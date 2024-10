Els farmacèutics que només tinguin un màster en nutrició no poden oferir aquests serveis, segons la Justícia balear

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha dictaminat que posseir un títol de màster oficial en nutrició no habilita els farmacèutics a oferir serveis de dietètica o nutrició als seus establiments, en contra del que va avalar al seu dia la Conselleria balear de Salut dues vegades.

Així ho ha determinat el tribunal en una sentència emesa el 2 d'octubre passat com a resultat del contenciós administratiu que el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Balears (CODNIB) va interposar contra la decisió de la Conselleria que permetia a dos farmacèutics incloure seccions de dietètica i nutrició al seu establiment després d'aportar un màster oficial en nutrició per tal d'avalar la seva competència professional a aquesta àrea.

Des de llavors, segons ha explicat el CODNIB, la Conselleria no havia tornat a permetre a cap altre farmacèutic oferir serveis de nutricionisme, però tampoc no havia revocat les dues autoritzacions que estaven vigents.

Ara, segons la resolució del TSJIB, l'única opció per obrir una secció de dietètica i nutrició a una farmàcia a Balears serà que el farmacèutic sigui també graduat o diplomat en aquesta especialitat i estigui col·legiat al CODNIB. És per això que ja han sol·licitat una reunió amb la Direcció General de Farmàcia per sol·licitar la revocació de “les autoritzacions irregulars”.

Aquesta problemàtica, ha recordat el Col·legi en un comunicat, es va iniciar el 2013 quan la Direcció General va enviar una circular en què assegurava que posseir un màster relacionat amb la matèria era suficient perquè un farmacèutic pogués oferir serveis de dietètica. Des de llavors, han subratllat, van iniciar “la lluita contra aquest greuge a la professió” que ha culminat en “una sentència històrica”.

La sentència, que pot ser recorreguda al Tribunal Suprem, “obre la porta a inferir aquests resultats als centres sanitaris de Balears que tenen autoritzats el servei assistencial de dietètica i nutrició i que fins ara la Conselleria de Salut ha resolt a favor dels professionals sanitaris amb un màster relacionat”, ha considerat el CODNIB.

És per això que, han anunciat des del Col·legi, aquest dimarts es reuniran amb la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria per “valorar la sentència, establir mesures d'aplicació a les noves consultes autoritzades i establir un pla per a aplicar la resolució a les consultes ja autoritzades a professionals diferents dels dietistes-nutricionistes”.