“Han maltractat els drets humans i dels nens”: els desallotjats del poblat de Can Rova critiquen la manca de solucions

Els afectats pel desallotjament del poblat de Can Rova, on al juliol van ser desallotjades 200 famílies treballadores, han denunciat aquest dimarts el “maltractament institucional” a què, segons la seva opinió, els ha sotmès “l'Ajuntament de Santa Eulària, el Govern balear i el Govern d'Espanya” i han exigit “mesures concretes” a la seva situació.

En declaracions als mitjans de comunicació, un mes després del que ha passat, la portaveu dels afectats, Ana Loaiza, ha expressat el seu “agraïment a Podem, que ha estat des del primer moment donant suport”. De fet, Loaiza ha atès la premsa al Parlament, després que la diputada d'Unidas Podemos, Cristina Gómez, preguntés a la presidenta del Govern quant li preocupen les famílies de Can Rova.

A més de Podem, a qui Loaiza ha agraït “fer possible que aquest dimarts estigui al Parlament en representació de tots els afectats de Can Rova”, la portaveu ha volgut “agrair” també “a tots els civils que es van passar per Can Rova durant 23 dies fins que”, segons ha recordat, els “van fer fora del carrer”.

Loaiza ha carregat especialment contra l'Ajuntament de Santa Eulària. “Encara que Santa Eulària presumeix de la seva competitivitat turística i de ser un dels municipis més grans d'Eivissa, ens ha tractat com a ciutadans de segona, vulnerant completament els drets humans i dels nens”, s'ha queixat la portaveu dels afectats, criticant que “es posi en dubte la vulnerabilitat de les famílies afectades, ignorant el patiment que han suportat”.

“Darrere d'una onada de calor, una Dana, i ara s'enfronten a una tornada a l'escola, que viola completament, una altra vegada, els drets dels nens”, ha reiterat, convidant l'Ajuntament a “rellegir els drets humans per veure si aconsegueixen il·luminar-se i reflectir la greu situació que travessen els més vulnerables”.

“És paradoxal que a l'illa del luxe d'Europa aquestes famílies continuïn esperant respostes concretes després d'un mes i mig de pèrdues, desemparament i patiment”, ha finalitzat les seves declaracions Loaiza, precisant que no cessaran de “reclamar i reclamar” perquè és “l'únic que queda” als afectats de Can Rova, que en la seva “gran majoria segueix al carrer, en assentaments il·legals”.

Cal recordar que “a Can Rova es pagava un lloguer, hi havia un contracte”. Ha conclòs les seves paraules reiterant que “si abans eren vulnerables, ara mateix ja que són persones maltractades”.

Suport de Serveis Socials

Per part seva, l'Ajuntament de Santa Eulària ha rebut 32 instàncies de persones que asseguren ser exocupants de l'assentament de Can Rova en què reclamen rebre algun tipus de suport per part de Serveis Socials.

Així s'ha destacat a la nova comissió celebrada per informar l'oposició sobre les actuacions dutes a terme amb els afectats pel desallotjament del càmping il·legal.

Segons s'ha informat, amb aquestes persones s'ha seguit el procediment marcat per a tots els casos que es reben de tipus similar, estudiant la sol·licitud presentada, informant-los per requerir que s'aporti documentació que n'acrediti la situació i citant-los per a la valoració del cas.

D'aquesta manera, l'equip de govern ha assegurat complir amb el compromís de fer un seguiment amb la “màxima transparència” sobre aquesta qüestió. A la sessió s'ha informat de les intervencions efectuades després de l'anterior reunió, el 12 d'agost passat.

Els tècnics han destacat que l'operatiu ha seguit en tot moment el que estableix el Pla de Prestacions Bàsiques aprovat per les institucions responsables (Govern central, Govern balear, Consell i Ajuntaments). Igualment, entre les intervencions realitzades s'ha recordat que es va habilitar un refugi temporal al gimnàs del CEIP s'Olivera, a Puig d'en Valls, davant les previsions de fortes pluges els dies 14 i 15 d'agost, però no es van rebre usuaris.

A preguntes de l'oposició, els tècnics han reiterat que els procediments, tant administratius com legals, han estat els necessaris i adequats per respectar la legalitat i la normativa vigent.

Igualment, s'ha comentat que se segueixen fent els passos necessaris per concloure els expedients oberts contra la propietat de la parcel·la de Can Rova per les infraccions comeses.