 2,6 milions d'euros abonat per les mascaretes] i a aquests no els han cridat a declarar”, com ha recalcat a preguntes del senador de Vox Ángel Gordillo, que ha estat reconvingut diverses vegades per “molestar”.

L'expresidenta balear ha apel·lat a la necessitat de “posar-se a l'abril 2020, amb una pandèmia terrible”, moment en el qual es va signar el contracte per a l'adquisició de les mascaretes amb l'objectiu de “protegir en un moment molt complicat. Es van tallar els subministraments dels operadors habituals i vam haver de comprar a la Xina. No podíem deixar desemparada a la població”, ha abundat, recordant que entre març i setembre d'aquell any l'Executiu balear va adquirir, per 38 milions euros, fins a 430 tones de material sanitari.

“Em criden per ser presidenta del Congrés”

Davant les arremeses del senador d'extrema dreta, Armengol ha assenyalat: “Sé que em criden per ser presidenta del Congrés, no per saber res de la contractació de mascaretes. Això no els interessa en absolut. Des que vaig assumir el càrrec, em veig amb aquesta actitud constant per part de Vox i del PP. Però jo estic orgullosa del càrrec i de la gent que represento”.

La compareixent, preguntada per la senadora d'UPN, María del Mar Caballero, ha defensat que les mascaretes adquirides amb l'empresa vinculada a la trama Koldo es van comprar per a “ús civil per a la desescalada”. “Som una Comunitat turística i es necessitava un estoc més ampli que en altres CCAA”, ha explicat, apel·lant a la “rigorositat” de la gestió del seu equip, que va fer analitzar les mascaretes a l'Institut Nacional de Seguretat en el Treball. En aquell moment, ha manifestat, les anàlisis van determinar que el material no filtrava com una FFP2, “però això no vol dir que sigui una màscara 'fake' ni que no serveixi”. “És una màscara que serveix més que una quirúrgica i per això la fem servir com a estoc de seguretat”, ha afegit.

A partir d'aquí, segons ha explicat, l'equip de Salut decideix, “amb criteri tècnic”, que es podria reclamar el preu a l'empresa, tot i que ha insistit que les mascaretes es van guardar com a estoc atès que es podien utilitzar.

Així mateix, ha negat que el certificat que va realitzar l'administració balear a l'empresa vinculada a la trama Koldo per la compra de mascaretes servís com a aval perquè altres organismes com Ports de l'Estat o ADIF contractessin amb Soluciones de Gestión. Armengol ha incidit que el certificat es va realitzar el mes d'agost de l'any 2020, mentre que els contractes d'aquesta empresa amb Ports de l'Estat, ADIF, Interior i les Canàries es van celebrar amb anterioritat a aquest mes.

L'expresidenta balear ha qualificat com a “lògic” realitzar aquest tipus de certificats quan una empresa ho demana. Tot i això, ha aclarit que això “només vol dir que s'han rebut el nombre de mascaretes, o sigui, la quantitat, l'embalum i el temps”. “No diu res més de si la mascareta està bé o no. Aquest no és l'objectiu d'aquest certificat, que és un certificat tècnic que es té a totes les administracions públiques. És absolutament fals que això serveixi d'aval per a les altres compres perquè aquest certificat es fa a l'agost i les compres de Ports de l'Estat, d'Adif, del Ministeri de l'Interior, de les Canàries són anteriors a l'agost”, ha sostingut Armengol, que ha subratllat que “Ferrovial no necessita cap aval de ningú, perquè és una empresa que té tots els avals del món”.

Cal recordar que el PP va fer valer la majoria absoluta al Senat per accelerar la compareixença d'Armengol, en plena campanya de les eleccions europees del proper 9 de juny, en considerar que “va mentir” a la comissió anàloga del Congrés que investiga els contractes de material sanitari durant la pandèmia. Durant la seva intervenció a la Cambra baixa, el 13 de maig passat, va admetre que coneixia Koldo García com a assessor del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, però va assegurar no recordar totes les comunicacions de fa quatre anys i va negar “amb total seguretat i rotunditat” que parlés amb ell de la contractació de cap empresa.