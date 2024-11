La fiscal manté les seves acusacions contra Pau Rigo: “No va defensar la seva vida, va anar a buscar el lladre”

La fiscal ha mantingut la seva acusació contra Pau Rigo, el vell que va matar un dels lladres que va assaltar casa seva a Mallorca el febrer del 2018, en considerar que al judici ha quedat provat que, en disparar amb la seva escopeta, no estava defensant la seva vida sinó que va decidir “sortir cap a ells” per evitar que robessin prop de 15.000 euros.

Ho ha expressat aquest divendres davant el tribunal del jurat popular a l'Audiència Provincial de Palma, en un informe final en què ha intentat desmuntar alguns dels detalls oferts per l'ancià “per quedar menys malament”, com que ha disparat la seva escopeta contra l'assaltant perquè aquest va intentar colpejar-lo al cap amb una pota de cabra.

“Faré matemàtiques bàsiques”, ha dit la fiscal abans de recordar que, segons els especialistes de balística de la Guàrdia Civil, el tret es va produir a una distància d'entre 1,5 i dos metres, a la qual caldria sumar-los els 1,13 metres que mesura el canó de l'arma. “Excepte que el lladre tingués un braç de quatre metres, això és impossible que passés. A mi no em donen els comptes”, ha ironitzat.

La representant del Ministeri Públic tampoc ha considerat que hagi quedat acreditat que, durant el robatori, Rigo i la seva exdona -amb qui aleshores convivia- fossin víctimes d'una violència física “extrema” abans del tret. Així ho va dir la pròpia dona, ha recordat, qui va comparèixer en la vista oral com a testimoni i, per tant, sota promesa o jurament de dir veritat.

Durant la seva declaració, la dona també va assegurar que, en un moment de distracció dels lladres, tots dos van decidir que Rigo agafés una de les escopetes que tenien, carregades, darrere la porta del seu dormitori. La tenien, segons la dona, “com una assegurança” després d'haver patit un robatori violent mesos abans.

Així, ha prosseguit la fiscal, Rigo es va plantar davant de la porta de l'habitació i va esperar que els lladres apareguessin. “I al primer que va arribar, pum, tir, pum, desplomat, sense cap atac previ”, ha escenificat. “Pau, amb ulleres, expert caçador, diu que dispara a bony, però li dispara a l'abdomen, que no és un peu”, ha prosseguit.

La fiscal: “Això no és defensar la teva vida, això és sortir cap a ells”

“Jo crec que això no és defensar la teva vida, això és sortir cap a ells”, ha sentenciat la fiscal, que inicialment demanava una pena de quatre anys de presó per a Rigo i que, després d'incloure la circumstància atenuant de dilacions indegudes en les seves conclusions definitives, es podria veure lleugerament rebaixada.

També li ha retret que Rigo, com va declarar el guàrdia civil que va transscriure les trucades, no alertés el 112 -amb què aquell matí va parlar tres vegades- que havia disparat una persona, sinó que va muntar una “pel·lícula” per fer-los creure que els assaltants seguien a casa seva.

La fiscal, a més, ha contestat a la pregunta que l'ancià, en la seva declaració, va llançar al tribunal sobre què se suposava que havia d'haver fet. “Si tenien una habitació amb tres escopetes, munició, el botó de l'alarma i els havien deixat sols... es podrien haver tancat allà. Aquesta mateixa història que va vendre quan va trucar al 112”, ha conclòs.

Per acabar, s'ha referit als acusats de planificar el robatori, dos veïns de Campos que ja compleixen condemna pel primer assalt a la casa de Rigo. “La que vau embolicar. Vau agafar dos pringats, els vau vendre que seria facilíssim, que només seria entrar, robar i sortir”, ha dit. Després de la seva confessió al judici, tots dos podrien veure reduïda la seva condemna per aquests fets a tres anys de presó.

“No mereixia morir com una peça de caça més”

En la mateixa línia, el lletrat de l'acusació particular, que representa la família del mort -germà bessó de l'acusat de perpetrar el robatori- i que demana per a Rigo una pena de deu anys de presó, ha criticat les “contradiccions i inexactituds” del relat del jubilat. “El senyor Rigo no és un heroi, encara que el vitoregin pel carrer o a les xarxes socials. Al contrari, no ha salvat ningú. Va decidir donar el seu merescut a la següent persona que accedís a casa seva, tenia les armes preparades” , ha sostingut.

També ha rebutjat la idea que l'ancià actués en legítima defensa i ha remarcat que, malgrat que ha quedat acreditat que la por que sentia li va menyscabar les facultats intel·lectives i volitives, era conscient del que estava fent en tot moment. Encara que fos un delinqüent, la víctima no mereixia morir d'aquesta manera, com una peça de caça més. evitar, i l'únic que ho podia evitar era el senyor Rigo“, ha sentenciat.

La mateixa idea ha esgrimit el lletrat defensor de l'assaltant que va conservar la vida, que ha assenyalat que, lluny de disparar a l'abdomen, l'ancià podria haver disparat a una zona no vital. “Però aquesta decisió no la pren, dispara amb menyspreu de la seva vida, perquè era molt fàcil evitar la mort”, ha considerat.

En qualsevol cas, després del tir, ha admès que el seu defensat va agredir Rigo per intentar arrabassar-li l'escopeta davant el temor que també el pogués disparar. És per això, “perquè va actuar amb la intenció de salvar la seva vida”, i per això ha demanat al jurat que consideri l'atenuant de legítima defensa en el delicte de lesions que se li imputa.

Per acabar el seu informe, l'advocat ha instat els membres del jurat popular a actuar amb imparcialitat i objectivitat i no deixar-se endur per l'empatia que, ha assegurat, és normal que sentin per Rigo i no pels altres tres acusats. “La societat els exigeix un esforç, el de ser conscients que tindran aquesta tendència i que pot ser que facin una lectura de la prova practicada basada en aquesta empatia”, ha dit.

Retrets de la defensa de Rigo a la Fiscalia

“Això no és una història de pistolers o una pel·lícula inventada, una ficció creada pel senyor Rigo i la seva dona”, ha dit per arrencar el torn de paraula l'advocat que representa l'ancià, que ha llançat nombrosos retrets a la Fiscalia ja l'acusació particular per les seves “mendacitats i falsedats”.

El seu lletrat ha insistit que Rigo “no tenia intenció de matar ningú”. “Es va posar davant del marc de la porta de l'habitació amb l'escopeta, els va dir 'fora!' i en comptes d'anar-se'n van dirigir-se cap a ell. ¿A demanar-li un cafè? No, a agredir-lo amb la pota de cabra, perquè només tenien 15.000 euros i n'estaven buscant 200.000”, ha refutat la fiscal.

Sobre la possibilitat que l'ancià hagués disparat a una zona no vital, el lletrat ha dit, amb ironia, que podria haver apuntat “al dit petit”. “Ni sabia on havia anat el xut”, ha assegurat abans d'exposar que, si no ho hagués fet, els assaltants l'hi haguessin matat.

“Ja sé que això no és Chicago, que és Porreres”, ha dit, també irònic, referint-se a l'expressió que l'advocat de l'acusació particular ha fet servir al llarg del judici. “Però tenim dret a defensar-nos. Aquí, a Chicago i a Sebastopol”, ha exclamat.

A més, ha demanat al tribunal del jurat que, a l'hora de dictaminar la culpabilitat de Rigo, tinguin en compte que els assaltants van violar el domicili --“que és sagrat”, ha postil·lat-- i la seva integritat física. “L'humilien, li peguen, li roben... I li intenten treure la vida a ell i a la seva dona”, ha relatat.

Els tres acusats del robatori han fet servir el seu dret a l'última paraula per demanar perdó a Rigo, a la seva exdona i a la seva família per alguna cosa, han coincidit, “que mai no hauria d'haver passat”. Rigo, visiblement emocionat, ha assegurat que no era a condicions de parlar.

Està previst que dimecres que ve la presidenta del tribunal faci entrega de l'objectiu del veredicte als nou membres del jurat popular, que hauran de determinar la culpabilitat o no dels quatre acusats dels fets que se'ls imputen.