L’APB envia més de 50 efectius i material per a col·laborar en l’emergència causada per la DANA

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha enviat aquesta setmana el primer comboi de voluntaris i maquinària per a ajudar en l'emergència provocada per la DANA a la Comunitat Valenciana. Aquesta col·laboració té com a propòsit ajudar al poble valencià i garantir que els recursos arribin a les zones més afectades, reafirmant així el compromís solidari de l’APB en aquest difícil moment.

En total, l'organisme portuari balear ha organitzat un operatiu de més de 50 voluntaris, compost per agents de la Policia Portuària i personal del departament de Conservació, juntament amb maquinària necessària per a les tasques d'emergència. El destacament es repartirà en combois de sis efectius que s'aniran alternant durant les pròximes setmanes. Ahir va arribar a València el primer destacament format per agents de la Policia Portuària dels ports de Palma i Eivissa.

L'equip de voluntaris treballarà a Benetússer, una de les localitats més afectades i llar d'un company de la Policia Portuària de Castelló mort durant la catàstrofe. Entre els recursos enviats s'inclouen generadors, bombes de buidatge, vehicles de suport, i Equips de Protecció Individual (EPIs), entre altres.

Aquesta aportació concreta respon a les necessitats que l'Autoritat Portuària de València i l'Autoritat Portuària de Castelló han fet arribar a l’APB durant aquests dies de permanent contacte. La seva prioritat actual és disposar de personal qualificat i maquinària pesant per a donar suport a les tasques de neteja i desbloqueig de carrers i accessos, facilitant així el pas d'ajuda humanitària a les zones afectades.

D'aquesta manera, els voluntaris de l’APB col·laboraran en tasques essencials com la retirada de vehicles i el control del trànsit, reforçant la seguretat i l'ordre en aquesta difícil situació.

Col·laboració de Baleària

La naviliera Baleària ha facilitat en tot moment els desplaçaments dels voluntaris i la maquinària necessària per a les feines d'ajuda en les àrees afectades per l'emergència. Gràcies a aquesta col·laboració, els recursos i personal de suport enviats per l’APB han pogut arribar a València amb agilitat i eficiència.