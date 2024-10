Viure i treballar sota l'amenaça d'inundació: “L'aigua acaba demanant les escriptures de propietat”

Carlos Torres és cambrer des de fa més de 30 anys del Bar Bosch. “Una hora de pluja intensa és suficient perquè l'establiment s'inundi, tenim un canal dins del bar”, explica. El pendent de l'avinguda Jaume III, coneguda com la Milla d'Or de Palma, fa que es converteixi en un riu que desemboca a la Plaça de les Tortugues, al final del carrer, i el primer lloc on trenca és el Bar Bosch. Ell és un dels afectats que viu o treballa a les zones inundables de Palma: fins a 123.000 persones (el 25% de la població) resideixen en aquests espais i molts ni tan sols ho saben.

Carlos explica que és tan freqüent que l'aigua es coli dins del bar que “fins i tot els estrangers han estat aquí fent fora l'aigua”. Fa broma i diu que “treure aigua és una altra de les seves tasques com a cambrer”. Però també ressalta que els turistes “al·lucinen que això passi en una ciutat com Palma, no ho entenen, ells viuen en zones europees on plou més i no s'inunden els bars a la mínima”.

El Bar Bosch, a més, té un soterrani que pateix les conseqüències de cada pluja intensa. Per això, explica Carlos, tenen taules de fusta amb què bloquegen “l'entrada del bar, per intentar que no entri i segueixi carrer avall”. Aquest experimentat empleat atribueix aquests problemes a la manca de neteja i retirada de les fulles seques de la tardor als embornals, però també “a la brutícia en general de la ciutat, que tapona les clavegueres i, a més, són tan estretes que no poden abastar massa cabal”.

Assegura que el seu cap s'ha reunit en multitud d'ocasions amb l'Ajuntament de Palma, “però és igual el partit que governi, això no va de colors polítics, ningú fa res”. Carlos diu que és incapaç de fer recompte de les vegades que ha entrat aigua al Bar Bosch i que “fins i tot els clients més grans expliquen històries d'altres inundacions perquè ha passat sempre i seguirà passant”. El Consistori és el responsable del manteniment del curs del torrent que discorre dins el terme municipal, el de Sa Riera, i la resta és competència del Govern balear.

“Quan parlem de neteja, vol dir que alguna cosa està bruta i, parlant de torrents, excepte l'acumulació aportada per gent poc cívica, la vegetació no és brutícia”, explica Joan Estrany, professor de Geografia Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i director de RiscBal. Els torrents constitueixen un dels ecosistemes més importants en entorns mediterranis perquè són vies de comunicació de biodiversitat, de transport d'aigua, de nutrients, de sediment i permeten completar el cicle de l'aigua i, “d'aquest cicle, nosaltres també n'extraiem beneficis ecosistèmics, per tant, la vegetació que hi ha dins dels torrents ha de ser conservada”, explica Estrany.

Però no s'ha conservat, i per això la vegetació actual dels torrents no compleix una de les seves funcions més importants per a l'ésser humà: frenar la força amb què l'aigua arriba a les zones habitades. La predominant als torrents de Balears avui dia és vegetació ruderal. L'expert explica que “creix quan no hi ha res i entrem al cercle viciós d'eliminar-la cada vegada, quan s'hauria de potenciar una vegetació de ribera per tenir un equilibri entre els sediments que transporta i que l'aigua es lamini per la vegetació pròpia, perquè no corri més ràpid i no arribi a les zones urbanes amb molta més velocitat, perquè hem construït en zones inundables i el problema serà molt més gran”.

“La solució no és el formigó”

El llibre La vegetació de Mallorca i Cabrera recull una cita del mestre Oriol de Bolòs sobre l'evident expansió de la vegetació ruderal, vinculada al creixement humà, i assegura que “si l'home no canvia radicalment la manera de procedir i no realitza esforços importants encaminats a la conservació del patrimoni natural que encara disposa, aquestes comunitats ruderals, menyspreades sovint com a immundes i banals, representaran la vegetació del futur”.

Per a Estrany, la vegetació òptima que es pot instal·lar són “arbres de fulla caduca o alzinars, que proporcionen ombra que evita que al propi llit del torrent creixi aquesta vegetació ruderal, proporciona unes arrels que permeten mantenir els marges per laminar aquestes crescudes, evitar que l'aigua corri massa ràpid i es vagi dispersant abans d'arribar a les zones més baixes”.

Són les anomenades solucions basades en la natura, un concepte “molt en voga”, afegeix Estrany, “als països més avançats des d'un punt de vista de gestió integrada de conques de drenatge” i “no solucions basades en el formigó”, en eliminar constantment la vegetació, sinó aconseguir “un equilibri molt més gran considerant que les zones inundables que hem ocupat amb urbanitzacions hi són i això ja té poc remei”.

El 25% de la població de Palma, en zona inundable

Per a mostra, un botó. La ciutat de Palma. “L'any 1956, tenia 7 hectàrees de superfície urbana a zones inundables, és a dir, 7 camps de futbol; el 2012, eren 292 camps de futbol”. I Estrany afegeix una dada més, per visualitzar-ne la magnitud: “123.000 persones viuen ara mateix en zones inundables, hem d'aprendre a conviure amb aquest risc”.

Segons les darreres dades de l'Ajuntament de Palma, a l'1 de juliol d'aquest any, hi havia 481.722 persones empadronades. És a dir, el 25% dels habitants de Palma viuen en zones inundables. L'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears (RiscBal) publicarà els càlculs de totes les persones que viuen en zones inundables a Balears en els propers mesos.

Des dels anys 50, Palma s'ha vist sotmesa a un creixement intensiu i expansiu i, ocupar zones inundables, encara que es va intensificar amb la revolució industrial, ja passava mil·lennis abans. “Per a la instal·lació de fàbriques el recurs hídric era important i el boom demogràfic va generar la necessitat d'ocupar molt més territori ocupant zones que estan en risc”, exposa el professor de Geografia Física. Des del Neolític, els patrons de distribució dels assentaments humans han estat relacionats amb els sistemes fluvials, molts d'ells ubicats als cursos mitjans i desembocadures dels rius.

Els torrents que travessen el nucli urbà de Palma han estat determinants en l'evolució urbana de la ciutat i, al seu torn, són els que comporten més risc. Són els torrents de Sant Magí, Sa Riera, Na Barberà i Gros, amb origen a la Serra de Tramuntana. Els seus cabals elevats han provocat episodis significatius que han afectat la ciutat, sent el torrent de Sa Riera el que ha provocat més catàstrofes al llarg de la història, fins al punt de ser desviat.

La més impactant i coneguda, la de l'any 1403. Sa Riera es va desbordar al seu pas per Palma, deixant més de 5.000 morts d'una població de 25.000 persones. Estrany recorda que no cal viatjar sis segles en el temps per recordar un desbordament del torrent, només cal fer-ho sis dècades: “El 1962 tots els torrents de la conca van patir inundacions extremes, fins al punt que Sa Riera va reprendre la seva llera natural, travessant el centre de la ciutat”. El torrent va ser desviat a la seva ubicació actual el 1613.

L'especialista explica que, “quan hi ha crescudes importants, Sa Riera recupera moltes vegades la llera original, però com que fa 60 anys que no passa, ningú se'n recorda, però pot tornar a passar”. Per a Estrany, aquestes sis dècades que han transcorregut “no són llunyanes des del punt de vista històric, però sí humà, han passat gairebé tres generacions i el canvi social, quan no hi ha transmissió oral, tampoc no explica l'entorn i es perd la percepció del risc”.

El drama de Sant Llorenç

L'últim desbordament d'un torrent que no obliden els ciutadans de Mallorca és el de Sant Llorenç, a la comarca del Llevant. Va ser el 9 d'octubre del 2018 i van morir 13 persones. No era la primera vegada, l'anterior va ser el 1989. A la dècada dels 90 es va ampliar la llera del torrent donant una “falsa sensació de seguretat als veïns”, considera Estrany.

“La meitat del poble de Sant Llorenç és a la plana d'inundació del torrent i, després de la tragèdia del 2018, van restaurar la llera amb formigó, si avui tenim una crescuda idèntica a la d'aquell any, serà molt pitjor, perquè l'aigua correrà més i es concentrarà molt més ràpid, és a dir, ara mateix el perill és molt més gran que fa sis anys”, critica el director de RiscBal.

Per aquest cas en concret, Estrany proposa “restaurar el bosc de ribera de la capçalera de la conca del torrent, molt ben desenvolupat i, a nivell general, manca gestionar les conques de manera integrada, perquè les crescudes generin els menors danys possibles i aquí la vegetació hi juga un paper fonamental”. Conscienciar la població que viu a zones de risc és un altre dels cavalls de batalla, que combaten a través de sistemes d'alerta primerenca.

L'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears (RiscBal), precisament, té el seu origen a la tragèdia de Sant Llorenç. Aquell 9 d'octubre del 2018 van caure 200 l/m2 entre les 19h i les 19:30h sobre Sant Llorenç. No va ser fins a les 21h quan l'AEMET va elevar l'alerta vermella. “Tots els morts, ja eren morts”, recorda Estrany. “Ni tan sols emergències sabia on estava passant la inundació, van caure totes les línies de telèfon, no se sabia absolutament res perquè no hi havia cap sistema d'alerta primerenca, res que pogués transmetre dades del que estava plovent, on, de l'aigua que estava corrent”. Per a Estrany, Sant Llorenç va marcar “un punt i a part, i avui dia sí que estem més preparats des del punt de vista de prevenció i comunicació, però falta molta conscienciació i els nostres sistemes estan en desenvolupament”.

RiscBal, segons explica el director, “és un sistema d'alerta primerenca que permet a qualsevol ciutadà accedir, a través de l'ordinador i del mòbil, a l'estat actual dels torrents o si, per exemple, un pas a nivell a qualsevol municipi es veurà afectat en les properes dues hores per una crescuda del mateix torrent”. Matisa Estrany està en “fase de proves” i, amb cada episodi de pluges intenses, ajusten “tots els paràmetres perquè els avisos no siguin falsos positius”.

Sense oblidar que cadascú és responsable dels seus propis actes. “És important saber què fer, en unes circumstàncies de risc la presa de decisions en segons pot salvar-te la vida, com no sortir a agafar el cotxe o pujar a una primera planta, però el primer és ser conscient que vius en una zona inundable”. Per Estrany, “segurament aquestes 123.000 persones que viuen a zones inundables a Palma ho desconeixen, i tampoc coneixen el nivell de perillositat del torrent amb què viuen just al costat”.

“No alerten del perill per més que passi cada 50 anys”

A poc més de 100 metres del Bar Bosch on treballa Carlos està el Bar Alaska, un altre punt de trobada dels de 'tota la vida' per als residents i atracció per a viatgers. La plaça del Mercat també era el curs natural del torrent de Sa Riera. Fa uns sis anys que Astrich Rolón, argentina de naixement, treballa darrere de la peculiar barra de l'Alaska. Viu a Mallorca des de fa més de dues dècades. I la seva percepció sobre les inundacions és diferent, perquè, assegura, al seu país quan parlen d'inundació “és que l'aigua t'arriba a la cintura, aquí n'hi ha prou que t'arribi als turmells”. Tot i viure en una de les zones inundables de Palma, com és el barri d'Es Rafal, diu que no veu “el perill”. Coincideix amb el seu col·lega del Bosch que “el problema és que no es netegin les fulles que taponen les clavegueres”.

La Rambla és un altre dels carrers principals de la ciutat, per on passen diàriament centenars de mallorquins i turistes. Els seus baixos es destinen a restauració i comerços. Josefina Olivas, propietària de la botiga de moda i decoració Alma Vintage, fa una dècada que és al capdavant d'aquest comerç. “S'inunden més els comerços de la vorera del davant, perquè estan una mica més baixos”, explica. Critica la neteja dels embornals, “al final els netegem cadascun perquè no ens arribi a l'aigua als nostres negocis”, puntualitza. La Rambla és un altre dels carrers per on transcorria la llera natural de Sa Riera. Sobre si els residents i treballadors de la zona coneixen els riscos, Josefina assegura que “ningú informa”. “Jo soc molt curiosa i m'agrada conèixer la història d'on soc, però no alerten del perill per més que passi cada 50 o 100 anys”, conclou.

Si els baixos de la Rambla són comercials, l'eix del carrer és per a les flors. Beatriz Aguiló és florista a Flors Natalia des de fa 14 anys. I recorda com sovint l'aigua puja més d'un pam per la Rambla. “Però mai de manera perillosa”, matisa Beatriz. El coneixement que té ella sobre la llera natural de Sa Riera i altres inundacions històriques és perquè els seus pares li varen “explicar”.

La primera administració de Loteria de Palma, la que llueix el número 1, comparteix la Rambla amb les flors, les botigues i els restaurants. Es va obrir tres anys després de la greu inundació del 1962. Juan José Herráez, el seu actual propietari, explica a elDiario.es que “desconeixia que poc abans que existís aquesta administració, hagués tornat la llera de Sa Riera al seu lloc original; ningú no informa ni adverteix dels possibles riscos d'estar en aquesta zona”.

No només el desviament de Sa Riera va ser un element dinamitzador de l'urbs palmesana, també la dessecació del Prat de Sant Jordi, on hi ha l'actual aeroport de Palma, el tercer de l'Estat en trànsit de passatgers. El rei Sanç la va proposar per primera vegada el 1321, projecte revisat el 1767 i que finalment es va executar el 1846. Recorda Estrany que “era una tendència a tot Europa, dessecar les zones humides”. Les raons, explica el professor, són dues: “Aconseguir més sòl agrícola i erradicar malalties com el paludisme”. També es va intentar amb l'Albufera, però no es va aconseguir.

El director de RiscBal explica que l'aeroport “està en una zona humida, de manera natural estaria completament inundat i per això estan extraient aigua permanentment”. La principal conseqüència és que no drena i, quan plou intensament, l'aigua “queda tancada com si fos un llac i ho vam veure el mes de juny passat”.

Quin escenari s'hauria de donar perquè es desbordés algun dels torrents que travessen el centre urbà de Palma? Estrany respon que “un de molt habitual”. “Acumulacions de precipitacions molt intenses a la zona de capçalera de la conca, és a dir, a la Serra de Tramuntana, ja ha passat i tornarà a passar, però no sabem quan”. “El que sí que sabem”, explica l'expert, “és que en l'última dècada la intensitat de precipitació és molt més elevada i provoca que les puntes de cabal siguin més importants”. Conclou que serien “200 l/m2 en 24 hores, amb aquestes circumstàncies, les mateixes que a Sant Llorenç, tota l'aigua que es concentra a les lleres, desbordaria la zona baixa de Palma”. “L'aigua al final acaba demanant les seves escriptures de propietat”, conclou.