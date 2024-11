El PP insisteix a legalitzar els habitatges construïts de forma irregular a zones inundables de Balears

El Govern del PP i els grups d'esquerres han protagonitzat un tosc enfrontament al Parlament balear a costa de la prohibició de construir a zones inundables de les illes. Mentre els conservadors mantenen la intenció de legalitzar els habitatges edificats de forma irregular en sòl rústic, inclosos també aquells que ja es trobin construïts en zones amb risc d'inundació -prohibint, però, les noves construccions en aquests llocs-, l'oposició recrimina que l'Executiu proposi mesures “ineficaces i insuficients” per evitar catàstrofes com la de la DANA que la setmana passada va arrasar València.

En concret, el Govern de Marga Prohens (PP) està preparant una amnistia urbanística que legalitzarà les construccions il·legals en sòl rústic. Ho farà a través del decret llei de simplificació administrativa, la votació de la qual anava a celebrar-se aquest dimarts, si bé finalment ha estat ajornada per falta de consens en relació amb les edificacions que es troben en punts d'alt risc de desbordament.

En aquest sentit, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticat que el PP estigui tractant de corregir un problema “creat per ell mateix”, recordant que abans de l'entrada en vigor del decret “no es podia construir en rústic, no es podien fer legalitzacions, no es podien fer obres fora d'ordenació, ni es podien canviar baixos comercials per a vivendes a zones inundables”.

Davant les protestes del socialista, Prohens li ha inquirit: “Quines propostes tenen per a aquelles persones que viuen a cases fora d'ordenació en zones de risc i que no poden arreglar la teulada ni aixecar una paret?”, asseverant a més que les irregularitats en la construcció ja haurien prescrit. En aquesta línia, la presidenta balear ha assegurat que reflexionarà “el que calgui” sobre la legalització d'habitatges construïts il·legalment en zones inundables, però ha postil·lat que no permetrà “les mentides, la demagògia i l'ús dels morts” a la Comunitat Valenciana durant la DANA “per fer política”.

Prohens ha recordat que, “per sobre del decret llei de simplificació administrativa, hi ha hagut, hi ha i hi haurà un pla hidrològic, així com també uns plans territorials de cada illa que defineixen molt bé que es pot fer i que no a cada una”. Per això, ha assegurat que no entrarà en una batalla que, segons ha dit, considera “un error” i es mantindrà centrada a dur a terme “actuacions de prevenció”, perquè “el problema gran són els habitatges ja construïts a zones inundables”. Per solucionar-ho, Prohens ha insistit en la seva proposta, a la qual s'espera que des de l'oposició donin resposta i diguin “què volen fer amb aquestes persones”.

Per la seva banda, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells ha recriminat que la política de desprotecció del territori “té conseqüències devastadores en un context de canvi climàtic” i, per tant, “no poden esperar que hi hagi morts per a rectificar les mesures de desprotecció que s'ha demostrat que a més desprotegeixen els béns i les vides dels ciutadans”. Així mateix, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, per part seva, s'ha preguntat “a qui beneficien les mesures de reversió” relatives als habitatges en zones inundables i les prescripcions de les il·legalitats. “El decret és un 'buldòzer' i la llei final serà napalm per al medi ambient”, ha abundat.

Prohens ha insistit que ella està “disposada a reflexionar no només amb el que ha fet aquest Govern, sinó també amb el que van fer els anteriors”, als quals ha considerat “corresponsables” del problema de les construccions en zones inundables .

La diputada del PSIB Pilar Costa, mentrestant, ha acusat el Govern del PP de “ser com Puigdemont però en urbanístic”, en referència a les legalitzacions en rústic conegudes com a 'amnisties urbanístiques', a la qual cosa el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha respost que si fossin com Puigdemont “el PSIB els votaria a favor a tot”.

La socialista ha criticat que en la presentació al maig del decret “no es va explicar tota la veritat del que implicava”. Costa, per part seva, ha recordat que el decret inclou mesures reclamades per alcaldes socialistes com les legalitzacions o els aparcaments dissuasius. En tot cas, el conseller ha recordat que el Govern està obert a actuar “des del màxim consens”. La diputada del PSIB ha instat el Govern a incloure en les limitacions que es puguin introduir fins a la votació definitiva totes les zones de risc, no només les inundables.

Destinar part de l'ITS a l'habitatge públic

D'altra banda, el ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts una iniciativa del PSIB per reclamar que es destini part de l'impost de turisme sostenible (ITS) a la construcció d'habitatge públic. Ha estat durant el debat d'una moció socialista que, tot i que inicialment es reclamava que fos un percentatge mínim del 15%, s'ha acceptat una esmena del PP sense incloure'n un percentatge mínim.

Sobre aquest assumpte, la diputada socialista Carol Marqués ha celebrat que encara que no es fixi una quantitat “és un pas”, alhora que ha lamentat que no hagin donat suport altres punts. Per a la diputada del PSIB, el PP “no té cap intenció real d'arribar a acords”, especialment en matèria d'habitatge.

A la defensa de la moció, la diputada socialista ha expressat la necessitat d'incentivar que incrementi l'oferta d'habitatge digne per als residents i utilitzar l'ITS precisament per mitigar l'impacte del turisme en la problemàtica de l'accés a l'habitatge. La diputada ha demanat accelerar el lliurament de vivenda protegida, argumentant que el Govern de Marga Prohens “es va trobar la maquinària en marxa”.

Per part del PP, la diputada Margarida Pocoví ha defensat les polítiques posades en marxa per part del Govern del PP per mitigar “la manca de polítiques d'habitatge per part del Pacte”. Pocoví ha justificat el vot en contra al punt que demanava declarar zones tensionades insistint que el Govern “no aplicarà polítiques intervencionistes”.

La diputada de Vox Idoia Ribas ha afirmat que la problemàtica de l'accés a l'habitatge ja no és un assumpte marginal i que l'habitatge públic “només podrà alleujar la problemàtica”. El problema ha aconseguit dimensions que requereixen una reformulació completa de les polítiques. “Perquè hi hagi més vivenda cal alliberar sòl”, ha argumentat, reclamant una “veritable política liberal per solucionar el problema”.

El diputat de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha rebutjat que s'atribueixi tota la responsabilitat de la situació de l'habitatge al Pacte, quan la situació que viuen altres territoris és “idèntica”. L'ecosobiranista ha lamentat que per a l'actual Govern la recepta contra un problema del mercat sigui més mercat. “Són dels que creuen que la ressaca es cura amb cervesa”, ha afirmat.

Finalment, la diputada d'Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha afirmat que en un any i mig l'actual Executiu ja hagués pogut aconseguir alguna solució “si tenien tan clar que podien millorar la gestió catastròfica dels darrers vuit anys”.