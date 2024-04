Manuel March, nét del 'banquer de Franco', es juga 2,4 milions d'euros per una mansió dinàstica

La mansió de Son Galcerán, situada a Valldemossa -un dels pobles amb més encant de Mallorca-, era, fins no fa gaire, propietat de Manuel March Cencillo, un dels néts de Joan March Ordinas, qui va finançar el cop d'Estat contra la Segona República que va conduir a la Guerra Civil espanyola. La finca es troba enmig d'una disputa judicial per la qual una empresa exigeix a Manuel March 2,4 milions d'euros més una indemnització de 300.000 per una operació de compravenda fallida. El judici, que es va celebrar l'1 d'abril als Jutjats de Primera Instància de Madrid, ha quedat vist per a sentència i el seu resultat es coneixerà les properes setmanes.

Els March són una família molt poderosa de Mallorca. Al capítol empresarial, Joan March va destacar per haver fundat la Banca March així com la naviliera Trasmediterranea. A l'episodi polític, va fundar el Partido Liberal Disidente -una escissió del Partit Liberal de Práxedes Mateo Sagasta- en aliança amb Abel Matutes Torres, fundador de la banca Abel Matutes. De fet, els Matutes són, a imatge i semblança dels March, la família amb més poder polític i econòmic dEivissa des dels inicis del segle XX.

La versió de l'empresa demandant

El judici en què s'ha vist embolicat Manuel March es va iniciar després d'una demanda de l'empresa Son Galcerán SL, que demana la devolució de 2,4 milions d'euros relacionats amb l'operació de compravenda, a més d'una indemnització de 300.000 euros. Segons la versió de l'empresa demandant, les dues parts havien pactat la venda de la propietat per 8 milions d'euros. L'empresa compradora, a més, va pagar 400.000 euros en concepte d'arres, segons la seva versió.

La mercantil afirma que, després d'haver-se formalitzat el contracte de compravenda, es van pagar dos milions d'euros més. És a dir, 2,4 milions d'euros en total, que són els que reclamen a Manuel March. Asseguren també que el febrer del 2022 es realitzaria la signatura de l'escriptura pública davant de notari amb el pagament de la quantitat restant.

Segons la versió de la part demandant, March hauria al·legat “motius de salut” per no procedir a la firma, per la qual cosa es va tancar una nova data. Uns dies més tard, afirma la companyia recurrent, l'assessor financer de March els hauria informat que un segon interessat oferia 10,5 milions d'euros per la finca, instant Son Galcerán SL a igualar l'oferta. Més tard, la part venedora va donar per resolt el contracte “sense que cap de les parts no pogués reclamar res més a l'altra”. La mansió es va vendre a una altra empresa amb seu a Suïssa.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb un representant d'Alaluz Capital, empresa que assessora Son Galcerán SL al conflicte judicial, sense que hagi estat possible rebre una resposta en el moment en què es publica aquest reportatge.

March nega les acusacions

Manuel March, en canvi, nega les acusacions abocades per l'empresa Son Galcerán SL i defensa que va ser la part compradora la que no va complir amb allò estipulat en el contracte privat de compravenda. Fonts properes a March expliquen a elDiario.es que, havent-se signat un contracte privat de compravenda amb preu ajornat, Manuel March es va personar a la notaria el 2 de febrer de 2022 “a l'efecte de procedir a l'elevació a públic de l'esmentat contracte de compravenda”, estant en disposició de complir “amb la totalitat de les obligacions imposades al contracte privat”. Entre aquestes, lliurar tota la documentació sol·licitada pel comprador, així com les claus de limmoble.

Tot i això, segons la versió de March, la part compradora es va presentar davant la notaria sense satisfer 5,6 milions d'euros, que seria la quantitat econòmica que quedava per pagar i que estava estipulada en el contracte privat de compravenda. Les mateixes fonts indiquen, d'acord amb la documentació aportada a aquest diari, que l'empresa no hauria procedit al pagament de la quantitat econòmica esmentada, ni tampoc n'hauria acreditat disposar-la. A causa d'aquesta situació, assenyalen, March va procedir a “aixecar una acta de manifestacions” davant el mateix notari “que havia d'haver assistit a l'atorgament de l'escriptura pública” per deixar constància de “la seva disposició a atorgar l'escriptura d'elevació a públic” del contracte de compravenda. Així mateix, pel que fa a ell, “va acreditar el compliment de la totalitat de les obligacions que li imposava el contracte privat de compravenda”, segons la seva versió.

De la mateixa manera, March Cencillo va fer constar davant de la notaria que la part compradora no havia complert amb la seva “obligació” de pagament del preu ajornat, segons la seva versió. És a dir, 5,6 milions d'euros. March afirma que aquest és “l'únic motiu pel qual no es va poder signar l'escriptura”. Per això, el 2 de febrer de 2022, el contracte privat va quedar “resolt de ple dret i de manera automàtica, perdent la part compradora la totalitat de les quantitats que hagués abonat, en concepte d'indemnització dels perjudicis ocasionats a la part venedora, la qual, a més, quedava en llibertat per vendre l'immoble”, segons la versió de March.

A més, les mateixes fonts indiquen que 20 dies més tard, l'empresa compradora va manifestar March “la seva clara voluntat de no continuar amb la compra de l'immoble”, a causa de la resolució del contracte privat de compravenda. Davant d'aquesta comunicació, quedant la venda de l'immoble “sense efecte” -i sense perjudici de les conseqüències que en poguessin derivar per a una o altra part, segons aquesta versió-, March va posar la mansió de nou en venda, cosa que va passar dos mesos després. March nega que aquesta quantitat s'aproximi als 12 milions d'euros.

Així, sosté que va complir “amb totes les obligacions que li imposava el contracte signat amb Son Galcerán” i nega haver venut la finca “a dues persones diferents ni ha intervingut frau o engany per part seva i molt menys s'ha apropiat de res”. En qualsevol cas, el conflicte ha quedat judicialitzat, i seran els tribunals els que determinin quina de les dues parts haurà de fer-se responsable dels efectes de la resolució del contracte de compravenda signat entre Manuel March i Son Galcerán SL per la mansió de Valldemossa.

L'atractiu simbòlic de la finca: una mansió “dinàstica”

El valor de la finca de Manuel March no és, en exclusiva, econòmic: també té un atractiu simbòlic a causa del pes de la història sobre ella. Aquesta mansió va pertànyer a l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, la figura del qual va estar estretament lligada a Mallorca. Salvador d'Àustria, membre de la dinastia dels Habsburg, va ser l'onzè fill de Leopold II, gran duc de Toscana i el novè de la seva segona esposa, la princesa Maria Antonieta de les Dues Sicílies, de la Casa Borbó.

Salvador d'Àustria està considerat, a més, un dels precursors del turisme a l'arxipèlag balear. Actualment, Valldemossa, com també Deià, Esporles i altres pobles de l'omnipotent Serra de Tramuntana, són víctimes de l'especulació immobiliària financera, totalment copada pel capital estranger, en un procés de gentrificació que sembla no tenir fi, i que està colpejant especialment les classes populars i treballadores.