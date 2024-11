El PP recula i negocia amb els grups d'esquerres prohibir construir a zones inundables a Balears

El Govern balear del PP ha confirmat aquest divendres que està negociant amb els grups parlamentaris de l'oposició la introducció d'esmenes al seu propi decret llei de simplificació administrativa, que es porta a votació dimarts que ve, per modificar la possibilitat de construir en zones inundables, tal com ha anunciat el portaveu de l'Executiu, Antoni Costa.

El també vicepresident econòmic de Balears ha posat èmfasi que les esmenes són fruit de la “reflexió” duta a terme pel Govern després de la catàstrofe que va assolar València la setmana passada i que “va més enllà” del debat del proper ple.

La Llei de Simplificació Administrativa impulsada pel PP preveu donar via lliure a la construcció d'habitatges en sòl rústic, molts situats en zones de risc per inundació. L'entitat ecologista Terraferida calcula que l'Executiu autonòmic permetria amb aquesta normativa edificar en més de 570 parcel·les inundables. Cal recordar que el 2018, una torrentada es va emportar la vida de 13 persones al municipi de Sant Llorenç -una de les zones de més alt risc- i el 1989 tres treballadors d'un hotel de Portocolom van morir ofegats a l'aparcament subterrani. L'establiment continua actiu actualment al costat del torrent, tal com denuncia el Grup d'Ornitologia Balear (GOB).

Durant la seva compareixença, Costa ha explicat que l'objectiu de les negociacions passa per consensuar una esmena, ja que per poder votar-la cal la unanimitat del Parlament i que cap grup no s'hi oposi. “Confirmo que hi haurà modificacions si tenen el consens ampli de la Cambra”, ha assegurat.

“No puc concretar l'abast en si -de l'esmena-”, ha afirmat, assenyalant que l'objectiu és “donar les màximes garanties de seguretat i prevenció” davant de possibles danes. El portaveu de l'Executiu ha reiterat, en aquest sentit, la necessitat de fer una reflexió: “Abans que passi una cosa així hom no té tanta consciència que això pugui passar”, ha recalcat, subratllant que la catàstrofe a València suposa un canvi estructural.

La reflexió passa, ha continuat, per revisar si els protocols responen a una situació d'aquestes característiques i, en aquest sentit, ha recordat que el Govern ha duplicat la partida pressupostària destinada a la neteja dels torrents.

En relació amb els habitatges ja construïts en zones inundables, Costa ha apuntat que “és evident” que la DANA a València “fa reflexionar” sobre si els ciutadans que habiten en aquestes zones tenen prou informació sobre els protocols a seguir. Segons el portaveu, la manera d'actuar és tenir clar què cal fer si s'activa una alerta vermella i, per això, l'esforç del Govern passa per informar “molt més” la ciutadania.