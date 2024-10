PP i Vox pacten uns pressupostos de 695,5 milions a Mallorca després de rebutjar l'acolliment de menors migrants

Els pressupostos del Consell de Mallorca del 2025 pugen a 695,5 milions d'euros, una xifra que suposa un augment del 7,6% respecte als comptes del 2024, i que, segons ha indicat el president de la institució, Llorenç Galmés, posen el focus als serveis socials, als quals es destinaran 391 milions d'euros, un 11% més que aquest any.

PP i Vox han arribat a un acord per aprovar els pressupostos de la institució insular del proper any després que hagin pactat no acollir més menors estrangers no acompanyats arribats a altres regions del país i distribuïts pel Govern per evitar el col·lapse dels sistemes de acolliment.

Durant la roda de premsa de presentació duta a terme aquest dijous s'ha celebrat que l'acord aconseguit entre el PP i Vox --que comporta la negativa a acollir menors migrants arribats a altres regions del país-- hagi permès treure els pressupostos més grans de la història del Consell, que ara hauran de ser aprovats al ple.

Amb l'increment de la inversió als serveis socials es construiran dos nous centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i es posarà en marxa el centre d'atenció a víctimes de violència sexual, així com diverses polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.

En concret, les partides destinades a l'IMAS arribaran als 316,6 milions d'euros (un 10,9% més), 92,7 dels quals aniran destinats a l'atenció sociosanitària, un 85,9 milions a persones amb discapacitat i 37,1 a la infància i la família, entre altres assumptes.

L'atenció dels menors estrangers no acompanyats va inclosa als 37,8 milions d'euros adreçats als centres i programes d'atenció integral a la infància i l'adolescència.

Segons van explicar PP i Vox, que conformen l'equip de govern del Consell, l'acord aconseguit entre tots dos per tirar endavant els pressupostos inclou el compromís de no acceptar els menors migrants que poguessin arribar a Mallorca com a part del repartiment entre territoris per alleujar la saturació dels serveis dassistència.

En aquest aspecte, Galmés ha remarcat que el sistema d'acollida de Mallorca --que gestiona l'IMAS-- està “sobretensionat”, ja que treballen per sobre del 40% de la capacitat d'atenció només amb aquells arribats a l'illa en pasteres.

“No hem descobert la pólvora amb aquest acord (...). Denunciem que no podem acollir menors que arribin a altres parts d'Espanya”, ha subratllat el president del Consell, que ha demanat al Govern central més recursos per atendre a aquests joves.

Més control de l'oferta turística il·legal

Pel que fa al departament de Turisme, el Consell ha disminuït en 1,4 milions d'euros les partides pressupostàries destinades a la promoció turística a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) i ha incrementat en 2,5 milions la inversió en la lluita contra l'oferta il·legal, cosa que es traduirà, entre altres coses, en la incorporació d'una vintena de nous inspectors, que previsiblement se sumaran els 20 amb què ja compten.

“Apostem per no créixer en quantitat sinó en valor (...). Mallorca no té un problema de demanda, sinó de gestionar la demanda turística que tenim”, ha dit Galmés, que ha remarcat la seva intenció de promocionar Mallorca com una destinació sostenible i de reduir la presència del Consell a les fires turístiques.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el conseller d'Hisenda i Funció Pública de la institució insular, Rafel Bosch, que ha destacat que dels 16,9 milions d'euros destinats a l'àrea de Turisme més de 7 milions procedeixen de l'impost de turisme sostenible (ITS).

Bosch també ha anunciat que el Consell està treballant en allò que han batejat com el 'Projecte bitàcola', una plataforma tecnològica per controlar l'oferta il·legal a internet i “tenir constants dades del turisme no controlat” que està previst que es presenti a finals de 2025.

Millora de la xarxa viària i igualtat lingüística

La partida pressupostària a l'àrea de Territori, Mobilitat i Infraestructures --la segona amb més dotació-- puja als 132,7 milions d'euros. D'aquests, 42,5 milions aniran destinats a la millora de les infraestructures, 20 a nous projectes i 9,3 als vials cívics. També, com ha anunciat recentment pel Consell, a la construcció d'aparcaments dissuasius.

“És una aposta clara per modernitzar la nostra xarxa viària i fer-la més segura i augmentar la seguretat i la fluïdesa de les nostres carreteres”, ha valorat Galmés, que ha remarcat que és una inversió rècord en aquesta àrea.

El pressupost destinat als municipis de Mallorca és de prop de 70 milions d'euros, destinats, entre altres aspectes, al pla d'obres i serveis, als plans municipals de xarxes d'aigua, als serveis socials oa les instal·lacions esportives.

Pel que fa a l'àmbit de la cultura, el pressupost serà de gairebé 35 milions d'euros (un augment del 7,4%) i es cercarà, entre altres coses, la igualtat entre el castellà i el català. Per exemple, la dotació per als premis de creació literària pujarà a 140.000 euros per ampliar les categories en castellà i “fomentar la cultura oberta per a tothom”, ha dit Galmés.

Aquest, el de la igualtat lingüística, és un dels aspectes que ha valorat el vicepresident segon del Consell, Pedro Bestard (Vox), que també ha fet l'augment de les partides en serveis socials “perquè els mallorquins tinguin el millor”.

El pressupost per al cos de Bombers de Mallorca pujarà un 4,9% fins als 34,1 milions d'euros, i es destinaran 3,4 milions més a la construcció dels parcs de bombers de Santanyí i Manacor.

Pel que fa als òrgans autònoms dependents del Consell, més enllà de l'IMAS, destaca la inversió a l'Institut de l'Esport Hípic (4,7 milions), de l'Agència de Defensa del Territori (4,2 milions) i del Consorci Serra de Tramuntana ( 4,1 milions).

Agraïments al Govern i exigències a Sánchez

L'aportació del Govern a aquests pressupostos és de 417 milions d'euros, 4 milions més que l'any passat, i per això Galmés ha agraït a la presidenta autonòmica, Marga Prohens, per “escoltar i entendre les reivindicacions del poble de Mallorca”.

D'aquesta dotació, 30 milions són una transferència de capital per al finançament de les inversions a carreteres, fruit d'un acord que, ha assegurat, les dues institucions signaran les properes setmanes.

Al contrari, el president insular ha lamentat que el Govern central i el seu president, Pedro Sánchez, hagin “robat” a Mallorca 230 milions d'euros del conveni de carreteres, “per donar-nos l'esquena una vegada més”.

Segons ha explicat el conseller insular d'Hisenda i Funció Pública a preguntes dels periodistes, l'Executiu central ha aportat prop de 165 milions d'euros.