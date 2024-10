Vox s'abstindrà en la votació del sostre de despesa davant el compromís del PP de no acollir més menors migrants

Vox s'abstindrà en la votació de la proposta del Govern del sostre de despesa dels comptes públics de Balears per al 2025 després d'arrencar el compromís del PP que no accedirà al repartiment de menors estrangers no acompanyats que proposa el Govern central, així com la implantació d'altres mesures per a “lluitar contra la immigració irregular”.

Així ho ha traslladat aquest dilluns en una roda de premsa la portaveu del grup parlamentari Vox, Manuela Cañadas, que ha assegurat que també han pres la decisió, durant aquest cap de setmana, després d'arribar a una entesa en assumptes com el pla de lliure elecció de la llengua.

Segons Cañadas, com a contraprestació a la seva abstenció, el PP i Vox avançaran en els seus compromisos al voltant de temes com ara la lluita contra la immigració irregular o l'okupació, les rebaixes fiscals i la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.

“A falta de tancar-se un acord definitiu per a l'aprovació dels pressupostos, Vox constata avenços significatius en temes prioritaris com la lluita contra la immigració irregular”, ha valorat Cañadas, que ha remarcat que l'acord se centra de forma especial en el “rebuig a acollir menas”, com es coneixen els menors estrangers no acompanyats.

A més de la negativa de rebre aquests menors en el marc del repartiment autonòmic plantejat pel Govern, que va ser el tema que va provocar la ruptura del pacte d'investidura entre els dos partits, Vox buscarà que aquells que arribin en pasteres a Balears siguin sotmesos a proves per determinar si realment tenen menys de 18 anys i, en cas contrari, estudiar-ne la repatriació. “En tenim prou amb els que arriben en pasteres per haver d'assumir més”, ha dit.

La immigració irregular i l'acollida d'aquests menors, ha incidit Cañadas, és un tema “que preocupa moltíssim els ciutadans de les Balears” i que l'acord assolit en aquest tema és el que ha fet que el seu grup parlamentari es decideixi per l'abstenció en la votació del sostre de despesa. Aquesta era una línia vermella per al seu partit, ha assegurat, perquè considera que Balears s'enfronta a una “invasió”.

Després de la votació d'aquest dimarts, ha conclòs, PP i Vox seguiran negociant “amb la confiança” de tancar un acord que permeti l'aprovació dels pressupostos del 2025, que hauran d'incloure, a més de contra la immigració irregular i l'okupació, mesures de suport a l'habitatge, la família, socials i sanitàries; rebaixes fiscals; l'impuls del pla de “llibertat lingüística” o la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.

Prohens: “Coincidim amb Vox”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistit que Balears “no té condicions” per acollir menors migrants no acompanyats d'altres comunitats autònomes. “En aquest cas coincidim amb Vox”, ha apuntat. “La negociació dels pressupostos i de la lletra petita dels pressupostos continua oberta i, com saben, no parlo mai de negociacions obertes”, ha assenyalat Prohens.

Tot i això, ha manifestat que el tema dels menors no acompanyats “no és nou” i ha reiterat que Balears “no té condicions” per rebre menors no acompanyats d'altres CCAA, recordant que els recursos destinats a menors tutelats tenen un 850 per cent de sobreocupació.

El PSIB: “Protegeixen Le Senne”

El PSIB ha considerat que l'abstenció de Vox al sostre de despesa proposat pel Govern garanteix la permanència de Gabriel Le Senne com a president del Parlament i demostra que el seu acord d'investidura amb el PP “es manté”.

Ho ha dit aquest dilluns el portaveu del grup socialista al Parlament, Iago Negeruela, en una roda de premsa en què també ha lamentat que el sostre de despesa, en cas d'aprovar-se, estarà donant suport al “transfugisme”, amb els possibles vots dels diputats de Vox que van sortir del grup parlamentari.

“L'abstenció de Vox demostra que l'important per a ells és la cadira de Le Senne, que volen protegir sigui com sigui. I per això el PP ho respecta tant i ho vol mantenir, perquè el sostre de despesa i els pressupostos són la cadira de Le Senne”, ha incidit Negueruela.