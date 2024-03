Més de 3.800 assistents al Mes de l'Ocupació de PalmaActiva

El Mes de l’Ocupació de PalmaActiva –que va finalitzar ahir dilluns– ha tingut 3.850 assistents. A aquest esdeveniment de l’Ajuntament de Palma han participat 38 empreses que oferien 1.353 llocs de feina, l’esdeveniment ha tingut lloc entre el 12 de febrer i el 18 de març.

Lupe Ferrer, regidora d'Economia i Comerç, destaca que “les empreses que han participat aquest any ens han transmès que el Mes de l’Ocupació els resulta molt profitós, tenim una valoració superior al 9.5 sobre 10”.

Ferrer afegeix que “les opinions que ens donen la majoria de les persones assistents és que l’esdeveniment està molt ben organitzat, també destaquen el bon tracte rebut tant pel personal de PalmaActiva com per part dels equips d’RH, i en general afirmen que és un esdeveniment molt útil”. “Les persones assistents agraeixen especialment l'oportunitat de parlar durant uns minuts amb els responsables de RH per posar en valor tot el que saben i poden oferir i manifestar el seu interès i motivació pel lloc”, explica la regidora d’Economia i Comerç.

Ferrer recorda que les empreses que no han pogut participar al Mes de l´Ocupació i tenen necessitat de contractar personal “durant el mes d’abril faran jornades de selecció a PalmaActiva”.

La regidora d'Economia i Comerç destaca que per a l'Ajuntament és prioritari “dinamitzar l’ecomonia i impulsar la contractació de persones, amb aquestes jornades cream sinergies molt positives”.