PP i Vox descarten que la ruptura de la ultradreta afecti el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat aquest divendres que els seus socis de govern li han traslladat que la ruptura de pactes de Vox en l'àmbit nacional “no afecta” la institució insular. Per part seva, l'alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha afirmat que “no hi ha cap problema a Cort”, on segueix “tot igual”.

Cal recordar que Martínez governa en minoria a la capital balear, amb 11 regidors, que no arriben a la majoria de 15 regidors. L'esquerra, amb 12 regidors -vuit del PSIB, tres de MÉS i una d'Unidas Podemos- supera així en vots el PP en solitari.

La balança a Palma la inclina, per tant, Vox, que hi té sis regidors. El setembre passat van segellar un pacte programàtic de 95 punts amb el PP. Amb tot, han tingut algunes diferències, com pel que fa a les Zones de Baixes Emissions (ZBE), per exemple. Amb tot, a les preguntes dels mitjans després de la crisi desencadenada per Vox a les autonomies, Martínez s'ha mostrat tranquil en arribar a la seu del PP. Allà està previst que les hores vinents se celebri una reunió del comitè de direcció.

En declaracions als mitjans, Llorenç Galmés ha indicat que al Consell de Mallorca se seguirà treballant “amb total normalitat” i ha assegurat que actualment el seu govern és “sòlid, estable, de solucions i continua treballant fent canvis a l'illa”. “És un govern que durant aquests quatre anys marcarà un abans i un després davant de les polítiques d'esquerra que hi havia fins ara”, ha recalcat.

Pel que fa a les competències que posseeix el Consell per acollir menors migrants no acompanyats, ha defensat que “sempre serà una institució solidària”, per la qual cosa “no deixaran abandonats” els nens que arribin a l'illa. Tot i això, ha manifestat que el nombre de menors que desembarquen a Mallorca “s'ha multiplicat per quatre” els últims anys i s'està arribant a “números màxims d'acolliment”.

Per tant, Galmés ha reivindicat “una política migratòria en l'àmbit estatal” i més recursos econòmics, tècnics i personals per tal d'afrontar una situació que, diu, està sent “molt complicada”.

D'altra banda, el vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha assegurat que la ruptura anunciada pel líder nacional del partit, Santiago Abascal, amb el PP “només és en parlaments autonòmics” i, per tant, no afecta el govern insular. En conseqüència, ha assegurat que el govern insular es manté com estan. “Seguirem com estem. Posava parlaments autonòmics i nosaltres no ho som”, ha insistit.