Balears registra máximos históricos en el mercado de compraventa de vivienda y en el de alquiler, según Fotocasa

Balears ha llegado en febrero de 2023 a máximos históricos en el mercado de compraventa de vivienda y en el de alquiler, siendo la única comunidad que ha alcanzado máximos en el precio de compra, con una subida del 20,2 por ciento interanual, y presentando la subida más elevada de la historia respecto al precio del alquiler, con un incremento interanual del 26 por ciento.

Así ha informado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, este martes en la presentación de la situación del mercado inmobiliario en Balears, que este mes de febrero ha cerrado con un máximo de venta de 3.455 euros por metro cuadrado, y llegando a sobrepasar los 15 euros por metro cuadrado en el mercado del alquiler.

“Hay que reconocer que el mercado de la vivienda en Balears está en una situación muy complicada, de un alza de precio tremenda”, ha afirmado Matos, quien ha añadido que estos incrementos muestran “la dificultad de acceso a la vivienda que hay en la comunidad”.

Con estos precios, la compraventa de vivienda en Balears supera el precio máximo que se vivió con la burbuja inmobiliaria de 2007 en un 25 por ciento y en un 47 por ciento para el mercado del alquiler. “Nunca habíamos visto tanto interés en compraventa como hemos visto en el mes de febrero. No tenemos oferta suficiente ni en venta ni en alquiler y eso, sumado a la falta de vivienda pública, es lo que hace que los precios cada vez sean más altos”, ha explicado la directora.

Razones de los precios elevados

Los motivos por los que los precios son tan elevados en Balears son varios, aunque la principal razón, según Fotocasa, es la falta de vivienda social, destinada tanto a compra como a alquiler.

Según ha informado el portal inmobiliario, en los últimos 30 años se han construido en Balears unas 10.700 viviendas de protección oficial (VPO) destinadas a la compraventa, y para el alquiler tan solo unas 1.400, unos datos “totalmente insuficientes” que denotan que es “el gran problema que tiene Balears que no lo tienen otras comunidades”.

“Llevamos más de tres décadas con unas políticas que no han fomentado la vivienda pública, la vivienda social, ni en el mercado de compra, ni en el de alquiler”, ha señalado Matos.

Además, otro problema crucial es el gran desequilibrio que se da entre la oferta y la demanda, por lo que han subrayado que es importante establecer medidas que incentiven la oferta en el mercado de vivienda.

A esto también se le suma el hecho de que en Balears el territorio es limitado al tratarse de islas, la alta demanda extranjera, la transformación del mercado tras la pandemia y la subida de tipos de interés.

Las medidas

Matos ha explicado que “la única medida efectiva” a corto plazo es estimular la oferta, porque, pese a que la solución óptima sería que el Govern ampliase el mercado de alquiler público, eso es algo que no se va a hacer “de la noche a la mañana”. “Lo que hay que hacer además de crear un parque público social de vivienda, es establecer medidas que incentiven la oferta. Hay que conseguir que la vivienda que está en manos de los pequeños propietarios salga al mercado cuanto antes”, ha sentenciado.

Para conseguir esto, ha expuesto que las medidas gubernamentales deberían centrarse en los pequeños propietarios, incentivándoles con bonificaciones, dándoles seguridad jurídica o haciendo que la propia administración haga de seguro, ya que las principales quejas de los pequeños propietarios son sobre la okupación, los impagos, la inquiokupación o el destrozo de las viviendas.

“Si se les pudiese dar seguridad a estos propietarios para que pusieran sus viviendas en el mercado del alquiler y que no las mantuviesen vacías ni las vendiesen, entonces es cuando se podría dar una estabilización, que aún así sería muy difícil porque la oferta es totalmente insuficiente frente a la grandísima demanda que hay, debido a que Balears es un atractivo turístico insuperable”, ha explicado.

Además, Matos ha recalcado la importancia de que las medidas sean incentivadoras pero no intervencionistas, ya que con medidas punitivas como la regulación del precio del alquiler, “lo único que se consigue” es alejar a los pequeños propietarios del mercado, y por lo tanto, todavía se reduce más la oferta.

“Con estas medidas los pequeños propietarios se van del mercado de la vivienda y buscan invertir en un mercado más rentable, vendiendo su vivienda, por lo que suben más los precios a largo plazo para los nuevos inquilinos del mercado de alquiler”, ha expresado.

Previsiones de futuro

En cuanto a previsiones de futuro, han anunciado que es probable que se dé una estabilización del precio de la compraventa de vivienda a lo largo de este año, aunque no bajarán los precios, debido a la pérdida de nivel adquisitivo de las familias por la inflación, lo que hará que baje la demanda de compra de vivienda.

“Lo que vamos a ver ahora es que en los próximos meses, quizás a medida que las familias vayan perdiendo nivel adquisitivo por los niveles altísimos de inflación que estamos teniendo, el precio de la vivienda en compra va a tender a estabilizarse, que no a bajar. No dejará de crecer pero no lo hará de forma tan acentuada”, ha explicado.

Sin embargo, en el mercado del alquiler “lamentablemente parece que las cosas no van a cambiar”, siguiendo las subidas de precio y “sin nada en el horizonte que pueda ayudar a apaciguar los precios”, lo que genera un desequilibrio de la oferta que hace que sea muy difícil que los precios puedan bajar en el arrendamiento.

Además, cuando los ciudadanos pierdan nivel adquisitivo y la demanda de compraventa de vivienda se reduzca, se tensionará más aún el mercado del alquiler, porque las personas que se vean frustradas por no poder comprar, se pasarán al arrendamiento.

Los compradores extranjeros

La demanda de compradores extranjeros en Balears es de un 36 por ciento, una demanda que Fotocasa califica como alta, aunque también indica que si se compara con en otras provincias del territorio nacional, está a la par que Canarias o incluso por debajo de la Comunidad Valenciana, que tiene un 43 por ciento.

Por tanto, según Matos, esto indica que la gran causa que está haciendo que suban los precios no es la compraventa de extranjeros, aunque “evidentemente” es un factor, ya que estos compradores disponen de un poder adquisitivo mucho mayor que el residente local, algo que también ayuda a elevar los precios.

En cuanto al perfil de vivienda más habitual buscado en Fotocasa en Balears en este momento, se trata una vivienda de unos 80 metros cuadrados, que tenga salida al exterior (terraza, balcón, jardín o zonas comunes), de una o dos habitaciones y que tenga un solo baño.