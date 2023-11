Vox desbloquea los presupuestos de Balears tras plegarse el PP a los planes anticatalanistas de la extrema derecha

Esta vez sí. El Govern balear del PP ha sacado adelante, con 31 votos a favor, el techo de gasto no financiero de las islas, paso previo -y necesario- a la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2024, tras obtener el apoyo de Vox durante la votación llevada a cabo este martes en pleno extraordinario. Un respaldo que los ultraderechistas han brindado a sus socios de investidura después de que estos, a su vez, se plegaran el pasado viernes a las pretensiones de los de Santiago Abascal de desmantelar la educación pública en catalán en el archipiélago balear.

La aprobación del techo de gasto, cifrado en 6.365,5 millones de euros, desencalla la crisis abierta entre ambos partidos desde el pasado 17 de octubre, cuando, en uno de los plenos más tensos de los últimos años, los ocho diputados de extrema derecha con representación en el Parlament balear retirasen su apoyo a las cuentas del Ejecutivo del PP. Una 'vendetta' inesperada con la que Vox castigó a los populares, que apenas unas horas antes, en la misma sesión, 'boicoteaban' una Proposición No de Ley (PNL) con la que sus socios pretendían -y finalmente han conseguido- eliminar el catalán como lengua vehicular en la escuela en lo que la derecha califica de 'libre elección de lengua'.

Tan sólo unos minutos después de aquel pleno, la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, admitía que votar en contra del techo de gasto había sido un “aviso” para que los conservadores “recuerden” que los votos de sus ocho diputados son fundamentales para impulsar los acuerdos de investidura.

En la sesión plenaria de este martes, no menos bronca que aquella, los partidos de izquierdas han votado en contra del techo de gasto aprobado por el Govern del PP. A juicio del portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, con estas cuentas “se pondrán recursos públicos para hacer los desdoblamientos y los presupuestos no tienen que ir dirigidos a segregar”. Durante su intervención, el socialista ha acusado a los conservadores de “blanquear” a la ultraderecha y actuar “contentando” a Vox en la creencia de que tendrán una legislatura “plácida”, cuando, ha abundado, “lo que están haciendo es más grande el monstruo y más traidor y peligroso el caballo de Troya”.

“Pero estamos a tiempo de frenar esta barbaridad”, ha subrayado Negueruela, quien ha emplazado al PP a “romper” con la extrema derecha, “volver al sentido común y al diálogo de verdad”. “Me da igual quién ha cedido más o menos, lo que sí tengo claro es que quienes han perdido son el sector educativo y la sociedad en su conjunto. Han abierto la puerta a la intolerancia y el odio, y al odio sólo se le frena anulándolo. Ustedes lo alimentan y lo blanquean”, ha remarcado.

Negueruela: “Vox apunta desde las instituciones, el PP blanquea y los ultras ejecutan”

Ya en su turno de contrarréplica, el portavoz del PSIB ha criticado duramente al PP por “legitimar un discurso muy peligroso. No queremos que estén de rodillas ante la ultraderecha”. En este contexto, ha lamentado que “nadie del PP” haya condenado que la ultraderecha alentase este lunes a miles de personas a asediar las sedes del PSOE de todo el país para protestar contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía para los implicados en el procés catalán.

“Y, sin embargo, tildan de acto vandálico el ataque a la sede del sindicato STEI. Vandalismo es quemar una papelera o romper algo; atacar la libertad sindical o pintar 'Sánchez, a la cárcel' es mucho más grave”, ha incidido Negueruela, aseverando que “Vox apunta desde las instituciones, el PP blanquea y los ultras ejecutan”. “Por eso estamos enormemente preocupados, porque alimentan el discurso de odio y ayudan a que las calles se incendien. Han elegido a la ultraderecha porque han querido. Están asumiendo su discurso y me duele que diga [el PP] que no les íbamos a apoyar, porque si hay algo que somos desde hace 140 años es demócratas. Hemos puesto todos nuestros valores para hacer de este país el país que es hoy, y lo que hacen ustedes es volver a lo peor de nuestro pasado. No necesitamos esta crispación”, ha recalcado.

El socialista ha insistido en que es una vergüenza que “toda esta gente [en alusión a la ultraderecha] esté en nuestras sedes y luego vayan a la porta del STEI a pintar su sede. Es indigno que mantengan un acuerdo como en otras Comunidades porque no todo vale contra un Gobierno legítimo como el de España”.

Por su parte, el portavoz de la formación ecosoberanista Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestado que “nadie de la comunidad educativa les ha pedido” el plan lingüístico pactado con Vox. “Deberíamos hablar de la contratación de personal, de la mejora de las infraestructuras. En eso nos encontrarán a favor. Pero si van contra los alumnos y docentes nos encontrarán en contra, porque este plan creará un problema de convivencia en los centros”, ha añadido. Mientras tanto, la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez considera que lo que harán estos presupuestos será “favorecer políticas neoliberales, de derechas y de extrema derecha, en las que todos los recursos que se anuncian favorecerán a la escuela concertada, con la excusa de un falso plan piloto de segregación lingüística, nunca pueden tener el apoyo de Unidas Podemos”.

El PP repite su mantra: “Es posible reducir impuestos y aumentar el gasto público”

Previamente, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido, por su parte, los números aprobados por su gabinete con el apoyo de Vox y ha destacado que el techo de gasto sacado adelante este martes supera en 418 millones el del año pasado. Asimismo, ha reiterado uno de los mantras más repetidos por los partidos conservadores y por la ultraderecha: “Es posible reducir impuestos y aumentar el gasto público; no recortaremos ni un sólo euro en ninguno de los servicios públicos esenciales”.

No en vano, a riesgo de reducir el escudo social desplegado tanto a nivel estatal como regional en los últimos años y de incumplir los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) establecidos por la Unión Europea, el Ejecutivo de Marga Prohens aprobó vía decreto de urgencia eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El tributo que grava las herencias, ya ampliamente bonificado en toda España, y el que hace lo propio con las propiedades de los más ricos, se han convertido en el fetiche de una batalla fiscal que se viene produciendo desde hace años y cuya rebaja beneficia fundamentalmente a las rentas más altas.

Al respecto, Negueruela ha criticado durante el pleno que la supresión de este gravamen únicamente favorece a 425 familias “de las 500.000 que hay”. “Es un 2% que podrá tener los ingresos que quiera, pero la mayoría no sé si los gastarán en estas islas”, ha apostillado.

Costa ha opinado, además, que las cuentas de 2024 serán “los primeros presupuestos del cambio, que votaron de forma mayoritaria los ciudadanos de Balears”, incidiendo en que apoyarlos es “votar a favor de más inversión en educación, sanidad, servicios sociales y en muchas otras competencias del Govern”.

Cabe recordar que el PP gobierna Balears en solitario gracias al pacto suscrito el pasado mes de junio con los de Abascal a cambio de la participación de éstos en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimento de hasta un total de 110 medidas programáticas que excluyen gran parte de los compromisos anunciados por los conservadores, quienes asumen gran parte del ideario político de Vox. En virtud de este acuerdo, Prohens fue investida máxima autoridad de Balears gracias a la abstención de la extrema derecha.