El PP aprueba con tránsfugas el techo de gasto en Balears y tras rechazar el reparto de menores migrantes, como exigía Vox

Tras varias semanas de negociaciones, el Govern balear del PP ha sacado adelante su propuesta de techo de gasto de los Presupuestos autonómicos de 2025 gracias a la abstención de Vox, que este lunes anunciaba su posicionamiento tras arrancar el compromiso de los populares de que no accederán al reparto de menores extranjeros no acompañados que propone el Gobierno central, así como la implantación de otras medidas para luchar contra la “inmigración y ocupación irregular”.

El Parlament balear ha aprobado, con los votos de los 25 diputados del PP y de dos parlamentarios no adscritos un límite de gasto fijado en 6.562 millones de euros que los conservadores han calificado de “histórico”. Frente a ello, la oposición ha acusado al Govern de “maquillar” sus números, que considera “insostenibles” y dirigidos a “inyectar más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”.

Durante su intervención en la sesión plenaria, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido las cifras del próximo año, aseverando que, desde que gobierna el PP en las islas, el techo de gasto se ha incrementado en 615 millones de euros. “Afortunadamente, Balears es una Comunidad Autónoma económicamente dinámica que crece año tras año gracias, esencialmente, al sector servicios y, sobre todo, al turismo”, ha subrayado, pasando a enarbolar las medidas que a nivel económico ha aprobado el Ejecutivo desde principios de legislatura.

Entre otras iniciativas, Costa ha hecho mención especial a la reforma fiscal llevada a cabo por el Govern, poniendo en valor, en línea de uno los mantras más repetidos por los partidos conservadores, que “es posible bajar impuestos y elevar el gasto social”, lo que ha generado los abucheos desde la bancada de la oposición. En este sentido, se ha referido a la eliminación parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que el Ejecutivo de Marga Prohens aprobó vía decreto de urgencia en contra de las advertencias efectuadas en este sentido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas.

También ha hecho alusión a la exención del pago del Impuesto de Patrimonio a quienes posean menos de tres millones de euros -el límite se situaba antes en los 700.000 euros-, con lo que las islas prevén dejar de recaudar entre 60 y 70 millones de euros para el ejercicio de 2025, a la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años, así como a la reducción del tramo autonómico del IRPF.

Costa ha destacado que el techo de gasto es el “paso previo a la aprobación de los segundos presupuestos del cambio” y ha manifestado que, “lejos del ruido y la confrontación”, el Govern “se ha centrado en dar solución a las principales problemáticas de la población y a dar cumplimiento a los objetivos marcados con el apoyo de otras formaciones”, en referencia a Vox. El también portavoz del Ejecutivo autonómico, “pese a estar en minoría”, el Govern del PP es “garantía de estabilidad”. Ha agradecido además a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, su “predisposición a negociar y alcanzar acuerdos”.

En un momento del debate, cuando Costa protagonizaba su última réplica antes de la votación del techo de gasto, y mientras Negueruela lo acusaba desde su escaño de pactar “con tránsfugas”, el conseller, desde la tribuna, ha acabado por responderle: “No tiene derecho a llamarles ni tránsfugas ni hostias”. Al término de su alocución, ha pedido disculpas a los presentes por el tono empleado.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticado que con los números presentados el PP está caminando hacia un modelo “basado en la inyección de más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”, y por eso “solo lo apoyan las inmobiliarias”. “Intentan mantener un ciclo que saben que no aguantará, y lo hacen maquillando los números y engañando a la ciudadanía”. Al respecto, ha aseverado que la recaudación del impuesto de patrimonio “está hinchada en al menos 20 millones de euros”, toda vez que ha acusado al Govern de “presentar 200 millones de euros más porque no ha ejecutado los fondos europeos, que no son capaces de gestionar”.

El PSIB: “Cuando caigan los fondos europeos, llegarán los recortes”

“Y cuando caigan los fondos europeos será cuando lleguen los recortes, porque esto no se sostiene”, ha advertido, incidiendo en que parte de la recaudación con la que prevé contar Balears en 2025 será de carácter transitorio y no estructural. A este respecto, la Airef asevera que, aunque esta circunstancia suponga alcanzar provisionalmente una situación de superávit, no debe empujar a las administraciones públicas a recortar impuestos ni a fiar su política fiscal sobre unas cuentas sostenidas sobre fondos más volubles. “La Airef está diciendo: 'Tengan cuidado, no quiten impuestos permanentes a cambio de los ingresos extraordinarios de la UE'. Ustedes, en cambio, hablan de ellos como si fuesen permanentes”, ha criticado dirigiéndose a los populares.

El socialista ha recalcado que los números anunciados por el PP “únicamente van dirigidos a los rentistas”, dado que “ningún trabajador se verá beneficiado”. “No quieren que se hagan inspecciones en verano, no incluyen ninguna medida contra la precariedad laboral, ninguna palabra para los trabajadores. Nada en materia de innovación, de transformación, de formación profesional. Más ladrillo y más rentas, eso sí”, ha abundado Negueruela, quien ha recriminado, además, que el techo de gasto salga adelante con la abstención de Vox bajo el pretexto de “como ya tengo dos tránsfugas, que ellos lo hagan por nosotros”. Entre ellos, se ha referido al presidente del Llorenç Córdoba, denunciado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias “mientras Prohens se reúne con él para pactar el techo de gasto”.

“Son, por tanto, los tránsfugas quienes desempatan la votación. ¿Esta es la calidad democrática a la que hacen referencia? ¿Que unos tránsfugas marquen la hoja de ruta del Govern?”, ha deslizado.

En esta línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestado que, “una vez más”, el PP ha desplegado “el discurso de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, como si los bolsillos mantuvieran escuelas o construyesen hospitales, o como si todos los bolsillos estuvieran igual de llenos”. El dirigente ecosoberanista ha defendido su voto negativo al techo de gasto al mostrarse contrario a la política fiscal de un “partido neoliberal conservador”, como se ha referido al PP, así como al hecho de que la medida haya sido negociada con Vox.

Mientras tanto, la portavoz de Podemos, Cristina Gómez, ha acusado al Govern de “dedicarse a favorecer a los 'millonetis' de Balears”, entre otras medidas mediante la progresividad del tipo impositivo que se aplica a las herencias inferiores a los 700.000 euros, situado en el 1%, un porcentaje que se eleva gradualmente hasta el 20% para los patrimonios de más de cuatro millones.