Miquel Ensenyat es dóna de baixa de Més per Mallorca després de 30 anys de militància

El que va ser regidor, alcalde d'Esporles, president del Consell de Mallorca i diputat al Parlament Miquel Ensenyat s'ha donat aquest dilluns de baixa com a militant de Més per Mallorca i de l'agrupació local PAS-MÉS, després de 30 anys de militància.

Així ho ha comunicat Ensenyat, en un missatge publicat a la xarxa social Facebook, en què ha recordat que han estat 30 anys de militància, amb dos anys com a regidor, deu com a alcalde d'Esporles, quatre com a president del Consell de Mallorca, i quatre de diputat.

La raó esgrimida per l'històric militant per donar-se de baixa de Més per Mallorca i de l'agrupació local PAS-Més és que, en aquest moment, es troba “en una fase de canvi de cicle vital” i, per aquest motiu , ha assegurat “tenir la necessitat de tancar aquelles etapes que ja han passat, per començar noves lleugeres d'equipatge”.

Ensenyat ha assegurat voler fer aquest pas “de la millor manera possible, que és donant les gràcies” a totes les persones que durant tots aquests anys li “han demostrat suport i afecte” i a totes aquelles persones amb qui ha “pogut compartir durant aquests anys”.

Finalment, Ensenyat ha desitjat “molta sort i encerts a l'equip actual” de Més per Mallorca i PAS-Més, “en un moment en què és més necessari que mai, saba jove i renovada”. “Una fortíssima abraçada”, ha conclòs el seu missatge publicat a Facebook.