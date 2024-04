Les irregularitats greus en una residència d'un fons d'inversió surten barates: multa de 24.000 euros

Les greus irregularitats que s'han denunciat durant el darrer any a Colisée Sa Residència (Eivissa), que gestiona l'empresa mercantil La Saleta Care SL i que és propietat del fons d'inversió suec EQT, van motivar l'obertura d'un expedient sancionador per part del Consell Insular. El govern insular del PP, que té les competències en matèria d'inspecció i sanció, ha interposat dues multes de 12.001 euros cadascuna a l'empresa per dues infraccions detectades en aquestes inspeccions.

D'una banda, perquè el personal no tenia la qualificació requerida per a la prestació del servei i, de l'altra, per no disposar en plantilla d'un terapeuta ocupacional segons ve fixat a la legislació autonòmica, com ha avançat Ràdio Eivissa i ha pogut confirmar elDiario.es. Cal recordar que la residència privada rep gairebé 1,3 milions d'euros de diners públics del Govern balear per les 84 places que té concertades.

Algunes de les greus deficiències constatades per la inspecció del Consell Insular suposaven infraccions molt greus, que segons l'article 129 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears, se sancionen amb multes d'entre 60.001 i 600.000 euros. Entre elles, la normativa cita incomplir les condicions relatives a la higiene, la salut, l'administració correcta dels medicaments i l'accés als recursos sanitaris necessaris; actuar amb manca de transparència i claredat en l'administració i la custòdia dels béns de les persones usuàries o sotmetre els usuaris a qualsevol tipus d'immobilització o restricció física o tractament farmacològic sense prescripció mèdica i supervisió, totes elles qüestions denunciades pels familiars dels usuaris.

Tot i això, segons Ràdio Eivissa, el govern insular del PP s'ha agafat a un supòsit per reduir la gravetat de les infraccions, que passen de molt greus a greus. Aquest supòsit és que hi hagi perill imminent per a la seguretat física de la persona usuària o de terceres persones, cosa que estimen que no hauria passat en el moment en què es van produir les dues inspeccions. D'altra banda, el Consell Insular ha imposat la forquilla més baixa de la falta greu, que pot arribar fins a 60.000 euros. L'empresa ara té dos mesos per resoldre aquestes deficiències i en cas que no s'hagin resolt en 60 dies implicarà la imposició de multes coercitives.

Després d'haver estat interpel·lada per la diputada socialista Irantzu Fernández al Parlament balear, Catalina Cirer (PP), consellera de Famílies i Afers Socials, ha assegurat, sobre el 'cas Colisée', que “la situació és la que és” i que el departament està treballant perquè la qualitat del servei millori i sigui equiparable al que tenen les residències de Mallorca i Menorca. D'altra banda, ha afirmat que a causa de les dificultats que hi ha a l'illa, “és més complicat contractar professionals”, com és el cas del personal cuidador, gericultors i especialistes sanitaris de les residències públiques i privades.

En aquest sentit, Cirer ha explicat que es va escollir sancionar en grau mínim a causa de la “dificultat de compliment rigorós” de la normativa autonòmica. Fonts de la Conselleria d'Afers Socials expliquen a elDiario.es que el Govern està treballant per declarar determinats llocs de treball lligats als serveis socials com a “zones de difícil cobertura”, la qual cosa implicaria augmentar els salaris que reben els treballadors mitjançant un complement econòmic . Cal aclarir, però, que és Carolina Escandell (PP), consellera de Benestar Social del Consell d'Eivissa, qui té la responsabilitat de tancar l'expedient sancionador en una direcció o una altra, també en el cas de Colisée.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Colisée hores abans de la publicació d'aquesta notícia, però encara no ha rebut cap resposta.

“Les inspeccions no van avaluar la salut de la gent gran”

Alguns familiars afirmen a aquest diari que és “trist” que no s'hagin contemplat qüestions relatives a l'estat de salut de la gent gran en el moment en què es van fer les inspeccions, tenint en compte que es troben “en la darrera etapa de la seva vida”. Segons la seva versió, en les inspeccions esmentades no es va avaluar l'estat de salut dels usuaris ni es va tenir en compte les patologies per les quals estaven ingressats en aquest centre. “Estem parlant de persones que tenen un elevat grau de dependència”, lamenten. Uns fets que van quedar reflectits en un primer text que van enviar a les institucions alertant de la situació que asseguraven estar vivint els seus familiars.

Així mateix, apunten que, de l'actual personal d'infermeria, tres dels quatre infermers no tenen la titulació, una qüestió que va ser destapada per elDiario.es fa un any, però la situació del qual, al moment present, no ha pogut estar verificada, ja que Colisée no respon a les preguntes d'aquest periòdic al moment on es publica aquesta notícia. De la mateixa manera, assenyala que aquests treballadors “dobleguen” constantment els seus torns laborals, per la qual cosa les jornades acaben sent molt llargues. “És impossible que estiguin a les seves completes facultats per exercir les tasques de cura, atenció i supervisió”, testifiquen, i afegeixen que són persones la salut de les quals es troba molt delicada pel fet que les seves malalties es troben en estadis avançats o molt avançats.

En aquest sentit, els familiars consultats, respecte a la sanció imposada a Colisée, es pregunten, “com saben [en referència al Consell Insular] que no han incorregut en risc per a la integritat física de les persones?”. “Com ho han valorat si la inspecció no ha revisat cap documentació clínica de l'estat de salut dels usuaris?”, s'interroguen, i diuen que hi va haver hospitalitzacions recurrents per deshidratació, higiene insuficient i un percentatge elevat d'infeccions d'orina entre ells, quan van fer pública la situació del centre privat, segons la seva versió.

D'altra banda, lamenten que no s'hagi fet una auditoria dels historials clínics dels pacients i reclamen novament al Govern una obertura dels circuits sanitaris corresponents per rebre una atenció sanitària adequada per part dels especialistes d'atenció primària.

El 'cas Colisée'

Al capítol anterior, desvetllat per elDiario.es, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) de les Illes Balears va constatar irregularitats als registres de la jornada laboral, els descansos setmanals i entre jornades de l'empresa mercantil La Saleta Care SL, que gestiona la residència per a gent gran en situació de dependència de Colisée Sa Residència, un extrem que va confirmar Cirer, consellera d'Afers Socials, a la seu parlamentària.

La informació a què va tenir accés aquest diari indicava que els treballadors de la recepció han estat fent torns de 12 hores al dia amb una hora per dinar, almenys segons l'ordre que va donar Antoni Bauzà, director de Colisée Sa Residència, en un correu electrònic enviat al personal laboral de recepció el 5 de gener de 2024. “D'altra banda, t'informo que a partir de l'1 de gener l'horari dels torns de recepció és de 8:30 a 20:30 hores, realitzat pel mateix recepcionista, amb una hora de descans al migdia per dinar”, sostenia el missatge de Bauzà, director del centre. Aquests fets, a més, han estat confirmats a aquest diari per una extreballadora del centre.

Infermers sense titulació

Fa poc més d'un any que els familiars de Colisée Sa Residència van alçar la veu per denunciar, a través dels mitjans de comunicació, les presumptes irregularitats que consideraven que la gent gran patia. Al primer reportatge publicat per elDiario.es, entre molts altres testimonis, una dona va narrar la situació en què es va trobar el seu pare, pacient d'Alzheimer i totalment dependent. “Abraço al meu pare, li parlo, encara que no sap ni qui sóc, però aconsegueixo que es calmi. Bé, el meu pare anava, perdona per l'expressió, cagat fins a la cintura. Literalment”, va lamentar.

Un mes i mig després, elDiario.es va destapar que almenys dos treballadors que exercien com a infermers ho feien malgrat no estar col·legiats ni disposar de la titulació d'Infermeria homologada a Espanya. Aquest diari va poder confirmar aquesta informació a través de fonts del Consell General de Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya (CGE), que va contrastar les dades proporcionades per aquesta redacció a través dels registres. “Estem davant d'un cas molt greu que ha de ser investigat i que ha de portar les administracions públiques a moure fitxa”, va explicar Florentino Pérez Raya, president del Consell General d'Infermeria a Espanya.

Pérez Raya va considerar “intolerable” que hi hagi persones exercint com a infermers sense tenir la titulació. “És el súmmum que hi hagi infermers o infermeres falsos i, per tant, no estiguin preparats”, va criticar. “No és ja que no es garanteixin les cures que necessiten aquestes persones, cosa que és lamentable, és que es posa en risc la seva pròpia vida”, va assegurar el president del CGE i va afegir que a les infermeres calia exigir-los no només “l'òbvia titulació que estableix la llei, sinó també coneixements especialitzats en geriatria i dependència”.

Uns dies després, elDiario.es va publicar que dues treballadores més també estaven exercint com a infermeres sense estar col·legiades ni disposar de la titulació, a data 4 d'abril del 2023. La investigació, que va ser contrastada amb fonts del Consell General d'Infermeria d'Espanya (CGE), així com del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), demostrava que la totalitat del personal d'infermeria de Colisée Sa Residència exercia sense posseir la titulació d'acord amb la legislació espanyola.

Per aquests motius, el COIBA va mostrar el seu rebuig davant dels possibles casos d'intrusisme al sector de la infermeria de Colisée Sa Residència, segons van explicar fonts de l'òrgan col·legial d'infermeria a aquest diari. Les mateixes fonts van recordar que les entitats sanitàries, abans de contractar els serveis d'infermera o infermer, “és fonamental que verifiquin mitjançant consulta amb el COIBA si la persona compleix els requisits exigits per llei”. Així mateix, l'òrgan col·legiat va instar tots els organismes competents a “la presa de les mesures que estan a l'abast de cadascú, no només per resoldre aquest cas, sinó per evitar futurs perills”.

Després de la investigació d'aquest diari, el Consell d'Eivissa -organisme competent en matèria d'inspecció i sanció- va reconèixer per primer cop els fets. “El més preocupant, per al Consell Insular i els tècnics, és que els estàndards de qualificació professional no es compleixen”, va assegurar Carolina Escandell (PP), consellera insular de Benestar Social, després que elDiario.es desvetllés els fets aquell mateix matí.

Mesos després va sortir a la llum l'informe de conclusions de les dues inspeccions realitzades pel Consell Insular els dies 13 de gener i 17 de març de 2023. L'expedient, al qual va accedir elDiario.es, apuntava que més de la meitat de la plantilla de Colisée Sa Residència exercia sense la titulació que exigeix la legislació autonòmica. L'informe de conclusions, a data de 19 d'abril, confirmava el que aquest diari havia publicat fa setmanes fa referència al personal que exercia funcions d'infermer o infermera i considerava acreditat que dels 48 treballadors que tenia l'empresa durant el període inspeccionat, 26 van exercir sense tenir la titulació requerida per al lloc de treball que ocupaven.

Els fets detectats en el cas del personal d'infermeria que va exercir sense estar col·legiat ni disposar de la titulació requerida conforme a la normativa espanyola va arribar fins a la Fiscalia de les Illes Balears, que va denunciar al Jutjat degà d'Eivissa quatre treballadors de Colisée Sa Residència per un presumpte delicte d'intrusisme laboral, segons van confirmar fonts del Ministeri Públic a elDiario.es.

Més d'un milió d'euros de diners públics

Segons la darrera revisió de preus de les 84 places concertades realitzada per la Conselleria de Famílies i Afers Socials que dirigeix Catalina Cirer (PP), STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL (ara La Saleta Care, SL) rep més d'1,2 milions d'euros de les arques autonòmiques.

Per al període fixat entre l'1 de juny del 2023 i el 30 de novembre del 2025, la residència privada ha rebut un màxim de 217.206,36 euros el 2023; fins a 488.368,44 euros el 2024 i un pot rebre un total de 589.725,36 euros el 2025. El concert va ser subscrit, en primer lloc, per l'anterior Conselleria d'Afers Socials que dirigia Fina Santiago (Més per Mallorca).

En aquest sentit, Colisée Sa Residència rep uns 2 milions d'euros per les 84 places concertades, dels quals gairebé 1,3 són fons de l'administració balear, mentre que la resta va a càrrec de les butxaques dels usuaris. En total, el centre privat té capacitat per a 114 usuaris.