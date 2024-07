L'oposició exigeix al PP que aclareixi la situació de la consellera que cobra dos sous públics: “És un escàndol”

El PSIB-PSOE i els ecosobiranistes de Més per Mallorca han reclamat aquest dilluns explicacions al president del Consell Insular, Llorenç Galmés (PP), arran de la situació laboral de la portaveu popular a la institució, Núria Riera, que compagina aquest càrrec amb el de cap de servei del Govern balear malgrat les limitacions que estableix la normativa en matèria de compatibilitats -en relació amb el nombre d'hores de jornada laboral que es dediquen a les dues funcions i al límit màxim salarial permès-, i sense ni tan sols haver sol·licitat formalment la compatibilitat, tal com va publicar aquest diumenge elDiario.es.

Sobre el paper, Riera dedica un 100% de la jornada laboral a la seva tasca a l'Executiu autonòmic -on recauen sospites de suposada “inactivitat”- i un 75% al Consell, cosa que es traduiria en més de 14 hores diàries i en l'embossament de 127.211 euros públics anuals, una xifra que supera amb escreix el sou de la majoria dels presidents autonòmics i fins i tot els 90.000 euros que percep el president del Govern.

En declaracions als mitjans, el portaveu del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca, Javier de Juan, ha asseverat que Riera “estaria vulnerant àmpliament” les limitacions previstes a la normativa, per la qual cosa ha exigit a Galmés, que ostenta la presidència de la institució insular amb el suport de Vox, que doni explicacions sobre aquests fets, recriminant-li que en tot l'any de legislatura hagi ofert “la callada per resposta” quan se li ha inquirit sobre això. “Exigim a Galmés que surti a explicar aquest escàndol”, ha incidit el socialista, que s'ha preguntat com és possible que “Galmés permetés a Riera augmentar-se el sou com a portaveu del PP al Consell”, per provocar “l'absurd” d'una remuneració total del 175% d'una jornada laboral ordinària.

I és que, si històricament al Consell les dedicacions parcials havien estat d'un 50%, la portaveu del PP la va elevar al 75% tot just arrencar la legislatura actual. En concret, la funcionària duu a terme les funcions de portaveu del Grup Popular al Consell amb una retribució anual de 50.322 euros, mentre que al Govern, com a cap del Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social, en percep 76.889.

Per a De Juan, “és evident que no s'estan complint les limitacions de jornada i de percepcions salarials” que la normativa dels empleats públics preveu en cas que es faci compatible l'activitat professional amb l'exercici d'un càrrec electe . En el cas de Riera, no consta que estigui concedida explícitament aquesta compatibilitat. El portaveu socialista també ha demanat a Riera que “sigui conseqüent i que opti per una de les dues ocupacions remunerades, que és el que faria tothom, des d'un punt de vista ètic i legal”.

Per la seva banda, el portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, també ha reclamat a Galmés que expliqui “amb total claredat i transparència” la situació laboral en què es troba Riera: “Cal dissipar dubtes i aclarir la legalitat d'uns sous que com a mínim traspassen tots els límits de l'ètica política”, ha asseverat.

Segons Alzamora, la situació, encara sense explicar, “és greu i podria incórrer en un possible frau de llei”. “El que sí que tenim clar és que de moment el president Galmés demostra una deixadesa absoluta en el compliment de les seves obligacions en matèria de 'Bon Govern'”. En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha criticat la, a parer seu, “debilitat” del pacte PP-Vox que se sustenta, ha incidit, amb sous públics. Segons Alzamora, Galmés paga el suport de Vox, però també els favors d'alguns membres del seu partit.

“Sembla que el senyor Galmés no en té prou amb mantenir el seu govern a base de càrrecs i sous a l'extrema dreta sinó que busca la fórmula de pagar amb diners públics un sobresou a la portaveu del seu propi partit. No sabem quin interès fosc hi ha al darrere”, ha sentenciat.

Cal recordar que Riera, l'agost del 2017, ja va protagonitzar una sonora polèmica en aprofitar una excedència com a funcionària per reclamar, com a diputada del Parlament balear, la retribució per dedicació exclusiva, percebent prop de 3.000 euros, malgrat que aquest mes és inhàbil a la Cambra autonòmica. Riera es va acollir al dret que aleshores tenien els parlamentaris de cobrar la dedicació exclusiva si compatibilitzaven la feina a la Cambra amb una altra activitat. En declaracions a Diario de Mallorca, ha justificat que es tractava d'una decisió “per una qüestió personal” i fins i tot ha assegurat “haver perdut diners”. Podem va reclamar la seva dimissió i el PSIB el va instar a “tornar els diners cobrats de més”. No va passar res d'això.