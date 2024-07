El PP acusa un regidor del PSOE de mentir sobre una “falsa agressió” durant la festa d'un poble de Menorca

El PP ha acusat aquest dilluns el regidor i número 1 del PSOE d'Es Mercadal i Fornells (Menorca), Jesús Gomila, de mentir sobre haver patit una agressió per part del membre de la Junta Local del PP Fornells, Antoni Riera, durant les festes de Fornells.

Els populars han desmentit “rotundament” la versió donada pel regidor socialista, i han assegurat que “s'inventa una falsa agressió per ocultar el que realment va passar”.

En aquest sentit, el PP ha explicat a través d'un comunicat que, en finalitzar la festa, quan el 'caixer batle' estava recollint la canya, hi va haver un accident entre el públic. Va ser llavors quan Riera (PP) va instar Gomila (PSOE), que es trobava a primera fila, a apartar-se i deixar passar a la Creu Roja. “Jesús Gomila, de molt males formes, li va contestar que ell no tenia cap autoritat per demanar-li que s'apartés, i es va embrancar amb Riera”, han indicat.

El PP ha defensat que “en cap moment es va empènyer Jesús Gomila, tal com ell diu, i que va ser ell qui des de primera hora del matí va tenir una actitud agressiva amb alguns membres del PP”. “Al matí es va queixar amb molt males maneres a la regidora de Policia perquè no havia pogut aparcar als reservats de l'Ajuntament”, han etzibat.

El partit ha demanat al socialista que es retracti de les declaracions. En cas contrari, han assegurat que estudiaran “prendre accions legals per calúmnies i difamacions”. Alhora, han criticat que “si considera que va patir una agressió, hauria d'haver interposat la corresponent denúncia en lloc de trucar a la premsa per fer-se la víctima”.