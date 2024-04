La Policia sanciona amb 10.000 i 15.000 euros dues persones per empadronar 65 migrants en dos habitatges

La Policia Nacional ha sancionat amb 10.000 i 15.000 euros dos veïns de Llucmajor (Mallorca) per empadronaments fraudulents, en empadronar 65 persones en dos habitatges, 37 en un i 28 en un estudi amb una habitació.

Segons ha informat la Prefectura en una nota de premsa, la Ucrif ha imposat una multa de prop 15.000 euros a un veí de Llucmajor, que va ser investigat arran d'una informació que va facilitar l'Ajuntament.

La investigació va concloure que l'home havia autoritzat l'empadronament de 37 persones, d'origen marroquí, la majoria en situació irregular. Segons han assenyalat, els empadronava argumentant que era per fer-los un favor.

D'altra banda, la Ucrif ha multat amb 10.000 euros un home d'Arenal-Llucmajor que també va ser investigat. Segons la Ucrif, el veí havia empadronat en un estudi d'una habitació 28 estrangers subsaharians, molts en situació irregular.

L'home va reconèixer que la gran majoria mai no havien residit a l'estudi i que va autoritzar el seu empadronament per ajudar-los, ja que sense el certificat d'empadronament no tenen accés a la sanitat pública, targeta ciutadana i serveis socials.

Segons la Policia, cada dia és més gran la quantitat d'informació que rep la Brigada d'Estrangeria de Palma sobre empadronaments fraudulents d'estrangers que només arribar a Mallorca busquen empadronar-se a qualsevol habitatge. En molts casos, sota la cobertura d'una habitació rellogada per especuladors que obtenen beneficis econòmics aprofitant-se de la desesperació dels migrants.