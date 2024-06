Unides Podem porta a l'Oficina de la Infància i l'Adolescència la iniciativa perquè els menors puguin assistir als toros

Unides Podem (UP) ha traslladat a l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) la iniciativa impulsada pel PP i Vox perquè els menors puguin assistir a les curses de toros.

L'escrit ha estat registrat per la diputada de la formació al Parlament, Cristina Gómez, advertint que es permeti que nens i adolescents puguin assistir “a espectacles públics on es maltracti o sacrifiquin animals vius i on aquests puguin ferir de gravetat, fins i tot matar, a humans en presència dels menors”.

El text conclou que la modificació de la regulació de les curses de toros per permetre l'entrada de menors a les festes taurines suposa una vulneració del seu dret a una infància lliure de violències i contravé, per tant, les recomanacions i instàncies dels organismes internacionals i la pròpia Constitució.

En aquest sentit, la formació ha reclamat l'actuació de la Defensora del Menor, encarregada de vetllar pels drets dels menors que es trobin en territori balear. Els morats han instat la Defensora a emetre un informe respecte a aquest canvi normatiu, a la seva actuació immediata per protegir els drets de la infància i l'adolescència.

UP basa la seva denúncia en diverses resolucions del Comitè de Drets de l'Infant, màxim òrgan responsable dels drets de la infància de l'ONU, que, el 2018, va recomanar a Espanya prohibir la participació de nens com a toreros i com a públic en espectacles de tauromàquia amb per tal de prevenir els efectes nocius per als nens de l'espectacle dels bous.

La Fundació Franz Weber veu “gravíssim” el “negacionisme de PP i Vox”

Per part seva, la Fundació Franz Weber ha titllat de “gravíssim” el “negacionisme de PP i Vox” sobre la Convenció dels Drets de l'Infant, en referència a la Proposició de Llei aprovada dimarts que permet l'accés de menors a les curses de toros.

En un comunicat, la fundació ha censurat que durant el debat de la proposta esmentada “es va poder escoltar, per part del PP, un qüestionament de la tasca, independència i trajectòria professional dels membres del Comitè dels Drets de l'Infant pel seu origen, idèntic argument emprat pel lobby taurí per negar la legitimitat de l'organisme encarregat de vetllar pel compliment de la Convenció ratificada per Espanya fa més de 30 anys”.

A més, han afegit, “la major part dels arguments del grup ultra es referien a circumstàncies alienes completament a les Balears”.

D'acord amb l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals 2021-2022, el territori insular és dels que menys suport atorga a la tauromàquia en termes d'assistència -només el 0,9% de la població, segons ha assenyalat la fundació-.

En aquesta línia, han sentenciat que “l'educació és una coresponsabilitat entre poders públics i famílies”, i que això implica que “les administracions legislen per crear currículums escolars, les infraestructures i mesures per prevenir l'exposició a contextos de risc, com pot ser contemplar la violència sobre animals o sobre iguals”.

Davant aquest escenari, la fundació ha traslladat les últimes hores una queixa davant la defensora de la ciutadania de Palma, en què adverteixen que aquesta iniciativa parlamentària “afectaria de manera especial les poblacions més joves de la ciutat, en existir una plaça de bous i un lobby disposat a organitzar descomptes o promocions especials per a menors”.