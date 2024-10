Vox-Aragón dibuja al PP el camino de Balears para el techo de gasto: abstención a cambio del 'no' a los menores migrantes

A Vox-Aragón le gusta el ejemplo de Baleares, donde la formación de ultraderecha ha pactado con el PP su abstención en el techo de gasto a cambio de que no lleguen más menores migrantes a la comunidad. El portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, Alejandro Nolasco, ha señalado este martes el caso de las islas para trasladar a los populares: “También es posible aquí”.

Nolasco, en todo caso, ha reconocido en rueda de prensa que aún no ha recibido “ninguna llamada” de los populares para empezar a negociar. “Mi teléfono todavía no ha sonado”, ha expresado el portavoz de Vox, quien ha insistido en que Vox mantiene su “mano tendida” para negociar los presupuestos. Una “mano tendida” que, en todo caso, va ligada de manera taxativa a que no lleguen más menores migrantes no acompañados a la comunidad, algo que la ultraderecha no considera negociable.

Fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado este martes que no hay novedades en cuanto al techo de gasto, y mantienen la tesis de que la de Vox es “una propuesta de máximos”.

Hay que recordar que, para que el techo de gasto llegue a las Cortes de Aragón, primero tienen que recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno, paso que el Ejecutivo autonómico aún no ha dado. Después iría a la Cámara legislativa. También es importante la situación que se dé en el Gobierno central, donde el techo de gasto -que tampoco sido aprobado- influiría en el diseño de las cuentas autonómicas.

Nolasco también ha mencionado la postura de Cataluña en cuanto a la inmigración, subrayando que la negativa de esa comunidad a acoger más inmigrantes ilegales es un ejemplo de que este tipo de medidas pueden ser adoptadas en Aragón. No obstante, ha criticado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de priorizar sus ambiciones personales sobre la seguridad del país.

Al ser preguntado por la posibilidad de que Vox en Aragón se abstenga en una eventual votación del techo de gasto, como ocurrió en Baleares, Nolasco ha descartado hacer especulaciones, al considerar que no se puede negociar con quienes no están dispuestos a dialogar. “Ni siquiera han querido sentarse a la mesa con nosotros”, ha lamentado el líder de Vox, para quien sin una invitación al diálogo, es “muy difícil” hacer cábalas o hipótesis sobre el futuro de las negociaciones presupuestarias.

El portavoz de Vox ha insinuado que el Gobierno de Aragón podría estar centrado en otras prioridades, como la llegada de inmigrantes ilegales, en lugar de ocuparse de los presupuestos o de buscar el apoyo de su grupo. “O no quieren aprobarlos o les da igual, o tienen otras cosas en la cabeza, igual están esperando traer más menas para nacionalizarlos y que luego les voten a ellos y así no tener que depender de nosotros”, ha sentenciado Nolasco.