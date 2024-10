El PP aprova amb trànsfugues el sostre de despesa a Balears i després de rebutjar el repartiment de menors migrants, com exigia Vox

Després de diverses setmanes de negociacions, el Govern balear del PP ha tirat endavant la seva proposta de sostre de despesa dels pressupostos autonòmics del 2025 gràcies a l'abstenció de Vox, que aquest dilluns anunciava el seu posicionament després d'arrencar el compromís dels populars que no accediran al repartiment de menors estrangers no acompanyats que proposa el Govern central, així com la implantació d'altres mesures per lluitar contra la “immigració i ocupació irregular”.

El Parlament balear ha aprovat, amb els vots dels 25 diputats del PP, del parlamentari per Formentera Llorenç Córdoba y de l'exdiputat de Vox Xisco Cardona, un límit de despesa fixat en 6.562 milions d'euros que els conservadors han qualificat “d'històric”. Davant d'això, l'oposició ha acusat el Govern de “maquillar” els seus números, que considera “insostenibles” i dirigits a “injectar més recursos al sector immobiliari i a la política del rendisme”.

Durant la seva intervenció a la sessió plenària, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha defensat les xifres del proper any, asseverant que, des que governa el PP a les illes, el sostre de despesa s'ha incrementat 615 milions d'euros. “Afortunadament, Balears és una Comunitat Autònoma econòmicament dinàmica que creix any rere any gràcies, essencialment, al sector serveis i, sobretot, al turisme”, ha subratllat, passant a enarborar les mesures que a nivell econòmic ha aprovat l'Executiu des de principis de legislatura.

Entre altres iniciatives, Costa ha fet menció especial a la reforma fiscal feta pel Govern, posant en valor, en línia d'un els mantres més repetits pels partits conservadors, que “és possible abaixar impostos i elevar la despesa social”, cosa que ha generat les esbroncades des de la bancada de l'oposició. En aquest sentit, s'ha referit a l'eliminació parcial de l'impost de successions i donacions, una mesura que l'Executiu de Marga Prohens va aprovar via decret d'urgència en contra dels advertiments efectuats en aquest sentit per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), ens estatal encarregat d'avaluar els comptes públics.

També ha fet al·lusió a l'exempció del pagament de l'Impost de Patrimoni als que posseeixin menys de tres milions d'euros -el límit se situava abans als 700.000 euros-, de manera que les illes preveuen deixar de recaptar entre 60 i 70 milions d'euros per a l'exercici de 2025, a la supressió de l'impost de transmissions patrimonials (ITP) en la compra del primer habitatge habitual per a menors de 30 anys, així com a la reducció del tram autonòmic de l'IRPF.

Costa ha destacat que el sostre de despesa és el “pas previ a l'aprovació dels segons pressupostos del canvi” i ha manifestat que, “lluny del soroll i la confrontació”, el Govern “s'ha centrat a donar solució a les principals problemàtiques de la població i a donar compliment als objectius marcats amb el suport d'altres formacions”, en referència a Vox. El també portaveu de l'Executiu autonòmic ha dit que, “malgrat estar en minoria”, el Govern del PP és “garantia d'estabilitat”. Ha agraït a més a la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, la seva “predisposició a negociar i assolir acords”.

En un moment del debat, quan Costa protagonitzava la seva última rèplica abans de la votació del sostre de despesa, i mentre Negueruela l'acusava des del seu escó de pactar “amb trànsfugues”, el conseller, des de la tribuna, ha acabat per respondre-li : “No té dret a dir-los ni trànsfugues ni hòsties”. Al final de la seva al·locució, ha demanat disculpes als presents pel to emprat.

Per la seva banda, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticat que amb els números presentats el PP està caminant cap a un model “basat en la injecció de més recursos al sector immobiliari i a la política del rendisme”, i per això “només ho recolzen les immobiliàries”. “Intenten mantenir un cicle que saben que no aguantarà, i ho fan maquillant els números i enganyant la ciutadania”. Sobre això, ha asseverat que la recaptació de l'impost de patrimoni “està inflada en almenys 20 milions d'euros”, ja que ha acusat el Govern de “presentar 200 milions d'euros més perquè no ha executat els fons europeus, que no són capaços de gestionar”.

El PSIB: “Quan caiguin els fons europeus, arribaran les retallades”

“I quan caiguin els fons europeus serà quan arribin les retallades, perquè això no se sosté”, ha advertit, incidint que part de la recaptació amb què preveu comptar Balears el 2025 serà de caràcter transitori i no estructural. Referent a això, l'Airef assevera que, encara que aquesta circumstància suposi assolir provisionalment una situació de superàvit, no ha d'empènyer les administracions públiques a retallar impostos ni a fiar la seva política fiscal sobre uns comptes sostinguts sobre fons més volubles. “L'Airef està dient: 'Aneu amb compte, no lleveu impostos permanents a canvi dels ingressos extraordinaris de la UE'. Vostès, en canvi, en parlen com si fossin permanents”, ha criticat dirigint-se als populars.

El socialista ha recalcat que els números anunciats pel PP “únicament van dirigits als rendistes”, atès que “cap treballador se'n veurà beneficiat”. “No volen que es facin inspeccions a l'estiu, no inclouen cap mesura contra la precarietat laboral, cap paraula per als treballadors. Res en matèria d'innovació, de transformació, de formació professional”, ha abundat Negueruela, que ha recriminat, a més, que el sostre de despesa tiri endavant amb l'abstenció de Vox sota el pretext de “com ja tinc dues trànsfugues, que ells ho facin per nosaltres”. Entre ells, s'ha referit al president del Llorenç Córdoba, denunciat per presumptes delictes de suborn, prevaricació, malversació de cabals públics, negociacions prohibides a funcionaris i tràfic d'influències “mentre Prohens s'hi reuneix per pactar el sostre de despesa”.

“Són, per tant, els trànsfugues els que desempaten la votació. Aquesta és la qualitat democràtica a què fan referència? Que uns trànsfugues marquin el full de ruta del Govern?”, ha lliscat.

En aquesta línia, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestat que, “una vegada més”, el PP ha desplegat “el discurs que els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans, com si les butxaques mantinguessin escoles o construïssin hospitals, o com si totes les butxaques estiguessin igual de plenes”. El dirigent ecosobiranista ha defensat el vot negatiu al sostre de despesa en mostrar-se contrari a la política fiscal d'un “partit neoliberal conservador”, com s'ha referit al PP, així com al fet que la mesura hagi estat negociada amb Vox.

Mentrestant, la portaveu de Podem, Cristina Gómez, ha acusat el Govern de “dedicar-se a afavorir els 'millonetis' de Balears”, entre altres mesures mitjançant la progressivitat del tipus impositiu que s'aplica a les herències inferiors als 700.000 euros, situat a l'1%, un percentatge que s'eleva gradualment fins al 20% per als patrimonis de més de quatre milions.