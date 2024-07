Un vaixell de passatgers que cobria la ruta València-Palma, a la deriva després d'un incendi a sala de màquines

El vaixell de passatgers 'Tenàcia', de la naviliera GNV, amb 411 persones a bord, ha quedat a la deriva a 53 milles de Dragonera (Balears). L'incident, que s'ha saldat sense ferits, ha passat de matinada per un incendi a la sala de màquines.

Al lloc ja es troben unitats de Salvament Marítim, inclòs el remolcador 'SAR Mesana', així com un vaixell de Baleària per si cal donar suport en cas d'evacuació.

La nau afectada portava 350 passatgers i 61 tripulants. L'incendi s'ha produït cap a les 02.30 hores a la zona de màquines, en una de les sales tècniques accessibles únicament al personal autoritzat.

El personal de la naviliera i l'equip de bombers del vaixell han apagat el foc amb l'equipament de l'embarcació. Aplicant els protocols de seguretat, els passatgers a bord han estat informats immediatament i reunits en punts de trobada. Cap de les zones per a passatgers no s'ha vist afectada per les flames i no s'han hagut de lamentar ferits.

Després de donar avís per ràdio, Salvament Marítim ha mobilitzat la 'Salvamar Acrux' des d'Eivissa, la 'Salvamar Libertas' de Port Portals, la 'SAR Messana' des de Palma i el 'Marta Mata' de Castelló, així com l'helicòpter de Palma. L'aeronau va traslladar tres bombers de la Generalitat a bord del 'Tenàcia' i cap a les 09.00 hores repostava a Eivissa.

A més, l''Abel Matutes' de Baleària està també detingut als voltants, des de matinada, per si calgués evacuar els passatgers del 'Tenàcia'.

L'Abel Matutes era l'únic vaixell a la zona que podia prestar assistència i l'Autoritat de Coordinació Marítima responsable territorialment de la gestió de les activitats de rescat (MRCC) va determinar que romangués al lloc, interrompent el seu trajecte València- Palma amb prop de 400 passatgers i també mercaderies. Després el vaixell tornaria a salpar des de Palma cap a València.

Per tot això, l'incident suposarà retards a l'operativa tant de GNV com de Baleària al llarg del dia. Baleària ha demanat disculpes als passatgers, que ja n'han estat informats. Des de GNV han indicat que estan estudiant alternatives per als passatgers ja que és possible que el vaixell sigui remolcat de tornada a València.

GNV ha habilitat el telèfon +39 0102094599 per a atenció a familiars. Igualment, poden trucar al 112.