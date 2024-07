127.211 euros públics. És la quantitat total que s'embossa cada any la popular Núria Riera, que exerceix de consellera portaveu de l'actual equip de govern del Consell de Mallorca, en mans de PP i Vox, així com de cap de servei del Govern balear. La xifra és notablement superior al salari que perceben els presidents autonòmics: només el de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, amb 136.177 euros anuals, supera els guanys de Riera. La veterana política, que ja va ser consellera i portaveu autonòmica durant la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), compagina tots dos càrrecs malgrat les limitacions que estableix la normativa en matèria de compatibilitats. Sobre el paper, Riera, que no ha sol·licitat formalment la compatibilitat, dedica un 100% de la jornada laboral a la seva tasca al Govern i un 75% al Consell, cosa que es traduiria en unes 14 hores diàries.

En els darrers mesos, la situació ha estat esmentada per l'oposició en diversos plens de la institució insular sense rebre explicacions a canvi, a més de ser denunciada públicament l'octubre del 2023 pel grup parlamentari socialista, que es va interessar per les circumstàncies de Riera després d'aprovar-se, tot just iniciada l'actual legislatura, les retribucions dels nous alts càrrecs. Si històricament al Consell les dedicacions parcials havien estat del 50%, la portaveu del PP la va elevar al 75%. En concret, la funcionària duu a terme les funcions de portaveu del Grup Popular al Consell amb una retribució anual de 50.322 euros, mentre que al Govern, com a cap del Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social -on recauen les sospites de suposada “inactivitat” per part de l'oposició- percep 76.889.

Es dóna la circumstància que Riera, l'agost del 2017, ja va protagonitzar una sonora polèmica en aprofitar una excedència com a funcionària per reclamar, com a diputada del Parlament balear, la retribució per dedicació exclusiva, percebent prop de 3.000 euros, malgrat que aquest mes és inhàbil a la Cambra autonòmica. Riera es va acollir al dret que aleshores tenien els parlamentaris de cobrar la dedicació exclusiva si compatibilitzaven la feina a la Cambra amb una altra activitat. En declaracions a Diari de Mallorca, ha justificat que es tractava d'una decisió “per una qüestió personal”. Podem va reclamar la seva dimissió i el PSIB el va instar a “tornar els diners cobrats de més”. No va passar res d'això.

Des del PP al·leguen l'absència de qualsevol tipus d'irregularitat en la combinació dels dos llocs que Riera ocupa actualment. En declaracions a elDiario.es, fonts del Grup Popular al Consell assenyalen que tant aquesta institució com l'Executiu balear van emetre al seu dia informes favorables al voltant de l'activitat de Riera a cadascuna de les institucions. Davant d'això, l'oposició defensa que el problema no rau en els càrrecs de la política popular per separat, sinó “en conjunt”. Tot i que centren les seves crítiques principalment en qüestions ètiques, es mostren “convençuts que també està cometent una il·legalitat”.

També el portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha posat el focus sobre la situació de la consellera popular. Com els socialistes, l'ecosobiranista recrimina que, malgrat l'aparent legalitat de la situació laboral de la portaveu del PP, “almenys és èticament reprovable” i remarca amb això la “poca exemplaritat” demostrada. Alzamora n'ha advertit públicament diverses vegades. L'última, durant el debat de política general celebrat a finals de juny.

Les limitacions de la Llei d'incompatibilitats

Per mantenir-se en ambdós càrrecs, Riera s'acull a l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que permet als membres de les corporacions locals compatibilitzar aquest tipus d'activitats, llevat que alguna es trobi retribuïda en règim de dedicació exclusiva. Tot i això, el problema rau en la limitació que estableix el mateix precepte, que indica que en aquests supòsits de compatibilitat únicament es podrà percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats, sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que corresponguin per l'altre càrrec. No és el cas de Riera.

Per arrissar més el ris, el mateix article afegeix -i aquí tornaria a emparar-se la consellera- una excepció a l'anterior. Sota el paraigua de l'article 75 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), la normativa faculta aquests membres en situació de dedicació parcial a percebre retribucions per ambdós càrrecs sempre que una de les dues activitats l'exerceixin fora de la jornada de treball de l'altra i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter general es puguin establir si escau.

En el cas de Riera, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, de què depèn el lloc que ocupa al Govern, va assenyalar en una resposta escrita a petició del Grup Parlamentari Socialista que, a l'efecte del règim d'incompatibilitats, es considera “horari de treball a l'Administració autonòmica la franja situada entre les 8.00 i les 15.30 hores”, amb una jornada fixa de 9.00 a 14.00 hores cada dia i certa flexibilitat horària entre les 7.30 i les 9.00 així com entre les 14.00 i les 16.30, sempre i quan dugui a terme la totalitat de les hores setmanals.

“Està tot el dia al Consell”

En aquest punt, des del PSIB-PSOE al·leguen, en declaracions a elDiario.es, que Riera “està tot el dia al Consell”, matins inclosos -que és quan presumiblement hauria d'exercir les seves funcions al Govern-, com així ho demostren les nombroses rodes de premsa matutines que duu a terme a l'Administració insular, així com les seves intervencions en mitjans de comunicació com a portaveu insular del PP. “Ella, com a empleada pública, estaria obligada a, almenys estar, de 9.00 a 14.00 hores -acotant al màxim els horaris a l'Executiu autonòmic- al seu lloc de treball. És una cosa fragrant”, asseveren els socialistes.

Pel que fa a les quantitats econòmiques que es poden percebre en aquest tipus de circumstàncies, la Llei d'incompatibilitats, a l'article 7, estableix que “serà requisit necessari per autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques el que la quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista als Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de Director General”, ni superi la corresponent a l'estimada en règim de dedicació ordinària incrementada en determinats percentatges per als funcionaris de les diferents categories. El precepte assenyala que, si s'han de sobrepassar aquests límits, es requeriria en cada cas l'acord exprés del Govern, de l'òrgan competent de les comunitats autònomes o del ple de les corporacions locals, cosa que no ha passat en el cas de Riera.

Com exposen des de l'oposició, no es qüestiona la compatibilitat de la portaveu popular, sinó que fan èmfasi en el fet que, en el moment en què va decidir reclamar la dedicació parcial al Consell, va haver de sotmetre's als límits horaris i retributius fixats per la Llei. “Aquests límits clarament no s'estan complint actualment”, lamenten els socialistes, que, d'altra banda, apunten que també ha incomplert els límits previstos per la Llei de Bases de la Regulació Local en haver augmentat del 50% al 75% la seva dedicació parcial “de manera unilateral (no sent un acord de ple general per a totes les dedicacions parcials) i incomplint el precepte de dedicació mínima”.

Tres consellers del PP dimitits

Per part seva, des de Més per Mallorca, Jaume Alzamora va interpel·lar, durant el ple de política general, el president de la institució supramunicipal, Llorenç Galmés (PP), a qui va retreure l'absència de tres consellers que “van prendre possessió el dia de la seva investidura i que han acabat dimitint envoltats per l'escàndol”. L'ecosobiranista feia al·lusió als casos de Pilar Bonet -qui va dimitir del seu càrrec al Consell arran de la seva presumpta vinculació amb un desfalc milionari quan treballava a la filial dehandlingd'una companyia aèria-, Jaume Porsell -cessat després que una inspecció detectés que va incomplir els requisits per iniciar l'activitat del seu allotjament turístic- i Pilar Sánchez -que va dimitir després de ser designada assessora tècnica de la Conselleria de Presidència del Govern-. En aquest punt, Alzamora va anar més enllà en advertir: “Tres casos i, alerta, no siguin quatre amb la senyora Riera beneficiària de dos sous públics”.

No ha sol·licitat formalment la compatibilitat

Fins ara, cap resposta no ha rebut l'oposició més enllà de l'emesa per l'Executiu autonòmic en relació amb els horaris dels funcionaris que compatibilitzen diverses activitats. Tampoc Riera ha sol·licitat formalment la compatibilitat, reclamada el setembre del 2023 per la portaveu insular del PSIB-PSOE, Catalina Cladera, cosa que suscita els dubtes de socialistes i ecosobiranistes.

No en va, diversos informes de diferents corporacions espanyoles i guies pràctiques en matèria d'incompatibilitats estableixen com a requisit indispensable per compaginar aquestes activitats haver sol·licitat i obtingut la prèvia i expressa autorització de compatibilitat i determinen que l'autorització no haurà de suposar la modificació de la jornada de treball i l'horari d'ambdós llocs de treball, condicionant-los a tots dos al seu estricte compliment. Així mateix, assenyalen, com fixa la normativa, que la quantitat total percebuda no podrà superar la remuneració prevista als pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de director general.

El mateix Govern balear compta amb un Manual de Compatibilitats, que exonera de la necessitat de sol·licitar la compatibilitat quan es tracti d'alguna de les activitats que enumera l'article 19 de la Llei d'Incompatibilitats, relatives principalment a la participació en seminaris, tribunals qualificadors o participació ocasional en col·loquis. En cap cas al·ludeix als que ostenten dos càrrecs públics, als quals sí que els seria aplicable.