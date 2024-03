El Tribunal Suprem condemna a 12 anys de presó un professor per tocaments a quatre alumnes menors a Mallorca

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha condemnat a 12 anys de presó un professor de matemàtiques de l'ESO en un col·legi de Mallorca pels tocaments que va realitzar per l'interior de la roba a quatre alumnes, tres d'elles de 12 anys i la quarta de 16, entre els anys 2016 i 2018.

L'alt tribunal ha estimat així un recurs de la Fiscalia i de l'ordre religiosa a què pertany el col·legi, que va actuar com a acusació particular, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), que va considerar que els fets no encaixaven en el delicte d'abús sexual, sinó que s'havien de qualificar com a delicte lleu de coaccions, per la qual cosa va anul·lar les penes de presó i va imposar penes de multa.

El Suprem reposa les penes de presó imposades per l'Audiència Provincial, en ratificar que es va tractar de delictes d'abús sexual (tres d'ells sobre menors de 16 anys i diversos d'ells continuats), excepte en el cas d'una cinquena alumna (per la qual l'Audiència va establir una condemna de dos anys de presó) la condemna del qual va ser anul·lada pel TSJIB per falta de proves, mantenint-se l'absolució per aquest fet concret.

Per a l'alt tribunal, “les accions executades per l'acusat, com a professor del col·legi, sobre les alumnes que estaven a càrrec seu, introduint les mans per l'interior de la roba de les menors i tocant diferents parts del cos, conducta que va reiterar diverses vegades durant el curs escolar, unit al fet declarat provat que ho feia amb la intenció de satisfer el seu desig sexual, constitueixen actes d'inequívoc caràcter sexual que s'han d'incardinar en els tipus dels articles 182 i 183 del Codi Penal”.

Afegeix que “té raó el Ministeri Fiscal quan afirma que el comportament del professor excedeix del que es pot anomenar tocaments fugaços o esporàdics que, de vegades, han conduït a considerar els fets com a constitutius d'una falta de l'article 620.2 del Codi Penal, actualment delicte lleu de coaccions”.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Julián Sánchez Melgar, subratlla que “no es pot sostenir que només el tocament dels pits, les natges o la zona púbica pot integrar el tipus penal de contingut sexual, perquè aquest criteri, a més, no és conforme amb la dicció literal dels preceptes la infracció dels quals es denuncia, que no al·ludeixen a cap zona corporal en concret. No podria considerar-se abús, avui agressió sexual, tan sols el que es projecta sobre aquestes zones corporals, ja que hi pot haver tocaments en altres zones del cos que, per les seves característiques, com passa en aquest cas, siguin també actes que atemptin contra la llibertat sexual de forma clara i diàfana”.

D'acord amb la Fiscalia, el tribunal assenyala que “qualsevol espectador imparcial, sense coneixements jurídics especials, entén que les conductes realitzades per l'acusat sobre les menors, per la seva pròpia gravetat intrínseca i prolongació en el temps, lesionen la indemnitat sexual de les menors”.

La sentència de l'Audiència Provincial, en aspectes que no van ser modificats pel TSJ de Balears, va condemnar el professor, a més dels delictes d'abusos sexuals a quatre alumnes, a penes de multa per delictes lleus de coaccions per les seves accions amb tres alumnes més, en aquests casos per tocaments realitzats per sobre de la roba, aspecte que ara queda confirmat.