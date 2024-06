PP i Vox aproven que els menors d'edat puguin assistir a les corregudes de toros a les Balears

El Parlament balear ha aprovat, amb els vots del PP i Vox, modificar la llei de regulació de les corregudes de toros per permetre l'entrada de menors d'edat a les festes taurines.

Al ple de la Cambra celebrat aquest dimarts s'ha aprovat, amb 29 vots a favor dels conservadors i l'extrema dreta, 17 en contra de PSIB, MÉS per Mallorca i Grup Mixt i una abstenció, una proposició de llei de Vox per modificar la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals a Balears.

En concret, els de Santiago Abascal plantegen la modificació de l'article 12 de la normativa esmentada, que estableix la prohibició que els menors vagin a espectacles taurins i l'obligació d'instal·lar dins i fora de la plaça de toros i en un lloc visible un cartell que adverteixi que l'espectacle pot ferir la sensibilitat dels espectadors. Amb la modificació aprovada, es manté la segona part de l'article que fa referència a la instal·lació d'un cartell i se n'elimina la prohibició a menors.

La diputada de Vox María José Verdú, encarregada de defensar la proposició de llei, ha assenyalat que amb aquesta modificació es dóna compliment a un punt dels acords d'investidura amb el PP i que reflecteix “el compromís llibertat d'elecció cultural dels pares”.

En aquesta línia, ha subratllat que la tauromàquia és “una de les expressions culturals més antigues”, així com una indústria que “subsenta milers de famílies i dinamitza les economies locals”.

Verdú ha assegurat que la modificació de l'article “no cerca imposar, sinó oferir que els pares, i no l'Estat, tinguin la llibertat d'escollir”. A més, ha dit que la modificació “reforça els drets i llibertats” dels ciutadans de Balears.

“Els menors de 18 anys no poden veure restringit el seu accés a un espectacle considerat i protegit com a patrimoni cultural que repercuteix positivament en la seva formació i participació de la riquesa cultural del nostre país”, han defensat els de Vox.

Segons la diputada, que el PP doni suport a aquesta proposta és “negociar i arribar a acords”. Així, ha agraït el suport dels populars a la modificació de la Llei i ha subratllat que la proposta “té el suport de la ciutadania”.

El PP ha donat suport a la modificació apel·lant a la “llibertat”. La diputada popular Cristina Gil ha assenyalat que la tauromàquia és part del patrimoni històric i cultural i, en relació amb els menors, ha defensat que “qui ha de decidir són els pares i no l'Estat”.

Així mateix, ha carregat contra el PSOE i Unides Podem per mostrar-se contraris a la proposició però votar a favor de la Llei de benestar animal estatal que deixa fora els animals d'espectacles taurins.

En aquesta línia, ha considerat que els grups de l'esquerra tenen un “plantejament retrograu” en relació amb la infància i la joventut. “No permetre l'accés dels menors als toros és infantilitzar-los i recaure en un paternalisme que ara com ara no té cap sentit”, ha subratllat.

L'oposició critica que el PP “claudica davant Vox”

Els grups de l'oposició s'han mostrat contraris a la iniciativa, considerant que es tracta d'una “obsessió” de Vox davant la qual el PP “claudica” i que es “desprotegeixen” els drets dels menors.

“El PP claudica davant la ultradreta per governar la comunitat”, ha apuntat la diputada del PSIB Silvia Cano, remarcant que s'ha “sacrificat la protecció de la infància”. “És un peatge”, ha dit la diputada d´Unidas Podemos, Cristina Gómez.

Igualment, la socialista ha considerat que la proposició de llei és “una esmena a la totalitat” al consens que hi havia a Balears sobre la protecció especial dels menors. Alhora, ha assegurat que el PSIB “respecta la llibertat ideològica” dels pares però qüestiona que “la llibertat de les famílies estigui per sobre dels drets dels menors”.

En aquesta línia, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha insistit que la llibertat “té límits”, que són els drets dels nens. Carrió ha criticat el vot a favor del PP, recordant que va signar el Pacte per a la protecció de la infància i advertint que si es vulnera ho denunciaran.

“Funcionarem sempre amb el dic una cosa i després en faig una altra?”, ha etzibat l'ecosobiranista al PP, criticant que en temes de llengua, violència de gènere, educació i turisme, els 'populars' “pregonen un discurs que després no practiquen”. “Aquesta és una demostració més”, ha conclòs.

Igualment, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha criticat que la proposició de llei és “una obsessió de Vox” que el PP “permet que es dugui a terme”. “Els toros no eduquen”, ha subratllat Gomila. També ha fet referència al Pacte per a la infància i ha qüestionat si el PP “segueix compromès”.

La formació menorquinista ha sol·licitat a l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) elaborar un informe sobre l'impacte que pot suposar la modificació sobre els drets dels menors de les Illes.

Durant el debat, la diputada d'Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha insistit que “la tauromàquia és violència” i ha fet referència als drets de benestar animal i a la igualtat de drets entre animals. Pel que fa al cartell que cal instal·lar a la plaça de toros, Gómez ha indicat que és per a adults, ja que “un nen no té ni idea que és ferir la sensibilitat”.