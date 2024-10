Vox se abstendrá en la votación del techo de gasto ante el compromiso del PP de no acoger más menores migrantes

Vox se abstendrá en la votación de la propuesta del Govern del techo de gasto de las cuentas públicas de Balears para 2025 tras arrancar el compromiso del PP de que no accederá al reparto de menores extranjeros no acompañados que propone el Gobierno central, así como la implantación de otras medidas para luchas contra la migración irregular.

Así lo ha trasladado este lunes en una rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuela Cañadas, quien ha asegurado que también han tomado la decisión, a lo largo de este fin de semana, después de llegar a un entendimiento en asuntos como el plan de libre elección de la lengua.

Según Cañadas, como contraprestación a su abstención, el PP y Vox avanzarán en sus compromisos alrededor de temas como la lucha contra la inmigración irregular o la okupación, las rebajas fiscales y la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

“A falta de cerrarse un acuerdo definitivo para la aprobación de los presupuestos, Vox constata avances significativos en temas prioritarios como la lucha contra la inmigración irregular y las políticas de efecto llamada”, ha valorado Cañadas, quien ha remarcado que el acuerdo se centra de forma especial en el “rechazo a acoger a más menas”, como se conoce a los menores extranjeros no acompañados.

Además de la negativa de recibir a estos menores en el marco del reparto autonómico planteado por el Gobierno, que fue el tema que provocó la ruptura del pacto de investidura entre ambos partidos, Vox buscará que aquellos que lleguen en pateras a Balears sean sometidos a pruebas para determinar si realmente tienen menos de 18 años y, en caso contrario, estudiar su repatriación. “Tenemos bastante con los que llegan en pateras como para tener que asumir más”, ha dicho.

La inmigración irregular y la acogida de estos menores, ha incidido Cañadas, es un tema “que preocupa muchísimo a los ciudadanos de Baleares” y que el acuerdo alcanzado en este tema es lo que ha hecho que su grupo parlamentario se decida por la abstención en la votación del techo de gasto. Esta era una línea roja para su partido, ha asegurado, al considerar que Balears se enfrenta a una “invasión”.

Tras la votación de este martes, ha zanjado, PP y Vox seguirán negociando “con la confianza” de cerrar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos de 2025, que deberán incluir, además de contra la inmigración irregular y la okupación, medidas de apoyo a la vivienda, la familia, sociales y sanitarias; rebajas fiscales; al impulso del plan de “libertad lingüística” o la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Prohens: “Coincidimos con Vox”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en que Balears “no tiene condiciones” para acoger a menores migrantes no acompañados de otras comunidades autónomas. “En este caso coincidimos con Vox”, ha apuntado. “La negociación de los presupuestos y de la letra pequeña de los presupuestos sigue abierta y, como saben, no hablo nunca de negociaciones abiertas”, ha señalado Prohens.

No obstante, ha manifestado que el tema de los menores no acompañados “no es nuevo” y ha reiterado que Balears “no tiene condiciones” para recibir a menores no acompañados de otras CCAA, recordando que los recursos destinados a menores tutelados tienen un 850 por ciento de sobreocupación.

El PSIB: “Protegen a Le Senne”

El PSIB ha considerado que la abstención de Vox al techo de gasto propuesto por el Govern garantiza la permanencia de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament y demuestra que su acuerdo de investidura con el PP “se mantiene”.

Lo ha dicho este lunes el portavoz del grupo socialista en el Parlament, Iago Negeruela, en una rueda de prensa en la que también ha lamentado que el techo de gasto, en caso de aprobarse, estará apoyando en el “transfugismo”, con los posibles votos de los diputados de Vox que salieron del grupo parlamentario.

“La abstención de Vox demuestra que lo importante para ellos es la silla de Le Senne, que quieren proteger a toda costa. Y por eso el PP lo respeta tanto y lo quiere mantener, porque el techo de gasto y los presupuestos son la silla de Le Senne”, ha incidido Negueruela.