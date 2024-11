El PP ajorna la votació per restringir la construcció a zones inundables de Balears per falta de consens

El PP ha anunciat que acceptarà l'ajornament de l'aprovació de la Llei de Simplificació Administrativa, que s'havia de votar aquest dimarts al ple del Parlament, amb l'objectiu de buscar un text consensuat amb l'oposició sobre les actuacions urbanístiques que es prohibiran a zones inundables de Balears.

Així ho ha indicat la portaveu adjunta del PP al Parlament, Marga Durán, que ha apuntat, en una roda de premsa, que aquest cap de setmana el Govern ha treballat per assolir un acord amb els diferents grups parlamentaris sobre aquest tema i, després de la petició llançada pel PSIB, MÉS per Mallorca i Grup Mixt, votarà a favor del retard.

D'aquesta manera, la representant popular ha informat que aquest dimarts, abans del ple, se celebrarà una reunió de la Mesa del Parlament i una Junta de Portaveus per votar la retirada d'aquesta normativa de l'ordre del dia de la sessió, que es produirà a continuació.

Durán ha assenyalat que abans del ple de votació dels Pressupostos autonòmics del 2025, que tancaria el període de sessions del 2024, hi haurà quatre o cinc plens més, per la qual cosa es debatrà si aquesta legislació pot ser deliberada de nou a la sessió de la setmana següent o de la propera. Tot i així, ha assenyalat que l'ajornament ha de ser aprovat per unanimitat dels grups parlamentaris i ha admès que aquesta decisió arriba després de la catàstrofe generada per la DANA a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia.

Consultada pel motiu pel qual aquest mateix dimarts no es debat una esmena que solucioni aquesta qüestió o quins serien els punts de discrepància entre els diversos partits polítics, Durán ha recalcat que el Govern pretén tenir “més temps” per negociar la aprovació d'un text de manera “manera conjunta”. “Els consensos necessiten voluntat política i temps, el PP té voluntat política i si l'esquerra vol temps, ho tindrà, després es veurà si l'esquerra té voluntat política per arribar a un acord important, però el Govern està d'acord a donar aquest temps” , ha puntualitzat.

Sobre això, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assegurat que l'Executiu està disposat a esperar una setmana més per debatre i votar el decret de simplificació administrativa per poder arribar a un acord amb els grups parlamentaris. “Si arribar a acords implica esperar una setmana més per poder consensuar un text amb tots els grups ho farem”, ha dit aquest dilluns la líder de l'Executiu després de ser preguntada pels mitjans de comunicació, a l'acte de signatura del protocol d'inversions a carreteres amb el Consell de Mallorca.

Prohens advoca per realitzar nous estudis sobre zones inundables

A més, el Govern vol que tampoc es pugui aixecar en aquestes zones cap tipus d'equipament públic, com ara col·legis, centres de salut o residències de gent gran, que sí que es permet amb l'actual legislació urbanística aprovada pel govern d'esquerres la legislatura passada, segons ha assenyalat Prohens. La presidenta ha defensat la necessitat de dur a terme nous estudis sobre zones inundables a Balears perquè als actuals podria existir “falta de rigor”.

Prohens també vol que en l'acord amb l'oposició figuri que les cases construïdes en zones il·legals el delicte de les quals hagi prescrit tinguin l'obligació d'adoptar mesures addicionals per millorar-ne la seguretat. La presidenta ha assenyalat que el fenomen de les danes és un procés cada cop més freqüent com a conseqüència del canvi climàtic i, per tant, s'han d'adoptar totes les mesures de seguretat possibles.

Sobre les diferències fonamentals que es discutirien, Durán ha esmentat tres punts als quals estan “oberts” a negociar, com la prohibició d'edificar en zones inundables, ampliar aquesta limitació a infraestructures “sensibles” --centres educatius, residències , centres de salut o altres serveis públics-- o impedir la legalització de construccions en terreny rústic ubicades en zones inundables. “Tot el que afecta les zones inundables és a sobre de la taula, si el PP i el Govern estan d'acord a modificar l'ordre del dia és perquè vol treballar amb les mínimes distorsions possibles perquè no posin en perill un acord polític que demana la ciutadania”, ha defensat.

L'esquerra no acceptarà “cap rebaixa”

Des de l'oposició, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han demanat al vicepresident del Govern, Antoni Costa, que convoqui una reunió aquest mateix dilluns per prohibir la construcció a zones inundables, en considerar que la proposta de l'Executiu balear per incloure aquest aspecte a la llei de simplificació administrativa és “ineficaç i insuficient”.

L'esquerra ha assegurat que no acceptarà “cap rebaixa” en aquest aspecte i han instat el Govern a apostar per una “negociació real” que permeti assolir l'objectiu de protegir la ciutadania davant de situacions de perill com les viscudes amb la DANA a la Comunitat Valenciana i amb la torrentada de Sant Llorenç.

Per part seva, el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha reclamat la derogació total del decret de simplificació administrativa en qualificar-lo com un “suïcidi climàtic i ambiental per a Balears”. En un comunicat, l'entitat ecologista ha recordat que posar la definició del concepte d'interès general a les mans de cada consell insular, donar facilitats de reforma als edificis que estan fora d'ordenació o deixar prescriure les infraccions urbanístiques a sòl rústic comú són algunes de modificacions plantejades pel text.

En matèria de zones inundables, la qüestió que ha motivat l'ajornament, el GOB ha insistit que no només no s'han de permetre de noves construir en zones de risc d'inundació, sinó que cal paralitzar la legalització de cases i usos il·legals a sòl rústic que també es troben en zones inundables i altres zones de risc.