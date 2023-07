Cómo es MÉS per Mallorca, el partido que encabeza la coalición de Sumar en Balears

El espacio de SUMAR ha seguido el patrón que en su momento inició Unidas Podemos y ha llegado a acuerdos con partidos de ámbito no estatal en diferentes circunscripciones. Muchos de estos partidos seguro que son conocidos por los lectores: Catalunya en Comú, Compromís o Más Madrid. Otros, como el caso que nos ocupa, no tanto. En las Illes Balears, SUMAR presenta una candidatura liderada por MÉS per Mallorca -aunque también participan MÉS per Menorca, Izquierda Unida y Podemos- bajo el nombre “SUMAR MÉS”. Pero, ¿quiénes son MÉS per Mallorca? ¿Cuál es su ideología y trayectoria? ¿Su perfil es más cercano a Compromís o ERC? Demos respuesta a estas preguntas.

Sobre MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca

MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca tienen representación en los respectivos Consells Insulars y, hasta las pasadas elecciones, formaban parte del gobierno de estos. En el Parlament de las Illes Balears han conseguido recientemente un 10,3% de apoyo MÉS per Mallorca y un 16,6% MÉS per Menorca en sus respectivas islas. El primero formaba parte del gobierno de coalición a nivel balear y el segundo le dio apoyo externo durante la pasada legislatura.

Cabe decir que, con excepción de las elecciones estatales, estos dos partidos concurren separadamente a las elecciones. Ideológicamente son muy parecidos. La denominación más común en los medios es de “ecosoberanistas”, pero este término se podría desglosar en unas cuantas etiquetas más clarificadoras para los lectores: socialdemócratas, ecologistas, feministas, republicanos, catalanistas, insularistas y soberanistas. Como se verá en detalle más adelante, la autoubicación en el eje socioeconómico es de izquierda-ecologista y en el nacional es insularista-catalanista.

La inexistencia de un partido ecosoberanista único para todas las Illes Balears se debe, a grandes rasgos, a dos motivos: uno teórico y otro práctico. A nivel teórico estos partidos son insularistas, defienden la soberanía de su isla en dos frentes: respecto al estado español y respecto a la comunidad autónoma de las Illes Balears. Lo cierto es que, en general, los ciudadanos de las islas no sienten apego identitario hacia la balearidad, y estos partidos conceptualizan este nivel administrativo como algo artificial, impuesto y especialmente nocivo para Menorca, Eivissa y Formentera. A nivel práctico cabe decir que, con excepción de las elecciones al Congreso de los Diputados, cada isla es una circunscripción electoral diferente, cosa que, como mínimo, no desincentiva que se cree un partido de este tipo en cada isla, sin perjuicio de posibles alianzas postelectorales.

¿En qué se diferencia de ERC, Compromís, Bildu o BNG?

MÉS per Mallorca forma parte del bloque político que la ciencia política denomina partidos de ámbito no estatal (PANE). MÉS, al igual que ERC, BNG o la Chunta Aragonesista, forma parte del partido político europeo Alianza Libre Europea (ALE) –que a su vez forma grupo parlamentario en el Parlamento Europeo con el Partido Verde-. ALE es un partido progresista y proeuropeo, cuyos principios son la defensa del derecho a la autodeterminación, los derechos humanos, civiles y políticos, así como la defensa de la diversidad cultural y lingüística.

En particular, MÉS per Mallorca consolidó su marca en diciembre de 2021, convirtiéndose en partido político y superando así la fórmula de coalición electoral PSM - Iniciativa Verds - Entesa. En este contexto, la ejecutiva decidió abrir un debate para definir los principios ideológicos del partido. Este proceso, que denominaron “Cartografiant el futur”, estableció el soberanismo insularista -aunque defendiendo un proyecto confederal para el conjunto de las Illes Balears-, el feminismo, el ecologismo y el socialismo como pilares fundamentales del proyecto. Más allá de sus principios, que a veces pueden sonar algo generales para el electorado si no profundizan en la ponencia política del partido, la finalidad de este apartado es situar a la formación ecosoberanista en el mapa estatal. En concreto, realizamos un análisis comparativo entre MÉS y el resto de PANE equivalentes en el resto de territorios periféricos del estado español.

Utilizamos para ello el Regional Manifestos Project, una base de datos que recoge las preferencias políticas de los partidos regionales en varios países europeos. La metodología que utilizan es el análisis cualitativo de los programas electorales. Resumidamente, el gráfico 1 lo podemos interpretar de la siguiente manera. En el eje X (ideología), -100 supondría que el programa del partido está vinculado totalmente a propuestas de izquierda, mientras que +100 supondría lo contrario. La variable Y (descentralización) representa en cambio el porcentaje de frases asignadas a demandas identitarias o competenciales propias de las Illes Balears.

Tal y como podemos observar, MÉS se sitúa en la media del eje ideológico de los PANE. Efectivamente, forma parte del grupo de los partidos nacionalistas progresistas, que se sitúan mucho más a la izquierda que partidos como Junts per Catalunya, Coalición Canaria o el propio Partido Nacionalista Vasco. En cuanto al eje centralización vs descentralización, MÉS se sitúa entre Compromís y la Chunta Aragonesista, siendo así el segundo partido con menos demandas identitarias y competenciales de este grupo. Hay que remarcar, sin embargo, que un programa electoral no dice más que lo que puede decir, por ejemplo, una ponencia política. En este sentido, la posición de MÉS en el mapa no implica que “sea menos nacionalista” que el Bloque Nacionalista Galego, por ejemplo, sino que hace menos énfasis en este punto en su programa electoral de 2019. Por lo tanto, el presente ejercicio nos sirve para situar a MÉS en el mapa, pero no para encuadrarlo ideológicamente de una manera contundente.

Por último, y dada la fuerza con la que la cuestión de género se ha introducido en la agenda política y mediática en las últimas semanas, consideramos conveniente revisar también la posición de los PANE en este sentido. El gráfico 2 representa el porcentaje de cuasi-frases asignadas a los códigos positivos del dominio de género por partido. En resumen, MÉS per Mallorca es el partido que más importancia otorga a las políticas de igualdad de género en su programa político de 2019, por encima de partidos como Compromís, Chunta y Esquerra Republicana, y también de su equivalente en la isla vecina, Més per Menorca.

La importancia de MÉS per Mallorca

La responsabilidad de la alianza con SUMAR y el número uno de la candidatura es para MÉS per Mallorca, por lo que ahora nos centraremos en ellos. Esta formación ha tenido una importancia clave en la arena autonómica de las islas, participando en todos los gobiernos progresistas y llegando a ostentar una vicepresidencia en 2015, cuando consiguió sus mejores resultados históricos con 60.000 votos.

El espacio de MÉS, antaño PSM, siempre ha sido competitivo y estable a nivel balear. Exceptuando su techo, en 2015, se ha movido alrededor de los 40.000 votos desde 1995. Una cifra que le ha aportado estabilidad en momentos complejos para la izquierda y que le ha permitido ostentar poder en tiempos favorables. El mejor ejemplo de esta constancia, a escala autonómica, la encontramos en las últimas elecciones, en donde la formación ha mantenido sus 40.000 sufragios.

Nota: IU no aparece en 2007 porque se presentó integrada cómo Alternativa Esquerra Unida-Els Verds en la coalición preelectoral Bloc per Mallorca, junto al PSM.

Como muchos partidos regionales, MÉS per Mallorca se enfrenta al voto dual en las elecciones generales. Esto es que su electorado, o buena parte de este, vota por otras opciones en las generales. Pese a la falta de datos que lo confirmen, la intuición nos dice que su votante se desplaza o bien al PSOE o a Izquierda Unida/Podemos/Unidas Podemos.

Este voto dual ha alejado a la formación de uno de sus objetivos históricos más importantes: la obtención de un diputado en el Congreso. Las fórmulas intentadas para conseguirlo han sido diversas, con alianzas con otros partidos de las islas o con partidos progresistas, pero nunca se ha conseguido. La coyuntura actual, después de las elecciones autonómicas y el mal resultado de Unidas Podemos, ha dejado a MÉS per Mallorca ante una oportunidad única. Al ostentar la cabeza de lista, es más que probable que este julio se consiga el anhelado diputado.

¿Quién es Vicenç Vidal?

Ha quedado claro que el espacio de MÉS per Mallorca se encuentra ante una ventana de oportunidad histórica. ¿Pero quién es el candidato que asume este gran salto? La respuesta es Vicenç Vidal, que a lo largo de esta pasada legislatura ha ocupado el cargo de senador autonómico.

Para parte del electorado y militancia de MÉS presentarse en coalición con fuerzas estatales supone una contradicción, o como mínimo un paso incómodo, ante la posibilidad de perder su acento soberanista. Vidal es un candidato que puede calmar esas aguas. Dentro de la formación es un perfil que genera consenso. Su experiencia como consejero de Medio Ambiente y Agricultura, en la legislatura 2015-2019, le granjeó reconocimiento y buena valoración.

La designación como senador y su tarea a lo largo de estos cuatro años ha sido la mejor carta de presentación para posicionarse como diputado. Quien haya seguido la actualidad de la cámara alta, sabrá que ha mantenido una doble estrategia. Esta ha consistido en reivindicar mejores condiciones para las islas, pero al mismo tiempo dejando un tejido de alianzas con fuerzas de izquierdas a nivel estatal. Ha sido esta tarea, tan bien valorada dentro de su espacio político, la que le hace un candidato de consenso para MÉS.

El reto, por tanto, no se encuentra en el electorado clásico del ecosoberanismo, sino en aquellos que a lo largo de los últimos años han votado a Unidas Podemos. En este campo, Vidal se enfrenta a un terreno desconocido para él y su partido. Para qué SUMAR MÉS obtenga un buen resultado en el archipiélago necesita activar a esa bolsa de votantes progresistas, seguramente la más grande a la que aspira, que vota solo en las elecciones generales. Parte de este electorado rechaza las posiciones clásicas de MÉS. La clave, para Vidal, será seducir a esta parte, o como mínimo no asustarla. Siempre manteniendo activado el electorado soberanista. Un equilibrio complicado.

¿Qué debemos esperar de la acción de Vicenç Vidal en el Congreso? La mejor referencia es su paso por el Senado y los acuerdos firmados con SUMAR. En estos se contempla la libertad de voto para cuestiones que afecten a las islas. Será en estos temas, más específicos, donde Vidal puede hacer notar una personalidad política diferente a la de SUMAR, condicionando negociaciones. Pero sus alianzas, su tono en la precampaña y su carácter personal invitan a pensar que no será un verso libre y se acoplará sin demasiadas dificultades a la dinámica del grupo parlamentario.